Deshojando el Cempasúchil | Habrá que ponderar el reencuentro con nuestros demonios

Este virus vino a cambiar nuestro panorama personal, nuestra visión del mundo y de nuestro mundo interior, vemos desde otras perspectivas a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestro país, a nuestra comunidad.

Nos hemos visto obligados a mirarnos desde dentro de nosotros mismos, en ocasiones nos encontramos con cosas maravillosas, con potencialidades pospuestas y con necesidades para las que no habíamos tenido tiempo -el que ocupábamos en ganar un salario, en conseguir una meta, en derrotar a un enemigo-. Y ahora resulta que debido a la pandemia nos han puesto frente a un enorme espejo, en el que parece que jamás se minimizan las cosas, al contrario, se maximizan y a veces nos sentimos en una feria de esas que exhiben una serie de espejos distorsionadores, en los cuales no creemos reconocernos. Lo mismo nos sucede con nuestros países, jamás pensé llegar a ver a la humanidad prisionera de sus propios miedos, más allá de la necesidad de quedarse en casa. Pareciera que el confinamiento no es especialmente satisfactorio para el ser humano. ¿Alguno de ustedes se habría imaginado en sus sueños más locos, ver paralizadas a las grandes ciudades -¡a la bolsa de valores!-, ver el miedo rayando, algunas veces, en el terror de los seres humanos de estar solos y aislados, quienes debido a los confinamientos nos hemos visto obligados a enfrentarnos con nosotros mismos y con la realidad de la familia que formamos?, ¡estamos asombrados, unos para mal, otros para bien! En la soledad se deja ver lo mejor y lo peor que el ser humano guarda en su interior, sé que a muchos les cuesta trabajo aceptar su realidad y quieren mirar para otro lado como lo hacíamos antes, para no reconocer nuestros yerros, pero no nos queda sino el ventanal en el que indefectiblemente nos vamos a ver reflejados en nuestra realidad. ¡Solo nos queda esperar que una vez pasado el problema, nunca más regresemos a los viejos esquemas desgastantes, materialistas, sin nociones de sustentabilidad y totalmente regidos por el materialismo!, a pesar de que pareciera que fue el propio planeta el que nos dio el aviso de que habría que bajarle dos rayitas a nuestro consumismo y devastación de los recursos naturales que nos brinda y que nosotros devastamos en busca de poder y riquezas, no vaya a ser –como lo dicen muchos enterados –que como no hay vacuna, y aunque están trabajando en su elaboración mínimo nos faltan dos años para estar vacunados, o sea- ¡puede haber un rebrote en cualquier momento!.

¡La corrupción, las alcahueterías y verdades a medias siguen campeando!

Cambiando de tema, contra la corrupción del hijo de Bartlett, la defensa de López Gatell ¡no estás solo, no estás solo!???? ¡Qué interesante resulta que el gobierno, es más, el propio presidente, soslaye temas que han estado en su agenda desde la campaña, como es el caso de su cita diaria, de su lucha y “derrota” de la corrupción en el país! Recientemente salió a la luz pública el caso del hijo de Manuel Bartlett, a quien hace pocos meses exoneró la Función Pública de haber obtenido más de 25 propiedades millonarias, atribuyéndoselas a sus hijos y a su novia durante 20 años, -¡que no es su concubina!-???? Y culpó a neoliberales y conservadores de ser los culpables ¿de qué?, ¿de decir la verdad?, ¿de exhibir las corruptelas que se cometen con frecuencia en la 4T? Resulta que ya no hay licitaciones -¡eso también es corrupción!- y que el hijo de Bartlett no solo justificó cínicamente la venta sino que le dio una buena embarrada a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, acusándola de haber comprado los ventiladores más caros, de lo que él los vendió. Además en investigaciones periodísticas apareció como proveedor del IMSS, del ISSSTE, del Ejército y de la Marina. Supuestamente está penado elevar precios de productos esenciales o de primera necesidad, como sería el caso de los respiradores, si su precio oscilaba entre los 800 y tantos y 900 y tantos mil pesos -menos de un millón- ¿cómo es que este cuate los vendió en más de 1 millón 550 mil pesos, “porque ofreció consumibles y mantenimiento”, ¿alguien compra esos aparatos sin las garantías necesarias de su funcionamiento?, están en juego miles de vidas humanas con la actual inviabilidad del sistema de salud –lo cual es un mito-. Cada día vemos patentes deficiencias en la protección de los héroes de preocupante realidad en el país-, con la exposición de trabajadores de la salud que no están siendo dotados de los equipos indispensables -ya son cientos de ellos los que han sido infectados- y el culpar de todos los errores en el sistema de salud –y en todos los demás- a los neoliberales o a los presidentes del pasado, no cambia la realidad que vivimos. Especialmente después de su fallido experimento del Insabi. López Obrador lleva año y medio en el cargo y es poco creíble que en ese tiempo no hubiera podido emprender acciones que vayan más allá de los recortes de presupuesto y la austeridad, esa política le está redituando simpatías, al grado que subió en un mes de 46 % a 69 % ¿por su buen manejo de la pandemia en el país? Ojalá el saldo final refleje en sus resultados el optimismo en su mensaje de que ya está domada la pandemia, de que ya se está estabilizando y demás gansadas, que no se reflejan en las diapositivas exhibidas por Hugo López Gatell, quien se sintió ofendido por una pregunta de un periodista. ¿Qué les pasa? En sus conferencias mañaneras y vespertinas solo quieren tener a sus paleros, ridículos, que tienen voz y la aprovechan para hacer preguntas a modo y atacar a medios de comunicación serios. ¿No que se respeta la libertad de expresión? ¡Sólo la suya! ¡No cabe duda que su estrategia comunicativa de aparecer hasta tres veces al día en los medios y eso de regalar dinero a los más desprotegidos, le está resultando!, aunque el país vaya en picada en lo económico; se pronostica el 14 % de pérdidas en la economía y miles, miles de muertos, ahora que apenas empieza ya las funerarias y los crematorios están dando mínimo tres días de espera, ¡y apenas empezamos! ¿Qué nos depara el destino?