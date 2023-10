Deshojando el Cempasúchil | Estamos ante una grave crisis mundial

Lo que se ha llevado las ocho columnas y los mayores tiempos de los noticieros televisivos y radiales es el conflicto de Israel ocasionado por el ataque a su territorio por el grupo terrorista de Hamás, lo que ha causado una reacción contra la franja de Gaza, este conflicto lleva muchísimos años, lo lamentable es la destrucción de casas habitación y de lugares históricos y las miles de muertes que han causado cientos de misiles, la mayoría de los asesinados por el grupo terrorista y las represalias de Israel no tenían nada que ver en el problema.

La mayoría de países han dado su apoyo a Israel, sin embargo algunos países se mantuvieron neutros, como el nuestro, lo que fue recriminado por la embajadora de Israel…. eso nos lleva a pensar en la violencia implícita en el ser humano y más que en eso, en las mentes maquiavélicas que planean esos grados de destrucción y la respuesta de quienes no quieren verse disminuidos ante el mundo…. a veces me pregunto ¿por qué nos olvidamos que el mundo es redondo y que lo que pasa en un país afecta a todos… esos ataques van a causar grandes oleadas de inmigrantes que tratarán de llegar a los países que consideran más seguros… recordemos que inicialmente los seres humanos eran migrantes, hasta que aprendieron a domesticar alimentos y animales, entonces empezaron a asentarse, pero quienes tienen que huir de la violencia, la miseria, la explotación y la hambruna arriesgan sus vidas y a sus familias para arribar a otros lares; como sucede con latinos, haitianos, mexicanos, etc., que tratan de llegar a los EE. UU., que no pueden recibir –o no quieren- a los miles de migrantes que han abarrotado algunas de ciudades y deciden regresarlos a México -porque AMLO aceptó, cuando Trump era presidente del vecino país del norte, ser “tercer país seguro”, bajo el agua- tenemos colapsados varios estados de la república en los que no se dan abasto para atenderlos, alimentarlos, y brindarles los servicios necesarios, México se ha visto rebasado por ese problema, y… sucede que no somos capaces de crear empleos o disyuntivas para ellos, que sueñan en ir a EE. UU. a ganar en dólares, ¡tenemos que hacer algo con este grave problema! Porque no creo que sea suficiente gastar millones de pesos en devolverlos a sus lugares de origen… debemos reconocer que estamos en una grave crisis: política, económica, social, alimentaria y climática a nivel mundial.





DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

En México no estamos en el quinto cielo, tomando en cuenta que el 2024 se juegan alrededor de 25 mil puestos de elección popular, observo las cosas más interesantes, chuscas, chuecas y ridículas que se puede uno imaginar, hay personajes que seguramente de llegar, si no se interpone la política negra, el crimen organizado, los intereses$$$$, las mentiras, las “lavadas de coco” y que la gente recapacite acerca de quién es el más indicado para sacar adelante a la comuna, al municipio, al estado, a la Presidencia de la República… si bien sabemos que el “ interés$ tiene pies” pensemos que quienes nos van a representar en la cámara de diputados local y federal o en el senado nos tienen que rendir cuentas, y pensemos que el que fue mal presidente municipal, no podrá ser buen diputado federal o senador, pensemos en nosotros en lo que somos, quienes vivimos en una comunidad, exijamos que cumplan con sus funciones y revisemos sus cuentas, ¿Cuántas veces no hemos visto que algunos personajes llegan descalzos y humildes y al poco tiempo tienen carro de lujo, su casa grande bien montada, y la casa chica… y ya no se dignan a recibir, ni a resolver los problemas de la comunidad, que a últimas cuentas son sus jefes, porque les pagan el sueldo de sus impuestos y porque gracias a ellos y a su voto, llegaron al puesto… elijamos a los que de verdad quieran servir al pueblo, y como legisladores a quienes sepan leer y escribir y, de preferencia que sean especialistas en temas diversos, profesionistas, que hagan realidad la corrección de los problemas que afectan al pueblo, no marionetas que obedezcan a un amo… Vimos a 21 gobernadores y a dos representantes morenistas firmar el acta del IMSS-Bienestar, según la cual y en palabras del director del IMSS, va a beneficiar a 53.2 millones de mexicanos con un estupendo sistema de salud, que vendrían siendo los rezagos que quedaron del Seguro popular, y sin Insabi, y hasta donde sabemos al centralizarse la salud, todo se decidirá desde el centro y seguirá el terrible desabasto de medicamentos e insumos.





TLAXCALITA LA BELLA

Hemos visto extranjeros en varios lugares, los hoteles y restaurantes estuvieron llenos, especialmente los del centro, para el Mundial de Voleibol de Playa, lo malo ha sido el tiempo frío y lluvioso, a pesar de ello, está saliendo bien... y en otros temas aunque suene repetitivo, lamentamos mucho la renuncia de la comunicóloga Elia Sánchez, directora de Coracyt Tlaxcala; Elia es una persona conocedora de las lides periodísticas en toda sus áreas y recordé que fue en el sexenio de Tulio Hernández cuando se logró que por primera vez en Tlaxcala, hubiera una televisora, en esa época éramos Televisión de la República Mexicana (TRM) la primera trasmisión fue la toma de protesta de Tulio como gobernador, en esa época trajeron a mucha gente del canal 13, llegaron camarógrafos, productores, iluminadores, etc., Tulio pidió que los conductores fuéramos tlaxcaltecas y quedamos Alfonso Hernández Castillo (Popo) Demetrio Netzahualcóyotl, José Guadalupe García López y su servidora, a mucha honra y mucho orgullo, fuimos los conductores de los primeros programas de televisión en Tlaxcala, sufrimos cambios en el sexenio de Beatriz Paredes, ya que gracias a Héctor Parker se cambió a Coracyt, fueron unos años maravillosos, aunque entonces mandábamos apenas una hora diaria a nivel nacional, después con Roberto Payán creamos el primer noticiario televisivo en el estado que se llamaba Voces Tlaxcaltecas, que pasaba los sábados por la mañana…





