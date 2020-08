Deshojando el Cempasúchil | La 4T, una muy buena narrativa, pero ¿existe en realidad?

Entre más lo pienso, estoy más convencida de que la 4T es una narrativa muy bien estructurada, por alguien que la ha ido construyendo con 18 años de experiencia de palpar esperanzas, deseos, desapegos, filias y fobias del pueblo, de la clase menos favorecida económicamente; pero no hay una justificación lógica, de que cuando estamos peor en cuanto a la pandemia, la inseguridad y la perdida de millones de puestos de trabajo, ¡se festeje la creación de 15 mil empleos! Lo que es una realidad, es que AMLO está cumpliendo su promesa de ¡primero los pobres! Cierto, ya son más los jodidos, los que además de recibir la peor atención médica y las más graves consecuencias de la pandemia, muchos de ellos no reciben ninguna ayuda social, pero eso sí ¡primero los pobres! No debería ser lógico que, si se ha criticado al presidente de los Estados Unidos, le perdonemos todo al nuestro.

Hay un grupo que se ha dedicado a contar las falsedades que emite en sus mañaneras y la suma llega a ¿137 mil???? mentiras… sin contar las ocurrencias, pero, ¡a pesar de eso de julio a agosto subieron sus bonos de popularidad! Él sigue insistiendo que ya estamos saliendo tanto de la pandemia, como mejorando la economía, y presume el aumento de las remesas como logro de su gobierno. Pero sigue alimentando esas ideas, esas premisas, ideales subjetivos que él ha creado especialmente en aquellos ámbitos que llegan a los más desatendidos del país, aprovechando al máximo la estadía de Lozoya en el país, atacando ya a Enrique Peña Nieto y a Videgaray, y seguirán sumándose nombres, que será bien administrada, y dosificadas sus declaraciones de aquí a las próximas elecciones, supongo que López no se imagina un panorama –que sería bastante desalentador para él , por cierto- de tener minoría en ambas Cámaras y perder cuando menos la mitad de las gubernaturas ¿Qué nos pasa? Aunque mucha gente no está de acuerdo con sus decisiones, su “voto duro” ha disminuido muy poco y los partidos opositores se han debilitado aparentemente, pero quizá, debido a la molestia por sus decisiones para muchos de nosotros erróneos, equívocas y algunas que francamente atentan contra la libertad de los mexicanos y la democracia, si todas esas personas que se manifiestan en los estados votaran a favor de cualquier otro partido que no fuera Morena, sin necesidad de pertenecer a ningún partido, podrían cambiar la balanza del poder, no nos equivoquemos la oposición existe, pero no tiene la cara de un partido o de algún candidato, le estoy viendo la cara de recuperar la democracia y de poner un freno a tanta ocurrencia y locura. En busca de un sueño guajiro del tabasqueño para ser el rey unívoco y omnímodo del mismo.

AMLO desparecerá de un plumazo 44 fideicomisos

Entre las ocurrencias para recaudar fondos “el preciso” ordenó al coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, la extinción de 44 fideicomisos que le permitirán tener 91 mil millones de pesos, eso traerá inimaginables protestas y consecuencias, entre ellas una pérdida de miles de empleos, pero ¡le vale! Las heroínas y responsables de estas desapariciones serán Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, y la “famosa” diputada Padierna; inicialmente iba por 281, pero diversas leyes y cambios constitucionales previos se lo impidieron… Entre otros organismos puede desaparecer al Consejo Nacional de Arbitraje Médico y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), esta pasaría a formar parte de la Subsecretaría de Salud –¡a cargo de Hugo López Gatell!- y el Consejo de Salubridad General pasará al patético Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), lo que al menos implicará la reestructuración de los objetivos de las instancias del sector salud. Y, por si lo anterior fuera poco, ¡ahora va a comprar las medicinas a laboratorios extranjeros, poniendo en jaque a miles de empleos más en México! ¿Será para justificar la falta de medicamentos, por ejemplo, los de los niños con cáncer? Mientras tanto, se incrementa la desobediencia en cuanto a la protección contra la fatal enfermedad que nos acosa, que nos rodea, que nos ataca y merma nuestra economía y especialmente a nuestras familias, a las que ni siquiera podemos dar dignos entierros y, sin embargo, ¡sigue creciendo la popularidad del presidente de las estampitas milagrosas! La verdad, ¡es tan buen cuentacuentos que casi la mitad de la población le sigue creyendo! O acaso es la necesidad de un pueblo enfermo de abusos, mentiras y corruptelas, que confía ciegamente en quien se la pasa enarbolando símbolos malignos ¿a los que hay que desaparecer sin importar las consecuencias? Y por ahí aprovecha para atacar a enemigos –perdón, adversarios- reales o imaginarios, como la prensa, los empresarios y quien se le pone enfrente.