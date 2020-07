Deshojando el Cempasúchil | La visita de AMLO a Washington

Parece que ningún mexicano, unos por unas razones otros por otras, está de acuerdo con la visita de AMLO al vecino país del norte. ¿Cuáles son las razones que se aducen? Por una parte, que el presidente Trump ha usado a México y a los indocumentados –no solo mexicanos- como sus puching bags, y cada vez que puede los utiliza para arengar a sus bases radicales.

Por otra parte, que los mexicanos estamos percibiendo, desde que López mando a 17 mil miembros de la guardia nacional a evitar el tránsito de indocumentados hacia el país del norte –muchas veces con lujo de violencia- que sumisamente obedece las órdenes del troglodita del norte. Aún más, pienso que, si Trump le ordenara reabrir algunas de las cosas que ha cerrado, obedecería sin chistar, lo malo es que al güero despeinado -y pareciera que también a López- le vale un bledo lo que les pase a los mexicanos. Otra arista de la negativa a la visita, es que Biden -que de por sí no nos quiere mucho-, sentiría que el poco internacionalmente sociable presidente mexicano, en vísperas de las elecciones en EEUU le haría el caldo gordo al güero cabeza de estropajo, con el apoyo de los mexicanos que aún le siguen, o al menos serviría para que nos insulte y acreciente el número de seguidores racistas, homofóbicos y radicales que forman el grueso de sus seguidores, pero, ¿no creen que el pretexto de estar contagiado de coronavirus, sería la única excusa creíble para nuestro querido presidente?

¿Sigue AMLO sin querer confrontarse con los miembros del crimen organizado?

La percepción de la sociedad, con la respuesta de AMLO al grave atentado en contra del responsable de la seguridad en la Ciudad de México, es que es irresponsable su política de pasividad ante la delincuencia: “no voy a permitir masacres, no voy a enfrentar a los guardias con los malandros”, ¡sólo que los malosos sí se enfrentan a ellos al saber que están amarrados de manos! Envalentonados por la postura presidencial ya profirieron graves amenazas no solo contra el mismo personaje sino contra varios más. Si tuvieran activado el servicio de inteligencia realizarían operaciones quirúrgicas para extirpar ese cáncer que parece haberse extendido a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que ha convertido en víctimas en un número creciente cada vez, a múltiples personas inocentes ¡ojalá solo se mataran entre ellos! Pero no es así... Si el presidente pusiera la enjundia que pone en atacar a la prensa y a las instituciones, empresarios, etc. ya habría acabado con ellos, pero dice que ya sabían que iban a atacar y que le avisó ¿¿¿al interesado???? Creo que ni siquiera está consciente de que fue un ataque contra el gobierno, contra su infraestructura policiaca, contra todos los mexicanos, haciéndonos patente la debilidad del Estado. Recuerdo que hubo una época, que se inició en la presidencia de Calderón, en que funcionaba de maravilla el sistema de inteligencia, pero ahora algo falla. Lo bueno es que se descubrió que se alquilan sicarios para trabajos específicos, ni siquiera están en nómina. También se reveló que el que comanda el cártel Jalisco Nueva Generación actúa en desquite porque extraditaron a su hijo y porque le congelaron mil 939 cuentas, pero el reciente macrogolpe quiere decir que sigue teniendo importantes y lucrativas fuentes de ingreso. López dice que no declarará la guerra al crimen organizado, a pesar del golpe a uno de los más valiosos y poderosos elementos de seguridad del Gobierno, en pleno corazón de la ciudad más fortalecida del país y conste que las amenazas fueron contra varios altos personajes más. Finalmente, ¿saben cuánto le dieron de indemnización a la familia de la víctima civil? ¡10 mil pesotes! Del otro lado, Oseguera le ofreció 100 mil a cada malandro y fueron mínimo 28 malosos… Hummmmm y recontra hummmmm.

De dulce, de chile y de manteca

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la política eléctrica de Rocío Nahle, ya que es anticonstitucional, impide que el sector eléctrico opere en condiciones de competencia y eficiencia… Por cierto, los analistas consideran a la Nahle y a Bartlett como tóxicos para la confianza, credibilidad y estabilidad económica del país. Las ocurrencias de la Nahle generan zozobra entre inversionistas de varios países, tanto europeos como de EEUU y Canadá. – Y más ahora que a ella y a su marido les sacaron sus trapitos$$$$ al sol- ¿Cuánto tiempo tardará el país en recobrar la confianza de los inversionistas extranjeros? Y el coronavirus sigue rampante: que si ya llegamos, que si no, que ya vamos llegando a los 30 mil muertos y los pronósticos más conservadores son de 80 mil fallecidos y contando… ¡estamos de acuerdo! …Ya soltaron a todos los parientes del “Marro”, acusa López de incompetentes y corruptos a los jueces… ¡Será el sereno, pero están libres!... Los ataques que profiere López en sus mañaneras contra periodistas y medios de comunicación llamándolos sicarios mediáticos, pueden provocar problemas graves por parte de la fanaticada que lo sigue en contra de los comunicólogos. ¿Por qué no se pone así de radical y furioso contra los miembros de los abundantes cárteles del crimen organizado?...