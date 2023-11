Deshojando el Cempasúchil | Hay que vivir bien y de buenas

Ya pasó el 20 de noviembre y nos estamos acercando a pasos agigantados al final del año, un año más en nuestra vida y un año menos de nuestra estancia en este planeta de manera individual, de manera colectiva estamos viviendo en un mundo convulsionado, en el cual la mitad de los países del mundo, cuando menos, tienen graves problemas al interior, ya sea políticos o económicos y, si a eso agregamos las tragedias que viven varios países: guerras, con tremendas inundaciones, meteoros imprevistos, ciclones, lluvias torrenciales, sequías mortíferas y prolongadas… En ocasiones pienso que el planeta está tratando de sacudirse de la plaga que significa el ser humano que, desde que llegó, comenzó a utilizar su inteligencia para sobrevivir y comenzó a afectar el equilibrio de la naturaleza que antes se conservaba, a través de guerras o plagas que devastaban a gran parte de la humanidad, pero el hombre creó las vacunas, los antibióticos y otro tipo de guerras, se industrializó y comenzó a contaminar aire cielo y agua, hasta el mar ha sido contaminado por los seres “inteligentes” del planeta, y seguimos inventando cosas como vacunas, medicinas, comodidades, etc. que nos hacen vivir más años y resulta que, si bien muchos seres privilegiados por la naturaleza con intelectos superiores han vivido muchos años, también mucha gente pobre, muchas veces abandonada por sus familiares a su suerte, padecen soledad y enfermedades varias, sin tener dinero para curarse, el dinero de las pensiones que pagamos va a llegar el tiempo en que no alcancen para todos los viejos, y… entonces ¿Qué van a hacer los gobiernos para pagar pensiones cuando sea más el número de jubilados que los que trabajan? En fin, solo tenemos que tratar de vivir bien y de buenas, ayudar cuando se pueda, cuidar al planeta y dejar buenos ejemplos y conocimientos a los jóvenes, nuestros jóvenes de hogares divididos, adictos al celular y al internet que serán quienes gobiernen este mundo caótico que les vamos a heredar.





DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

Nuestro presidente viajó al extranjero para hablar con los líderes de China y de EE. UU. acerca de tráfico del fentanilo, especialmente con el vecino del norte acerca de la migración y el tráfico de fentanilo y de armas -ahora resulta que los mexicanos no exportan la droga ¡ya la producen en el propio territorio gringo!- Y… ¿ellos no lo saben? ¿no pueden eliminar a esas cédulas del crimen organizado?... cambiando de tema AMLO ya de regreso en México presidió un desfile de 20 de noviembre en el que antes participaban deportistas y escolares y ahora desfilaron sólo militares, algunos vestidos con trajes típicos, colorido y folklórico el desfile... Ahora resulta que la nueva ocurrencia de “ya saben quién” es que quiere que varias rutas de trenes que transportan carga transporten pasajeros, lo que resultaría en un costosísimo cambio y construcción de vías paralelas a las que existen y un gasto en el que al parecer no están dispuestos a entrarle los particulares, al parecer a algunos les parece bien, sin embargo, si no entran particulares el estado va a seguir subsidiando, además de a Pemex, al Tren Maya, a la Refinería de dos bocas, al Aeropuerto Felipe Ángeles, etc… etc… y sospecho que el presupuesto no da para eso…. Ya iniciaron las precampañas para la presidencia de la República, Claudia, Xóchitl y el niño de Movimiento Ciudadano que sale como con 8 % de intención de voto y que tiene como brazo fuerte a su esposa, que es una” influencer” y que tiene miles de seguidores a través de redes sociales, el joven gobernador de Nuevo León, tiene problemas en su estado, además de que lleva apenas dos años gobernando y solicita licencia con un legislativo en contra, en fin, ya veremos en que acaba esta telenovela política… Por lo pronto mientras el discurso de Claudia sigue pareciendo repetitivo, en cuanto a las propuestas de López, sigue avanzando… Xóchilt con su frescura y manera de ser auténtica, sigue también trabajando en el convencimiento de la gente para que vote por ella, pero ya sabemos que los fanáticos de AMLO y los que son o que se dicen de izquierda, van a votar por Claudia; los otros, los clasemedieros y los que no han sido escuchados por este gobierno, o abandonados en sus problemas –caso Acapulco- seguramente no querrán saber nada de esta Cuatroté que no les ha mandado suficiente ayuda, han recibido más de los particulares, que del gobierno… en fin, cada quien debe hacer su lucha y cada quien debe votar por quien quiera, por quien de verdad le simpatice, por quien piense que va a ser mejor para el país, sin presiones, promesas falsas y/o amenazas… ¿Ustedes que opinan?





susana_fernande2@yahoo.com.mx





