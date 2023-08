Deshojando el Cempasúchil | La polémica por los libros de texto

La imposición de los libros de texto ha causado polémica nacional, ya que tiene todos los errores imaginables en cuanto a forma y fondo, están llenos de carencias, quitaron muchas materias necesarias para la formación, como son matemáticas, literatura y muchas otras, tomo un párrafo de un escrito amplio e informado de Adriana Dávila:

“Especialistas, líderes de opinión e instituciones dedicados al análisis de la política pública, han advertido de los graves errores -contenidos que carecen de congruencia, vinculación entre capítulos, vocabulario inapropiado para los niveles educativos, así como de actividades mínimas para estimular el proceso de aprendizaje-… políticamente han sesgado la información a conveniencia” leo en el Reforma “enaltece libro de SEP secuestro y guerrillas” -efectivamente enaltece a guerrilleros nefastos del estado de Guerrero-. Existen en los libros errores como cambiar la fecha de nacimiento de uno de sus héroes, Benito Juárez, incluir en el libro su “verdadera” historia del “fraude”… No fueron consultados para su elaboración especialistas, maestros ni padres de familia, sino que están de responsables un comunista, y un individuo venido de la dictadura venezolana, ya existen varios amparos contra la distribución y aplicación en las escuelas, aunque López dijo “de que va, va”, así las cosas; se está llamando a acciones radicales, algunos estados se han amparado, varios maestros ya dijeron que los van a recibir y seguirán enseñando con los libros anteriores. Me pregunto, si la sociedad rechazara abiertamente su aplicación, ¿qué pasaría con los cientos de millones que se gastaron en ellos? Además… ¿de cuántos miles de árboles estamos hablando?





DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

Ahora sí que estamos “rete-contentos” con la política de abrazos no balazos, los talamontes del Estado de México agredieron a la policía y quemaron camiones cargados de árboles, porque resulta que 150 familias de la zona se benefician de ello y pelearon con violencia para poder seguir talando impunemente… sigue la violencia enseñoreándose en el país, quizá por eso Bukele, el presidente de El Salvador, tiene un 90 % de aprobación, por la limpia que hizo metiendo a los “Mara Salvatrucha” y a los de otra pandilla conocida por su violencia, y está cercando poblados donde priva la inseguridad, y deteniendo a todos los infractores, ¡lástima que aquí no tendríamos cárceles para meter a todos los narcos, tratantes de personas, etc., si dejaran libres a los inocentes o inculpados falazmente habría espacio más que suficiente, además con una disciplina y control que no permite que los propios narcos gobiernen las cárceles… Los ataques de “ya saben quién” contra Xóchilt no cesan, ya hasta jueces han dado la orden para que deje de hacerlo, pero como “su pecho no es bodega”, y tiene derecho a réplica y libertad de expresión, ¿cómo es entonces que no se los concedió a Xóchilt y ataca diariamente a quienes ejercen la libertad de expresión?... Jorge Corichi nuestro expresidente municipal de la ciudad Capital pidió de manera sorpresiva licencia definitiva a su cargo, debido a asuntos personales, que no parecen ser otros que sumarse a la campaña de Marcelo Ebrard; ¡Y yo, ingenua de mí, que pensé que se había dado cuenta de su incapacidad para sacar adelante el ayuntamiento de Tlaxcala!... ahora seguramente apostará a que gane Ebrard –que parece ser el menos malo de los aspirantes morenistas- para ser –por dedazo– diputado federal o senador ¡al fin que esas chambas son bien fáciles, que aparentemente no necesitas saber leer y escribir, sino solamente levantar la mano, y eso lo hacen hasta los menos eficientes, en fin, esperamos que con la salida de Corichi, este haya dejado dinero para arreglar las calles, porque le robamos el slogan a Apizaco ahora es: “Tlaxcala te recibe con los baches abiertos”, y que quede en el pasado la idea de cerrar la calle principal los fines de semana…





TLAXCALITA, LA BELLA INSURRECTA

Nuestro estado está que arde, la 4T nos pasó factura al recortar gastos a nivel nacional sobre todo en medicinas y con la desaparición de Seguro Popular, al que suplieron por un inútil y corrupto Insabi, ahora lo hacen IMSS-Bienestar… En fin, hay dos cosas –entre otras- que brotaron ahora y que ha levantado en Tlaxcala a varios grupos de burócratas, sindicalizados, maestros sindicalizados de Sesa y sociedad civil, normalistas, mujeres, madres y familia de personas desaparecidas y especialmente los jubilados de Tlaxcala, formaron parte de esta marcha multitudinaria, quienes tienen razón al inconformarse con el hecho de que les hayan quitado sus módulos de atención médica y las farmacias donde podrían surtirse, ahora de golpe y porrazo (estilo López) a partir del primero de agosto cerraron los módulos existentes y dejaron sólo 5 en el estado, además las medicinas van a ser genéricas, -yo sé que cada día aumenta el número de jubilados, y que no se dan abasto, pero también sé que esas personas dedicaron toda una vida para tener una vejez tranquila, desgraciadamente la edad va de la mano con varios padecimientos, y ellos tienen razón, ¿por qué pasa todo esto? Desde hace varios sexenios vienen pateando el bote, hay un personaje al que se señala específicamente de actos de corrupción, y encubrimiento, sin embargo nada justifica la desaparición del anterior esquema, excepto la falta de dinero y la corrupción en el pasado, sin embargo este tema y otros más que no fueron atendidos en tiempo y forma, fueron el pretexto del levantamiento de miembros de los sindicatos que pertenecen a la FETSE, a los que siendo parte del gobierno local, burócratas, no tienen derecho al ISSSTE o al IMSS, -que tampoco están muy surtidos de medicamentos, pero eso sí, saturados de pacientes- desgraciadamente no ha habido mesas de negociación con los inconformes a los cuales ya han agredido con cañones de agua, gases lacrimógenos y con grandes pelotones de policías; en fin, si esto no se resuelve de manera adecuada y en breve, amenazaron, y cumplieron con cerrar las entradas de la ciudad, ¡y lo cumplieron! amagaron con en caso de no tener una respuesta positiva a sus diversas demandas que ya suman 20, no permitirán que se desarrolle el Mundial del Voleibol en Tlaxcala… Insisto, la situación está que arde, la gobernadora con esta papa caliente en las manos y con lo del tren elevado y otros problemas acumulados, tiene varios frentes que atender de inmediato… y sus cercanos colaboradores, nombrados para apoyarla en la resolución de problemas… ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo?...





