Deshojando el Cempasúchil | ¡Feliz año!

¿Cómo les fue amigos? ¿Bien? ¿Cenaron el 24 y el 31 de diciembre y comieron recalentado el 25 de diciembre y el primero de enero? ¿Disfrutaron de los manjares que suelen compartirse con el calor de la familia y el afecto de los amigos? ¡Qué bueno! A propósito, quisiera compartirles uno de tantos WhatsApps que llegan: “No te deseo un año maravilloso donde todo sea bueno, ese es un pensamiento mágico, infantil, utópico…

Deseo que te animes al mirarte y que te ames como eres. Que tengas suficiente amor propio para pelear muchas batallas y la humildad para saber que hay beligerancias imposibles de ganar, por las que no vale la pena luchar. Te deseo que puedas aceptar que hay realidades que son inmodificables, y que hay otras que, si corres del lugar de la queja, podrás cambiar. Deseo que no te permitas los “no puedo” y que reconozcas los “no quiero”. Te deseo que escuches tu verdad. Y que la digas con plena conciencia de que es sólo tu verdad, no la del otro. Que te expongas a lo que temes, porque es la única manera de vencer el miedo. Que aprendas a tolerar las “manchas negras” del otro, porque también tienes las tuyas y eso anula la posibilidad de reclamo. Que no te condenes por equivocarte, no eres todopoderoso@. Que crezcas hasta donde y cuando quieras. No te deseo que el 2020 te traiga felicidad. Te deseo que logres ser feliz sea cual sea la realidad que te toque vivir”

Para ponerse a pensar…

En Tlaxcala, la Secretaría de Salud, ni es la más popular, ni la más efectiva, ya que además de la aguda escasez de medicamentos en los hospitales, ahora resulta que los padres con niños que padecen cáncer y se encuentran hospitalizados en el Hospital Infantil de Tlaxcala, se están quejando de que no existen los medicamentes que necesitan los menores y, para colmo de males, están suspendidas las quimioterapias ¿Sabrá esto el gobernador? Sabemos que puede ser el resultado de la crisis nacional que están viviendo los sistemas de salud, particularmente si hablamos del desaparecido Seguro Popular, sustituido por el Insabi -Instituto Nacional de Salud para el Bienestar- que ¡no funciona! Quienes estaban en el Seguro Popular se quejan de que por lo que antes pagaban 800 pesos ahora tienen que pagar 4 mil 500, lo peor del caso es que son personas de muuuuuy escasos recursos, muchas de ellas llegadas de lejos para atenderse y se encuentran con un muro de ineficiencia y de incomprensión ¿no que ya no habría problemas en el sector salud?... Salió en los medios que, en Tlaxcala, tanto el secretario de Salud del Estado como el titular a nivel nacional del Insabi, refrendaron el compromiso del Gobierno local para respaldar a familias de pacientes con cáncer, por medio del apoyo de la Federación ¿no es la Federación la que está fallando a nivel nacional? Aunque… Juan Antonio Ferrer –director del Insabi- aseguró que el Gobierno federal cuenta con el abasto suficiente de medicamentos para responder a las familias tlaxcaltecas con infantes diagnosticados con algún tipo de cáncer, y aseguró que los medicamentos necesarios serán entregados los próximos días y distribuidos a los infantes… Continuando con el mismo tema de salud, resulta que en el Hospital General de Tlaxcala había un muy buen neurocirujano, el único con que contaba la Sesa a nivel estatal, pero al vencerse su interinato fue despedido privilegiando empleos de escritorio… Es increíble la ineficiencia, aunada a la cruel indiferencia, que priva en el sector salud, pero se dice que en la dependencia el que manda es el del jurídico y que el secretario René Lima Morales está de adorno, ¡no lo creo! El actual secretario es de Tlaxcala y tiene buena fama, quizá debería hablar con el gobernador para explicarle la causa de sus ineficiencias y que puedan ser subsanadas, porque a estas alturas del partido y de la vida política del país, de la crisis que estamos viviendo y de las que vienen, lo que menos conviene a cualquier gobierno, dependencia o partido es descuidar a la ciudadanía… A veces nos llama la atención que cuando hay necesidad de hacer cambios, en este caso de placas automovilísticas, se vean colas de cientos de personas desde las primeras horas de la mañana, lo cual llama la atención porque el plazo vence en abril. ¿Cuál será la prisa si no hacen pronto el cambio? Así que paciencia… hoy fuimos a desayunar a un lugar situado dentro del perímetro de en un supermercado y resulta que ¡no había estacionamiento por la cantidad de personas queriendo cambiar sus placas!… además de que pudimos observar a los infaltables “coyotes” de los que ya advirtió el secretario de Comunicaciones y Transportes local... si bien es cierto que no deben dejarse las cosas a última hora, también es cierto que “no por mucho madrugar amanece más temprano”…

De dulce, de chile y de manteca

El Banco de Bienestar –donde obtendrán sus apoyos económicos los adultos mayores, participaciones a los ninis, etc.- tendrá inicialmente 2 mil 700 sucursales; López Obrador dijo que estas sucursales se construirán con los “ahorros de fin de año”, aunque ni Hacienda, ni el Banco de México pudieron precisar el origen de tales recursos. Estas construcciones y la consecuente dispersión de sucursales, se harán con el fin de que aun en las comunidades más alejadas la gente pueda obtener sus participaciones sin la dificultad de los traslados lejanos. A propósito, se dice que los albañiles del país están desconcertados y temerosos ya que, por un lado se está encargando a miembros del ejército la construcción de toda obra nueva y, por otro, coincidentemente están abiertas las puertas de la Guardia Nacional para recibir a los jóvenes trabajadores de la cuchara… O sea, ¿ha caído tanto la industria de la construcción que para ser albañil se necesita ser soldado??????... Y, en el ámbito internacional, el impredecible, lunático y estrambótico presidente de los EEUU, lanzó un ataque de precisión con misiles contra general Soleimani con lo cual asesinó a uno de los líderes más carismáticos de Irán, con el consecuente logro de odio y resentimiento que era de esperarse, al grado de ofrecer 80 millones de dólares por su cabeza, quizá no lleguen al presidente de los Estados Unidos, pero ¿no pagarán las consecuencias miles de turistas estadounidenses en diversas partes del mundo? Por lo pronto ya hubo ataque a tres de las zonas de Irak que están ocupadas por soldados gringos y de donde se dice salieron los misiles que asesinaron al llorado líder. Además, ¿no abrió el güero cara de fuchi la puerta, o un resquicio, para la tercera guerra mundial?…

