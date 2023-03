Deshojando el Cempasúchil | Estamos destruyendo la viabilidad del planeta

Brincamos de júbilo cuando fue bloqueado en el Tribunal Superior de Justicia Federal el decreto B del presidente para desaparecer al INE, sin embargo ya lo tenía previsto (como buen Maquiavelo) por ello apresuró el que la Cámara de Diputados -cuasi morenista- iniciara los trámites para elegir a los miembros faltantes del INE, fueron más de 600 personas las que se anotaron, gente con conocimientos profundos de México, sus elecciones, la Constitución, en fin, personas con conocimientos adecuados para poder acceder a los cuatro puestos faltantes, en esta ocasión se decidió que fuera una mujer ¿y qué creen? cuatro de las 5 elegidas ¡son de Morena o allegadas al presidente! y curiosamente las personas con mayor conocimiento y experiencia fueron desechadas, y aprobadas personas con mínimo conocimiento, pero eso sí, con mucha lealtad, cada caja con cinco nombres participará en una tómbola donde saldrá el nombre de los elegidos, ya que no pudo hacer avanzar sus dos primeros planes se fue al tercero y si este le resulta, vamos a tener a una mayoría de consejeros “ incondicionales” al presidente y vamos a ver el entierro de las elecciones democráticas ¿y la autonomía apá?... Ya renunció el recién instalado administrador del INE, porque dice que los que quedaron en las cuatro quintetas elegidas por insaculación, o sea tómbola, no tienen la preparación adecuada para llevar al cabo este proyecto; y tiene razón cuando salgan los nombres nos daremos cuenta que o son cercanos a Morena o al presidente y que de elecciones no saben ni… mad…

EL PLANETA ESTÁ MOSTRÁNDOSE DISGUSTADO

Parece que los seres humanos no entendemos que el planeta está disgustado, harto, del abuso de los seres humanos, siempre ha existido, pero hoy como nunca, por intereses económicos, que por cierto favorecen a pocas, poquísimas personas, estamos destruyendo la viabilidad del planeta Tierra, si encuentran petróleo destruyen lo que hay a su alrededor por ejemplo los manglares, contaminan ríos y mares y destruyen miles de hectáreas de árboles para hacer carreteras o trenecitos, inviables, puros sueños guajiros; cuando Bolsonaro gobernó Brasil, vendió miles de hectáreas que fueron deforestadas, de lo que llamábamos el pulmón del mundo, en México también se han deforestado miles de hectáreas, partiendo en dos la selva, poniendo en riesgo vestigios arqueológicos, vidas humanas, cavernas subterráneas y miles de especies que están en peligro de extinción. Por otra parte, se está destruyendo la mayor y más extensa barrera de coral, para que los cubanos puedan traernos cientos de toneladas de basalto de su isla, -como si en México no hubiera- pero además de que dicen se está pagando a un precio superior que el que vale en nuestro país, el arribo de sus barcos destruirá una gran parte de la barrera de coral, -una de las más extensas e impresionantes del mundo- destruimos la ecología, realizamos acciones que desfasan el equilibrio del planeta, tiramos toneladas de comida, mientras miles de pobres carecen de lo más elemental.

DE LA TECNOLOGIA Y LA EDUCACIÓN

Necesitamos reforzar en las escuelas de todos los niveles las materias de civismo, administración, respeto por el planeta, aprender a no desperdiciar, a no destruir nuestro entorno, mientras millones de personas en el mundo y aún en México sufren de pobreza extrema, de sed, de hambre y de carencia de lo más indispensable… me extraña que López habiendo recorrido el país, no sepa la realidad que se vive en México y que el 99 % de sus acciones sean motivadas por fines políticos, caprichos y ocurrencias y en lugar de las estupideces que pretenden enseñar en los nuevos libros de texto, plenos de ideas marxistas-leninistas debemos tratar de volver al respeto a padres y maestros, al amor por nuestra bandera y escuchar, aprenderse y entender el himno nacional, si bien en cierto que en materia de los derechos humanos de los niños ha avanzado, hay ocasiones en que si un maestro le llama la atención con causa justificada, amenazan con quejarse con Derechos Humanos. Sabemos que el mundo ha cambiado pero… tenemos que adaptarnos a las innovaciones que nos trajo el avance en nuevas tecnologías, en algunos aspectos mejoró, pero en otros empeoró notablemente, sería lo más oportuno y adecuado aprovechar lo mejor que nos trajo esta era digital para educar y enseñar a nuestros menores, acostumbrarlos a leer y a entender que no hay nada como una reunión de amigos o tertulia familiar, -sin celulares en las manos- es importante preparar a las futuras generaciones para el mundo que les espera.

EN TLAXCALA

Nos dio mucho gusto leer que Tlaxcala ganó a nivel nacional el premio “Lo mejor de México” por las luciérnagas de Nanacamilpa, es un placer que Tlaxcala se destaque, un consejo, vigilen con lupa los bosques, porque están talando árboles y ahuyentando a esos hermosos espíritus que iluminan la noche, se talan árboles para construir más negocios en el área, o por los delincuentes que se roban la madera de nuestros bosques, debería hacerse una barrera perimetral, lo mismo que en la Malinche; la Malinche es de todos, lo mismo que los bosques de Tlaxco; debemos cuidar nuestras áreas arboladas, porque son nuestras, y porque nos permiten respiran mejor y porque a ellas llegan espíritus mágicos que nos visitan anualmente… Vimos en los medios a la gobernadora Lorena Cuéllar visitar las antiguas instalaciones del Hospital General Miguel Lima Ramírez acompañada del director de Educación y de un arquitecto de la Nueva Escuela, parece que está en la dubitación entre demolerlo o dejarlo de oficinas. Mi punto de vista es que no metan la mano arquitectos jóvenes que hacen estructuras desechables, ese hospital si bien tiene más de 70 años de construido, tiene base y cimientos adecuados, para el suelo arenoso que se encuentra abajo, tan es así que la estructura original está intacta y las modificaciones y construcciones “nuevas” están cuarteadas, mi opinión es que se remoce, -¡tirarlo sería una locura!-... y que en ese lugar se vuelva a poner el Hospital General de Tlaxcala Miguel Lima Ramírez, que está accesible por su ubicación a toda la población, que ahí se atiendan urgencias y se haga un “Triage” que es algo así como determinar la gravedad del paciente y si necesita atención inmediata, en su caso trasladarlos a los hospitales adecuados, porque el Anselmo Cervantes ni siquiera tiene espacio adecuado para encamarlos.