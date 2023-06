Deshojando el Cempasúchil | La marcha a favor de la ministra Norma Piña

Es patente el reconocimiento nacional para la ministra Norma Piña, ya que personas de 35 ciudades marcharon y en la ciudad de México –donde quizá no hubo tantos como en la manifestación a favor del INE- pero si muchísimos, hubo información en los medios, sin embargo en las redes sociales se desbordó, la marcha se encontró “casualmente” con bloqueos metálicos y con eventos de última hora y otros inconvenientes, que los llevaron también “casualmente” frente al Tribunal Superior de Justicia, donde “casualmente” un grupo atacó a los manifestantes que estaban frente al tribunal, -que curiosamente son puros viejitos- que llevan ahí como dos meses, por cierto que leí que en su última declaración de ingresos AMLO, agregó además de su risible sueldo, lo que recibe por su pensión de viejito ¿????¿de qué se trata? Él ha ganado más de tres millones con uno de sus libros, vive en un palacio, tiene médicos de planta, solamente el mantenimiento y tener en buen estado las instalaciones cuesta un dineral, pero el saca un billete de $200.00 y dice que con eso vive, igual dice , que solo hay que tener un pantalón y unos zapatos y con eso es suficiente ¿han visto los trajes que saca en la mañanera?...... Sabían ustedes que la gobernadora de Campeche Laida Sansores, compró un equipo de espionaje, para tener monitoreados a sus “adversarios” por eso ha sacado conversaciones privadas, en su programa semanal de televisión…

DE DULCE DE CHILE Y DE MANTECA



Ojalá que no se extienda a los mexicanos el título de persona “non grata” que le dio el gobierno de Perú al presidente López Obrador, ya que los peruanos son personas amables y cariñosas con nuestros paisanos, tienen una rica cultura en todos sentidos, de sus bellezas arquitectónicas vale la pena conocer Machu Pichu, una maravilla de la arquitectura y del paisaje… Aunque en la reunión bicameral para rendir cuentas de lo que ha pasado con la seguridad en país, donde estuvieron presentes el Secretario de la Defensa y de la Marina, aunque el primero se abstuvo de hablar de las acusaciones de corruptelas que se imputaron, pero eso si hablaron de cómo ha bajado la inseguridad, gracias a sus políticas ¿ustedes han percibido que la inseguridad haya bajado?….. Se dice en los medios de comunicación que ya bajó la inflación no tanto como con el gobierno de Peña, pero si al 3%, sin embargo no les han avisado a quienes venden los alimentos, porque todo sigue caro, si a la clase media le está costando trabajo subsanar sus gastos, no me imagino a los de bajos recursos, nadie tiene para comer huevos, leche, verduras y carne en su alimentación cotidiana… El domingo en la noche sabremos quién ganó el estado de México y el de Colima, aunque oficialmente lo sabremos el miércoles. No dude que el Edomex lo gane Morena, ¡pero como no! han metido mano negra a más no poder y el día de las votaciones será peor. ¿Y el ridículo en que pusieron a los candidatos del verde y el del PT? Los partidos a los que pertenecen se anexaron a morena, pero los candidatos no ¿eso beneficiará a Delfina? -, que parece maestra rural, a la que le escriben todos los discursos, pero tiene una de ganar el dedo del poder, que la señaló-… Oímos en los discursos políticos de Morena que el pueblo es el que tiene la razón, que van a acabar con los más pobres de los pobres ¡es cierto, están muriendo de hambre y por la falta de atención médica adecuada a problemas tratables, agravados por las privaciones- pero eso sí, para no quedarse sin pobres, más de tres millones de mexicanos de la clase media han pasado a engrosar las filas de la pobreza y los pobres a la pobreza extrema, cientos de miles están padeciendo por la falta de oportunidades, de acceso a una alimentación adecuada y expuestos a los cambios climáticos, que amenazan ser peores cada día, pero eso sí, México colabora, consumiendo carbón y otros minerales fósiles, para contaminar la atmósfera ¿Qué nos pasa? ¿La juventud y la niñez actual están preparadas para el mundo en que les tocará vivir? ¡Con razón en muchos países los jóvenes se están absteniendo de tener hijos!

BUENAS NOTICIAS EN TLAXCALA

Nos enteramos a través de medios de comunicación, del inicio de operaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia, que se va a conocer como C5i, a la inauguración de las instalaciones estuvo presente en representación del gobierno federal Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, Claudia Sheinbaum no vino, porque se fue a apoyar a Delfina al Edo. De México – las corcholatas no pierden oportunidad de placearse- y por supuesto, una de ellas –Adán- acompañó a la gobernadora Lorena Cuellar, quien estuvo rodeada de funcionarios estatales… ¿Por qué es importante la implementación de este sistema? porque si funciona: siendo un monitoreo en tiempo real, maximizaría los esfuerzos de los policías, paramédicos, bomberos y militares, reduciría considerablemente los tiempos de respuesta a las emergencias y delitos –y quizá evitará que seamos el tiradero de cadáveres de estados vecinos- con las instalaciones de este sistema, Tlaxcala se convierte en uno de los 10 estados que lo tiene- no he oído que funcionara en otro estado ¿y ustedes? -El edificio estará a un costado de del Sistema Estatal de Seguridad Pública, sobre la carretera Tlaxcala-Texoloc, en la colonia Unitlax, y servirá para fortalecer la coordinación interinstitucional, lo que permitirá brindar una rápida y oportuna atención, al contar con recursos podrán procesar las bases de información tanto de policías como de personas detenidas, personas que están o estuvieron detenidos, “tendremos un área de inteligencia” ¡Felicidades a Doña Lorena! Sólo esperamos que los resultados sean efectivos que no sean afectados por la austeridad, ni por el 90% de lealtad y 10% de eficiencia, que se privilegie la necesidad de los tlaxcaltecas por sentirse a salvo, ojalá con esta nueva institución que empieza con bombo y platillo, se logre investigar lo que pasa en varios lugares del estado… Aparentemente se ha caído el proyecto del tren elevado, debido a las condiciones del suelo arenoso, debido a que el río, cada vez que crecía se inundaba y llegaban sus aguas hasta los portales y palacio de gobierno, hasta que Tulio Hernández mandó que se pusieran los muros de contención, porque se inundaba hasta la casa de gobierno, que estaba donde está la casa de las artesanías.

