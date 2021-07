Deshojando el Cempasúchil | Las tareas pendientes en la Capital

Entre las tareas que tiene pendientes en cuanto llegue a la silla de la presidencia municipal de la cabecera del estado, Jorge Corichi -que supongo tiene recorrido todo el municipio y conoce número y nombre de los pueblos y colonias, así como la problemática de cada una de esas comunidades-, en ese contexto, creo que, una de las cosas que ya no admiten dilación y a la actual presidente municipal, no le va a dar tiempo de hacer, va a ser la repavimentación de la entrada del panteón de Tizatlán, así como la dignificación de la rotonda de los hombres y mujeres ilustres, que se ha convertido en guarida de alcohólicos, mingitorio, baño y está en el más terrible abandono, yo creo que reutilizar el medio círculo de piedra donde estaba ubicada el asta bandera y colocarlos ahí, sería muy digno y no se prestaría al descuido.

En otro orden de ideas, pienso que en lugar de hacer un escándalo por las “corruptelas” del pasado’ o los “aviadores” si los hubiere, deberán planear, analizar, priorizar, tomando en cuenta que a los de Morena les van a rebajar el presupuesto “voluntariamente” en un 50%, creo que una de las situaciones por las que deberemos de transitar es el subir impuestos locales, porque con la pandemia y el turismo disminuido y el peligro de la tercera oleada de contagios, será difícil encontrar otras vías de financiamiento, ya sabemos que la medida de los impuestos no es muy popular, -como tampoco lo es incrementar el cobro por herencias y derechos sucesorios, (la cual nos parece abusiva e injusta, tomando en cuenta la diversidad y el tipo y monto de las herencias) y ya mandaron la iniciativa,- sabemos que a este Gobierno le está faltando dinero para todos los programas sociales implementados por AMLO, y oímos al dirigente nacional de Morena diciendo que se les va a subir a 6 mil pesos a los viejitos, a mí me parece bien, sin embargo, pienso ¿de dónde va a sacar el dinero para dárselo a los millones de beneficiados con el programa de ayuda a los de 65 y más?, con el dinero a los ninis, que se está desperdiciando, porque -ya salió el peine que en el padrón de los jóvenes existen decenas de fallecidos, y otros que no están percibiendo lo que les fue asignado, y mucho menos aprendiendo un oficio-; con la cantidad de empleos perdidos, ¿cuánto de impuestos se habrá dejado de pagar?. Con pandemia o sin pandemia quizá de todas maneras habríamos tenido problemas, pero con ella y con las ocurrencias destructivas, queriendo retroceder el tiempo a un remoto pasado, ilusorio e ineficaz en la actualidad, en un franco retroceso hacia un pasado que ya solo existe en la mente presidencial, que no acepta negativas ni medias tintas, mientras estés en su gracia recibirás prebendas, ayudas, apoyos y hasta perdón por los pecados, ya sean económicos o de otro tipo, ¡pero no le falles! Porque… con los nuevos millones de pobres y la perdida escandalosa de empleos por las circunstancias. Lo mejor será no hacer enojar a la gente, conciliar, no confrontar y, tratar de hacer mucho con lo poco, - como lo hacían antaño- ganarse la simpatía de la gente para que colabore en la consecución de buenos resultados en un gobierno estatal y municipal que ganó Morena.

HABLEMOS DE LA PANDEMIA

Lo que está pasando en el país con la pandemia no solo se avizora tan intimidante gracias a la vacunación -cuando oímos que se están vacunando a diversos estratos de años de la población, nos parece que llevan un gran avance, pero… cuando sabemos que son apenas el 23 % de los mexicanos los que han recibido la vacuna y muchos ni siquiera el esquema completo- en las cuentas nos faltan 14 millones de vacunas, -dicen que las están guardando para la segunda dosis, aunque hay quien dice que las estas poniendo a gente privilegiada, ojalá sea la primera causa. Lo grave es, la escases no solo de vacunas, que están llegando a cuenta gotas, es terrible la falta no solo de medicamentos sino de equipos básicos, la precipitación en la toma de decisiones teniendo sólo una queja , desaparecer sistemas completos no solo de producción, compra y distribución de medicamentos como se había venido haciendo, alguien le dijo que había corrupción, y desapareció, mutiló, y cerró esa opción para los hospitales y centros de salud , los niños y mujeres con cáncer están muriendo, por falta de medicamentos, y hay enfermedades, que son muy caras, de nada sirve pagar el IMSS o al ISSSTE, para no tener opción de ser atendidos y proporcionados los medicamentos, que están afectando su salud, su vida, su economía, y ha llegado a tanto el bloqueo a los anteriores fabricantes y distribuidores que se han visto afectadas hasta las farmacias privadas por la escases de medicamentos y equipos-. Para el nuevo hospital general de Tlaxcala, no ha llegado el presupuesto para los elevadores y el abastecimiento de enceres???? Y qué decir del terrible manejo de la pandemia, con cifras a modo en las cuales se reflejan alrededor de 250 mil fallecidos, aunque en las investigaciones, emanadas de los datos oficiales ya rebasa el medio millón, ¿Cómo se va a poder ayudar a esas familias, desmanteladas por la pandemia, por las decisiones equivocas? El dolor, el daño moral, la impotencia, y en muchas ocasiones la miseria absoluta porque los que murieron primero, fueron los pobres, vendedores informales, que llevaban el pan a la casa. Un cuarto de millones de contagiados, y algunos recuperados, que quedaron con terribles secuelas de por vida, pero el presidente “tiene otros datos” y dice que se está manejando fantásticamente¡¡¡¡¡¡!!!!!