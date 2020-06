Deshojando el cempasúchil | Las crisis política, económica y de salud

¡Qué curioso! La pandemia, unida a la crisis económica provocada por la baja del precio del petróleo y por decisiones políticas y económicas equivocadas, está provocando reacciones adversas a los gobiernos de Brasil, EUA y México, entre otros. El de Brasil es el que parece tener el problema más grave.

El número de contagios y de muertos se incrementan día a día y al parecer no han llegado al clímax y no comienzan a bajar, En México, apenas el martes decía el subsecretario de Salud Hugo López Gatell que “La pandemia no está domada en México”, -es claro que estamos en pleno crecimiento, a estas alturas los fallecidos rondan los once mil y los infectados los 100 mil, y podemos alcanzar las 30 mil muertes y aun así mucha gente no lo ésta tomando en serio. Por eso llama la atención que a pesar de las condiciones sanitarias adversas, el Gobierno federal –los estados están asumiendo sus propias decisiones- haya decidido “abrir la economía” en áreas esenciales. -¡claro no podía oponerse a los deseos del gringo despeinado- En México, el domingo pasado, en varios estados se manifestaron por cientos –eso sí, dentro de sus vehículos- inconformes contra las políticas de López Obrador, quien, para no variar, dice que son enviados de sus adversarios. Aquí no va a pasar nada, López Obrador no va a renunciar, Además ¿qué marca la Constitución en caso de falta del presidente de la República por cualquier circunstancia? ¿Quién tomaría su lugar? Él ya dijo que lo tomen con calma, “que no coman ansias”, que en el 22 está la posibilidad de la revocación de mandato. Sin embargo, esas manifestaciones han servido para ver que sí existe oposición en México por la manera en que el mandatario ha implementado sus políticas, tanto sociales como económicas. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? La única manera de saberlo será por los resultados en las urnas el año que viene, por el rechazo al partido en el poder, o el apoyo si son sus seguidores. Lo que sí podemos decir es que el arribo a la nueva normalidad arrojará a miles de personas a las calles pensando que regresarán a la “normalidad”, lo cual no significa a volver a actuar como lo hacíamos antes ¡Somos el único país que, en pleno crecimiento de la pandemia, hemos decidido la apertura a la nueva normalidad, mientras la gente –mucha más de la que pensábamos- niega la existencia del virus, inventa fábulas y conspiraciones y se expone y nos expone al contagio! ¡Señores ya las muertes en el país superan las 10 mil! Y si a eso sumamos los asesinatos dolosos ya sea entre grupos del crimen organizado, las muertas por violencia intrafamiliar o por las diversas razones que siempre han existido, y tomando en cuenta el incremento de la violencia ¿de cuántos muertos diarios y mensuales hablamos tomando en cuenta que los últimos 3 meses han sido los más violentos de que se tiene memoria?

AMLO reiniciando giras

Es impresionante la perseverancia de Andrés Manuel en privilegiar su proyecto político por encima de otras consideraciones. El lunes inició su gira, se fue de viaje por carretera anunciando que iba a poner primeras piedras y a supervisar adelantos de obras, el tren maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucia -y habrá que agregarle la CFE- que están mal diseñadas y son contaminantes y erróneas. Además de las manifestaciones anti AMLO en varios estados, hubo expresiones por un grupo llamado “Frena”. Si a eso aunamos que no le están saliendo las cuentas, que muchos mexicanos están cayendo como moscas a causa de la pandemia, de dos millones de desempleados que va a dejar la epidemia, de los miles de negocios en quiebra, de los más de 12 millones de pobres que van a quedar como secuela y que a cientos de viejitos ya no les está llegando el apoyo –¿porque no alcanza?-, muchos piensan: que haga sus proyectos, pero que en estos momentos no desvié recursos prioritarios para no contribuir a la miseria, al desempleo y al incremento de la delincuencia por hambre. ¿Ahora quién podrá ayudarnos? ¿Acaso el “chapulín colorado”? Y si lo anterior aunamos que cuando a EUA le va mal a México le va peor, y que al vecino no le está yendo nada bien, a pesar de que tenemos un muro humano cuidando sus fronteras con el agravante de que, por la muerte de un afroamericano a manos de un policía, volvió a prenderse el polvorín del racismo, y en diferentes circunscripciones del país ha causado decenas de actos violentos entre racistas, negros y latinos que estos últimos son los más discriminados.… ¡Señores, la pandemia no es broma! ¡Entiendan!

Se fue don Raúl Romero

Un personaje que estuvo presente en la vida del estado durante siete décadas, que fue un enamorado de la comunicación, específicamente la radiofónica; buen administrador, extraordinario y ameno locutor, y gran amigo… Ya llevaba años enfermo, sin embargo, cada sábado revivía con la conducción de su programa, un programa obligado de escuchar no solo por los huamantlecos… Raúl, buen radiodifusor, pero mejor ser humano, se marchó, pero nos dejó su nombre inscrito en la historia de la comunicación radiofónica del estado, que, junto con los de Alfonso Macías Galaviz y Alfonso Hernández Castillo, quedarán grabados con letras de oro en la historia del estado.

