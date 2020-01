Deshojando el Cempasúchil | La manera inhumana en que tratamos a los migrantes hondureños

Las imágenes de la Guardia Nacional reprimiendo a los migrantes -lo que sucedió en días pasados- fueron estremecedoras, sobre todo al considerar dos circunstancias: la invitación abierta a los migrantes de países centroamericanos que hiciera el primer mandatario una vez que tomó posesión y, ante la inseguridad, pobreza y marginación que se vive en esos países, como siempre, la zanahoria del “sueño americano”.

Sin embargo, poniéndome en los zapatos de quien gobierna este país, no se me ocurre qué hacer, insiste en que respetan los derechos humanos, pero las imágenes son aterradoras, cientos de mujeres y niños afectados por los gases lacrimógenos, hombres de todas las edades siendo obligados a replegarse ante una muralla de escudos y toletes y, como se usaba en las históricas guerras de las películas, los uniformados golpeando con el tolete los escudos, para causar terror. ¡Y vaya que lo lograron! A mí en lo personal ¡me enoja!, ¡me indigna!, pero también se plantea la pregunta ¿qué hacer con los miles de inmigrantes extranjeros decididos a cruzar el territorio nacional? En este episodio fueron deportados más de dos mil, ¿quién pagó el transporte aéreo? ¿Acaso los gringos? ¿También nosotros? En esta ocasión maltratamos como nunca a los migrantes, especialmente a los hondureños, las imágenes que recorrieron el mundo son patéticas y nos preguntamos ¿con qué cara exigimos que traten bien a nuestros paisanos en el extranjero, especialmente en el país vecino? Difícil disyuntiva en verdad.

Hay expertos que dicen que podría aprovecharse este renuevo, este bono demográfico, pero ¿cómo hacerlo, si ya les dijeron que se pueden quedar y conseguir trabajo, pero sólo en Chiapas, un estado donde se enseñorea la pobreza, la marginación y el abandono?

¿Cómo dar trabajo, comida y techo, escuela y servicios de salud a dos o tres mil migrantes, si actualmente el ya famoso Insabi es un terrible fracaso, sin planeación y con promesas difíciles de cumplirse? ¡Y ya once de 12 gobernadores del PRI firmaron la adhesión a ese bodrio, con un financiamiento que se ve dudoso en el futuro cercano, especialmente porque promete, a casi 60 millones de mexicanos, que van a ser gratuitos tanto el servicio médico como las medicinas! ¿Cómo hacerlo realidad? ¿Durante cuánto tiempo? ¿De dónde van a salir los recursos? ¡Ni quitándoselos a los ninis y a otros rubros de asistencia alcanzaría! ¿Incógnita?

Más de migrantes, de migraciones y de Porfirio

A últimas fechas ya se veía al diputado Porfirio Muñoz Ledo cansado, muuuuy cansado, pero parece que esto de los migrantes y la forma de tratarlos en México despertó su espíritu rebelde y, quien fuera aguerrido legislador y dirigente político, tomó su segundo aire para defender a los migrantes agraviados, para reprobar la manera en que fueron tratados y para exigir la presencia de los Derechos Humanos, pero serán los internacionales, porque en México están desaparecidos después de la ignominiosa manera en que nombraron a una señora incapaz y “agua tibia” que ni ve ni oye a quienes se están viendo afectados en sus más elementales derechos, aunque supongo que para eso la nombraron. Su pusilánime forma de “no actuar” también se manifestó en la agresión que sufrieron los integrantes de la “Marcha por la paz”, encabezada por Javier Sicilia y los LeBarón, quienes fueron insultados y agredidos por corifeos mandados exprofeso para ello, llegaron, incluso, al grado de acusarlos de extranjeros y pedir la aplicación del artículo 33 constitucional para expulsarlos del país. ¡Ya es hora de que el presidente les ponga un alto a sus fanáticos, que insultan y agreden sin reparo! ¡También es sospechoso que, cuando visita un estado, sus huestes abuchean sin reparo al gobernador, aunque después finja reprenderlas! ¿Quién tiene el control de las huestes desaforadas, que lo mismo atacan a quien el presidente descalifica en sus mañaneras, que mandan andanadas de troles o de boots para agredirlos vía medios electrónicos? ¿Quién manda en las huestes de Morena? ¿Seguirá siendo la fanática y ambiciosa Yeidckol Polenvsky, quien se resiste a dejar la presidencia de Morena? ¿O el recién nombrado presidente provisional, el exdirigente del Barzón Alfonso Ramírez Cuellar? Desde que supo de la “Marcha por la paz”, en la que participaron quienes han perdido por la violencia que se enseñorea en México a sus seres queridos, el presidente la descalificó ¿Cómo es posible descalificar a Sicilia a quien le asesinaron a un hijo o a los LeBarón cuyas mujeres y niños fueron terriblemente masacrados? Sin embargo, quien nos gobierna dijo en una de sus mañaneras que no los recibiría para no hacer el juego a su show, ni permitir que le faltaran al respeto a la investidura presidencial. ¿Resultado?, sus fanáticos agredieron a quienes pedían que hubiera paz en México. ¡Pero, tranquilos el miércoles ya mostró el diseño del billete de lotería de un avión que no puede ser rifado porque no es nuestro, pero ya salieron a la palestra varios posibles clientes!

Nuestro correo: www.susana_fernandez2@yahoo.com.mx

Para leer la columna: www.deshojandoelcempaxuchil.com