Deshojando el Cempasúchil | ¿Encontró el presidente la forma de tener 70 mil millones?

Se llevó al cabo la ignominia de desaparecer en la Cámara de Diputados 109 fideicomisos. De las pocas entidades o instituciones “autónomas” que quedaban en el país, uno se pregunta si es por quedarse con la bolsa de todos ellos que rebasa los 100 mil millones de pesos, o simplemente que no soporta la independencia hacia el gobierno de diversos entes que influyen de alguna manera en la población -en “la mañanera” acusa a los diputados que no dieron el voto aprobatorio para desaparecer los fideicomisos de encubrir rateros, corruptos, tranzas porque ahora resulta que todos los mexicanos son ladrones excepto sus “achichincles” y el pueblo bueno ¿sus seguidores e incondicionales? y que eliminando los fideicomisos se va a combatir la corrupción-. De manera irónica aparece una nota periodística relacionada con que en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado tienen un desfalco de 200 mil millones de pesos, si estos señores se dedican a expropiar y a subastar lo que no es de ellos, ¿cómo carajos están desfalcados? Pero cuando renunció Jaime Cárdenas por no encontrar condiciones de transparencia, ¿qué hizo el presidente?, ¡lo acusó de ser incapaz de enderezar entuertos!, ¿no que los de la 4T no son corruptos? En ese orden de ideas, además de su hermano Pío López Obrador, de Bartlett, de su hijo, de Rocío Nahle, de su esposo el polémico y poco transparente José Luis Peña, hay otros tres a los que no ha mandado ni a la cárcel ni a que se les investigue, si son leales, no importa que sean corruptos simplemente los reacomoda.

De dulce, de chile y de manteca nacional

En la mañanera del jueves pasado López dio a conocer que además de Frenaaa, ya existe un nuevo grupo de inversionistas, de reciente creación, encabezado por Claudio X. González y por el dirigente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, que rechazó que quisiera ser gobernador de su entidad, pero aceptó formar parte del nuevo grupo con más de 90 empresarios, grupo sin fines políticos sino para tratar de sacar al país del atolladero económico en el que estamos. ¡Bien por ellos, alguien debe hacer algo!... Interesante, por decir lo menos, la “misión” de Beatriz Gutiérrez Müller, de ir a exigir disculpas a la monarquía española y al Vaticano, para que, a través del Rey y del Papa, presenten disculpas a los “pueblos originarios” de México, ¿por la conquista y la evangelización y por las oprobiosas atrocidades para saquear bienes y tierras y someter a los indígenas desde 1521 hasta el pasado reciente???? ¿Después de 500 años? No cabe duda que la “historiadora que se esconde dentro de la personalidad de la esposa del presidente goza de gran influencia, ya que no sólo fue a exigir disculpas, sino a pedir devueltos o prestados documentos, entre ellos varios códices y ¡claro! el famoso “penacho de Moctezuma”. Por supuesto ambos diplomáticamente la mandaron por un tubo… Tremendo pleito callejero en el que están metidos Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, Porfirio se proclamó ganador y anunció que iría a la sede del partido a rendir protesta como nuevo dirigente, pero Mario Delgado o sus huestes le prepararon una manifestación con poco más de 20 mujeres que lo acusaron de acosador laboral ¿y violador?… Debo decir que en lo personal se me hace una de las voces más sabias de la izquierda, la de Porfirio, sin embargo, hay dos cosas en su contra –más todas las que le aparezcan- que al ser una voz que tiene la suficiente autoridad moral para disentir de la opinión presidencial, puede no ser cómodo para el mandatario, lo que no ocurre con Mario Delgado el cual es descaradamente -un ¿lacayo?- porque parece un zombi tropezándose por cumplir al presidente el menor gusto, capricho o insinuación… y la edad, a Porfirio como a su homólogo, y muchos influyentes y poderosos del pasado, lo está venciendo la edad. Resultado: sigue el pleito y el jueves se llevará al cabo una tercera encuesta… La obediencia ciega de Mario Delgado fue excesivamente notoria al obligar a su bancada –mayoritaria sin duda -a votar por la desaparición de los fideicomisos ¡esa maldita costumbre de no investigar antes de proceder que tiene el mandamás!, de un plumazo la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de 109 fideicomisos, y seguramente lo mismo ocurrirá en la Cámara de Senadores -solo que había varias manifestaciones que no dejaban entrar a los senadores, así que deberemos tener un poco de paciencia… De lo más extraño estuvo la desaparición de varios millones de pesos en medicinas contra el cáncer, el retardo en denunciarla, la casualidad de que a quien se las “robaron” no tenía un sentido lógico para que las tuviera, especulaciones mil y ¡otra vez sin medicamentos los niños con cáncer!...