Deshojando el Cempasúchil | La venta del avión presidencial

Hay veces que el pato nada y veces en que ni agua bebe. A quienes pretendemos expresar opiniones sobre diversos temas, a contrario sensu, en ocasiones nos cuesta trabajo encontrar lo más relevante que ha acontecido en la semana, pero en otras ocurren tantas cosas que no sabemos por cual empezar. De hecho, creo que hoy debería escoger el tema del avión presidencial.

Para empezar, una de las cualidades positivas del presidente López es que sabe elegir temas polémicos y marcar la agenda setting, como en el caso de Los Pinos, y recientemente del avión presidencial. ¿Qué es lo que busca con este tipo de acciones plenas de simbolismo, especialmente para los más jodidos, para los desheredados de la fortuna? Nada menos que proporcionarles la ilusión de que “pueden entrar a Los Pinos como si fueran el propio presidente de la República”, o como grandes y poderosos empresarios -vender el avión presidencial, sabiendo que esta empresa es difícil porque no está liquidado, etc. etc. El simbolismo compensa la pérdida millonaria, por la imposibilidad real de vender el avión, por eso no hay que regatear que López es capaz de “venderles cubos de hielo a los esquimales”. En fin, en una de sus numerosas ocurrencias -él dice que no lo son- planteó 5 alternativas para solucionar el problema de la venta del avión: venderlo a una persona, venderlo a 12, rentarlo, cambiarlo por material quirúrgico y ¡rifarlo! Hemos oído a personas que dicen que si es en serio ellas le entran, ya que invertirían solo 500 pesos y podrían venderlo “de perdis” en 100 millones. Lo bueno es que ya salió un comprador y seguramente seguirán apareciendo, porque hay que reconocer que tiene muchos fans, a los que les parece simpática la idea, porque le pueden sacar provecho, ¡porque pueden ser dueños del avión presidencial¡ etc. Dicen que cuando Andrés Manuel nació fue bendecido para que siempre cayera de pie, de ninguna otra manera se puede explicar el que no baje su popularidad, a pesar de la sarta de “no ocurrencias” y de puntadas que han orillado al país a una crisis social y financiera.

Y ¡que llegan migrantes por miles!

Miles de migrantes, principalmente hondureños y guatemaltecos, trataron de tomar por asalto la frontera sur de México como vía para hacer realidad “el sueño americano”, pero el muro de México -como lo calificó el presidente guatemalteco- compuesto por 27 mil miembros de la Guardia Nacional tuvo que contenerlos. A pasar de que se defendieron como gatos boca arriba con palos, piedras y lo que pudieron, -lo bueno declaró AMLO que la Guardia Nacional no respondió con violencia a las agresiones- Pero… ¿Qué es lo que les ofrecemos?, ¿Darles un pase para que se queden en México y trabajen aquí? ¡Ni siquiera los mexicanos tienen trabajo! En fin, yo no creo en las casualidades, pero ¿se han dado cuenta de que cada vez que Trump –otro que acostumbra caer de pie- tiene problemas, algún factor hace que se aloquen los migrantes y se organicen por cientos, por miles, y acarreando mujeres, niños, jóvenes y viejos causan problemas en la frontera? y, por supuesto, en los lugares a los que llegan, la capacidad para atenderlos es brutalmente rebasada, lo cual le viene como anillo al dedo al güero oxigenado para hablar de extender el muro y con ese tema seguir enardeciendo a sus radicales seguidores. ¡A ver cómo le va con el juicio político que le están siguiendo!

De dulce, de chile y de manteca

En la calle Constructores que limita con la calle Sauce, colonia Loma Bonita de la ciudad de Tlaxcala, vimos varias máquinas que levantaron el pavimento lleno de baches para sustituirlo por adocreto, previa colocación del drenaje, etc. Limpiaron, removieron, emparejaron y… ¡adiós!… dejaron inconclusos los trabajos y a los vecinos sin posibilidades de moverse en sus vehículos… El delegado dice que él no tiene nada que ver, que los trabajos fueron realizados por parte del ayuntamiento, y?????… Habitantes de Ixtacuixtla pidieron que se elimine ya la caseta de la “carretera de la muerte” –que fue colocada desde la época de doña BPR-, dicen que en octubre pasado se venció la concesión ¿será verdad? ¡Quien lo sabe! Lo que es cierto es que en todos estos años han llovido las críticas y los problemas que sufren muchos pobladores de Ixtacuixtla y muchos deudos de los innumerables accidentes fatales ahí acaecidos… En Acuitlapilco ¡ya era hora! las autoridades obligaron a cumplir la ley a quienes habían construido cimientos para nuevas casas habitación en el área federal de la laguna -la única natural del estado- a la que a través de los años le han ido robando descaradamente terreno, porque las escrituras dicen: “hasta donde llega el agua de la laguna”, y como ésta se ha ido reduciendo, el pillaje de tierras ha ido aumentando ¡qué bueno que los obligaron a destruir los cimientos en un área de nuevo agandalle! ¡Bien!... Interesante que el partido Fuerza Social por México, en formación -y satélite de Morena-, al que, se dice, López Obrador se incorporaría si dejara las filas del partido morado, nace con buen signo en Tlaxcala: a la Plaza de toros de Apizaco llegaron más de 5 mil 800 afiliados y se dice que muchos no pudieron entrar a la asamblea donde quedó como presidente estatal Luis Vargas González y como secretario Juan Manuel Navarro Jiménez…Hummmmm…

De aquí y de allá

Que hay otra investigación contra Bartlett, ahora por la falta de claridad en la licitación de 10 mil vehículos que serán arrendados…Dicen que con la explicación que dio de sus finanzas, ahora resulta que lo mantiene su “pareja sentimental”… Ahí todavía hay mucha tela de donde cortar… Los gobernadores del PAN se niegan a entrar al Insabi – ya firmaron convenio, pero ellos dicen que no se suman, no quiere que se federalicen los sistemas de salud-ya que, dicen, en su propuesta alterna del sistema de salud el servicio no sólo debe ser gratuito, sino de calidad; por eso piden personal suficiente y capacitado, equipos modernos y que no falten las medicinas, ¡la carta a los Reyes Magos!... Ahora bien, López Obrador ha prometido que a partir del 1 de diciembre de este 2020 empezará a funcionar de manera adecuada el sector salud y, claro, de todos los errores de operación y de las terribles fallas de la implementación culpa a los corruptos conservadores de ayer y a las industrias farmacéuticas que no están conformes con que se hagan compras consolidadas y tengan que bajar los elevados y ficticios precios con que vendían las medicinas… Será el sereno, pero la gente está sufriendo por la escasez de medicinas, doctores hay pero o están desempleados o les quieren pagar migajas, así que antes de diciembre tendrán que echar a andar los servicios de salud de primer y segundo nivel, el de tercer nivel, que es el especialidades, tendrá un costo ¡nada barato, ya verán!

Correo: www.susana_fernandez2@yahoo.com.mx

Para leer la columna: www.deshojandoelcempaxuchil.com