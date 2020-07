Deshojando el Cempasúchil | La cotidianidad de México

Interesante lo que provocó la renuncia de Javier Jiménez Espriú, quien expresó su desacuerdo con la decisión presidencial de trasladar al ámbito militar y a la Secretaría de Marina las funciones eminentemente civiles de los puertos, las aduanas y la marina mercante, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) desde 1970 -50 años-. Esto marca la primera vez que un secretario de estado se expresa públicamente en contra del proceso de militarización que vive el país, sin que el mandatario lo redujera instantáneamente a la categoría de enemigo.

Definitivamente, crece la militarización en todos los ámbitos: protección, salud, migración, construcción de aeropuertos, etc., aunada a la de una Guardia Nacional encargada de asumir las funciones de policía .-lo que no ha resultado, ya que la han convertido en blanco de la delincuencia con la política de “abrazos no balazos”- que ha provocado la falta de respeto, hasta del pueblo “bueno y justo”, que abusa de los uniformados de todos los niveles y rangos sabiéndolos incapaces de responder, por órdenes presidenciales; sin embargo, el hampa sigue creciendo y los grupos del crimen organizado fortaleciéndose; sin el menor recato se han adueñado de decenas de pequeñas poblaciones, desde donde dominan grandes territorios, protegidos por los pueblos, por interés o por miedo… Lo que sí es una realidad es que la militarización no está funcionando en cuanto al control de los malandros y de grupos criminales, mejor organizados y armados que las corporaciones policiacas. La realidad es que una militarización como la que ha implantado López Obrador, difícilmente podrá revertirse sin consecuencias. Y habrá que recordar que, aunque los partidos están aparentemente debilitados, no pasará un mes sin que sepamos de los nueve partidos aspirantes que se quedan por haber reunido los requisitos para su aprobación. Existe mucha irrealidad en el pensamiento de millones de mexicanos, que salen sin tomar las medidas pertinentes para protegerse de la pandemia, y, en consecuencia, atacan a quienes ven vestidos con ropa blanca, “pensando” que trabajan en hospitales. Y aunque en los pueblos organizan pachangas, apedrean o queman la casa de alguno que murió por la Covid-19. Enfermedad y muerte causadas por el crimen organizado, feminicidios desbordados, 93 % de las empresas quebradas, desempleados que rebasan los 20 millones, desenfado ante la pandemia, miedo irracional a enfermar; en contraparte, polarización, actualmente más, con los “espontáneos” grupos de Frena, aparentemente desorganizados. Su principal petición, -exigencia es que se vaya AMLO, que renuncie ¿Qué clase de país somos? ¿De verdad cuando se descubra la vacuna y se aplique a miles de millones de personas en el mundo, habremos cambiado algunos de nuestros nefastos hábitos? Yo no he visto que López haya reculado en cuanto al manotazo al sistema de creación de electricidad por medios alternativos no contaminantes, ni que haya prohibido el uso del carbón –el dueño de las minas es el ensombrerado diputado que es su compadrito- ¿Cómo lo va a fastidiar? ¡Que se fastidie el planeta! Con su programa siembra un árbol han deforestado decenas, miles, de hectáreas. “Para sembrar árboles frutales”, deforestando de manera terrible la naturaleza. En fin, ¿de verdad la Covid-19, va a dejar como secuela positiva un cambio en nuestras costumbres???? ¡Veremos y diremos!

Mientras tanto….

Mientras eso sucede: el número de trabajadores de la salud afectados son más de 68 mil, y llegó el momento en que 535 médicos y enfermeras cubanos regresaron a su país, después de cumplir el tiempo contratado por 135 millones de pesos –que ni siquiera cobraron ellos, sino se pagó al gobierno cubano-; acción que provocó que los médicos y enfermeros mexicanos estuvieran insatisfechos porque dijeron que en su estancia en el país jamás se hubieran acercado a los enfermos de coronavirus… tampoco atendieron a los enfermos cotidianos ¿????? Extraño, porque los médicos cubanos tienen buena fama internacional… Le quitaron a Claudia Sheinbaum a su eficiente secretaria de gobierno para mandarla de coordinadora general de puertos y marina mercante, cuando hace pocos días pusieron aduanas y lo relacionado con la marina mercante, bajo tutela la de Marina y el Ejército. La pregunta: si bien tenían fama de corruptas, las actividades administrativas para mover millones de dólares y pesos en ese rubro no pueden ser sencillas, como todas ¿los uniformados seguirán órdenes de una civil y mujer sin experiencia en ramo? Hummm, veremos y diremos… La industria minera del país, especialmente la de Chihuahua, es la segunda más insegura del mundo debido a las intervenciones del crimen organizado en la región. Solamente después de Venezuela las inversiones se han visto mermadas por la inseguridad, ya que se ha tenido que emplear un programa de acompañamiento y seguimiento a empleados y al traslado de los materiales extraídos, así como para atender casos de robo, extorsiones y secuestros de las empresas y de la cadena de suministros… En el estado de México, Hidalgo; Puebla; Guanajuato y Veracruz han perforado 995 veces los ductos de Pemex, en la suma me salen 3 mil 347 perforaciones ¿no que ya habían acabado con el huachicol? El puente que están construyendo a la altura de la gasolinería de La Garita, cercano a Los Arcos, ¡al fin! Está terminado, llevaba más de 4 meses de obras, espero que, con tanto tiempo de actividad constructiva, durará al menos un centenar de años en requerir reparaciones… Por cierto, hay una fuga constante inmediata al Cobat 01, casi a un costado de la Unidad Habitacional Santa Cruz, sobre la carretera Santa Ana-Ocotlán… Qué bueno que no haya necesidad de subir el nivel de riesgo de la Covid y que Tlaxcala siga en semáforo naranja…