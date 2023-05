Deshojando el cempasúchil | Escándalo, ilegalidad y retroceso en la democracia

¡Válgame Dios!... Ruptura en el Senado entre morenistas y aliados contra bloque opositor... 18 leyes aprobadas en 5 horas, sin estar en su sede, ni en salón de la sede alterna, se acomodaron en el patio, y ahí aprobaron todas esas leyes sin pasar por comisiones, sin leerlas, “sin quitarles ni una coma”, y poco después de haber estado con el Presidente de la República, quien según testigos les tiró línea para aprobar a la brevedad esas leyes, en especial que no se aprobaran consejeros para desaparecer al INAI, -no quiere transparencia.

No cabe duda que para ser de Morena, hay que ser simplemente ambiciosos sabiendo que, si rinden pleitesía total, pueden llegar al puesto que aspiran y es notorio que varios diputados y senadores quieren ser cuando menos gobernadores de sus estados –y uno que otro Presidente-, y esperan que si sirven bien al rey, aquel del cuento del traje del Rey ¿se acuerdan? … aprobaron sin leer las leyes de que se puede ser diputado a los 18 años?, y secretario de estado desde los 25, ¡por favor si a esa edad muchos están empezando la licenciatura y es una edad en la que apenas estamos madurando emocional e intelectualmente!.... suprimieron el Insabi, al que crearon en lugar del Seguro Popular, y para lo único para lo que sirvió fue para recrudecer el desabasto de medicamentos y para que se hiciera rico el titular que nombraron que ni médico era, en fin lo van a pasar al IMSS Bienestar, que con los millones de derechohabientes que tiene no se da abasto…

y ¿Qué le parece con la militarización total de aeropuertos a perpetuidad y una línea de aviación, y que desaparezca Conacyt y lo sustituya con otro ente presidido por un marino y un militar?… en síntesis pasando por sobre la soberanía, la dignidad y violando el debido proceso -ya que no pasaron a comisiones- aprobaron a mano alzadas 18 leyes, la mayoría que significan un gran retroceso para México, al parecer ni siquiera hubo el quorum requerido, al grado que llamaron a la suplente de la senadora que está en el extranjero…

¿qué ha pasado con la soberanía de los tres poderes de la unión, las cámaras de Diputados y Senadores forman el legislativo, el ejecutivo el Presidente y el judicial la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que anticipándose a las quejas y denuncias de la oposición, dijo AMLO que si rechazaban alguna de las leyes aprobadas, sería la gran alcahueta de los conservadores?... y cuando le preguntaron por la forma de trabajar de los senadores, él se justificó diciendo “Qué tiene de malo, si así lo hacían antes”… no que… ¡no somos iguales!





Y SIGUE LA MATA DANDO





Francisco Garduño, titular de migración, fue vinculado a proceso, ¡¡¡y sigue en su puesto!!! a pesar de que por lo que sabemos cualquier persona vinculada a proceso automáticamente es cesado de su cargo, pero este señor Garduño sigue en él, porque es amigo del “Preciso” a pesar de ser responsable, por no revisar, ni marcar los lineamientos para la atención de los migrantes, que si bien tenían colchonetas, estaban encarcelados, en celdas con candado, o sea que el señor es culpable por la muerte de 40 migrantes calcinados, y el señor tan campante queda libre y sigue en su puesto… y regresando al punto anterior también desaparecen o son modificadas, la Ley Minera, desaparece la financiera rural … ¿y los campesinos apá?... hay un impuesto que se cobra a los turistas y que estaba destinado para promocionar el turismo en México, con esa ley se destinará el 80 de lo cobrado al ejército para el Tren Maya...

¿Sabían ustedes que la cancelación del aeropuerto de Texcoco nos cuesta a los mexicanos 30 millones de pesos diarios, por un capricho... Yo admiro a los militares y reconozco su labor en cuanto al plan DN3, reconozco su preparación y su labor, pero zapatero a tus zapatos, con tanta chamba y poder que les ha dado el Presidente, resulta que son arquitectos, albañiles, aviadores, administradores de aeropuertos, aduaneros, constructores de trenes y todo lo que se le ha ocurrido al Presidente con pretexto de la transparencia, está bien que haya decidido la Corte que la Guardía Nacional fuera civil, porque deben tener un aprendizaje de otra manera para ser policías civiles, los militares no han tenido buen desempeño porque con eso de “abrazos no balazos” muchas veces son agredidos, o quizá por temor han cometido algunas masacres donde han confundido a familias con malandros… y ahora con la amenaza de la DEA de que van a detener a varios funcionarios coludidos con el narcotráfico, ¿caerán las cabezas o buscarán, como de costumbre, chivos expiatorios?

DE DULCE DE CHILE Y DE MANTECA

En Tlaxcala también se cuecen habas, nos enteramos de la detención de un grupo de la delincuencia organizada, al parecer entre los detenidos hubo algunas mujeres de buena familia que se dejaron deslumbrar por el brillo, la esplendidez y la abundancia de carros de moda, y al parecer cayeron con ellos, hasta donde sé, se están delimitando a los malos de las ingenuas…

cambiando de tema el desfile del primero de mayo sirvió en todos los estados para manifestarse en contra de los bajos salarios, de las 40 horas a la semana y muy especialmente contra el alza de los productos básicos – que de verdad están por las nubes, eso de que la canasta básica no subiría fueron “sueños guajiros”- en fin, a pesar de que subieron los salarios, también subieron los productos indispensables para la mayoría de los mexicanos -existen millones que no pueden comprarlos, no me imagino si para un clase mediero es difícil comprarlos para las clases con más bajos salarios, como pueden salir adelante, además sin guarderías, con la subida de la comida y el pasaje, y siendo madres solteras “está en chino”…

la inseguridad sigue pegando en Tlaxcala porque el discurso es bonito, pero la verdad es que todos estamos asegurando más las casas, fijándonos por donde caminamos, esperando cuando recibimos una llamada que no sea de extorsión, o una vacilada de los que se encuentran en prisión “incomunicados” pidiendo rescate, no saben cuántas veces me han tratado de extorsionar con la llamada de “mamá… mamá… o tía soy su sobrino Pedro, Juan o Pablo, estoy detenido en la frontera y necesito dinero”; así las cosas con los miles de migrantes tlaxcaltecas que están en el vecino país del norte… mi recomendación es que no contesten números desconocidos, si no falta que los de Tlaxcala nos hablen para vendernos ofertas, así que tengamos cuidado, lo malo es que muchos tlaxcaltecas ya optaron por cuidarse solos, y eso a la larga puede llevar al linchamiento por el miedo a la inseguridad. Si hay alguna plaga hay que exterminarla y no dejarla que crezca…. ¿ustedes que opinan?...





