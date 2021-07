Deshojando el Cempasúchil | ¿Lorenofilia? ¡Gran reto!

Impresionante la manera en que la gente ha estado recibiendo la presencia de Lorena Cuéllar en su gira del triunfo; sabemos de su larga trayectoria, tanto en lo político como en lo social, sin embargo, no cabe duda la gran influencia que sigue teniendo el manto protector de AMLO sobre la segunda gobernadora de Tlaxcala.

Ella ha declarado en días pasados que se implantará la 4T en Tlaxcala, lo que si bien a muchos le suena como promesa a otros nos suena como amenaza, especialmente porque pese a lo espectacular de las acciones del presidente, el saldo, la mayoría de las veces, ha sido negativo para el país, a pesar del entusiasmo levantado por esas acciones totalmente encaminadas a levantar el ánimo popular, exacerbando esa especie de desquite contra los corruptos –aunque en su gabinete tiene varios, a los que está protegiendo, entre ellos a varios parientes- su cruzada por combatir los lujos y los excesos del pasado y el combate contra los ricos, aunque se trate de empresarios que se han esforzado durante años, por lograr un capital propio a base de la creación de empresas y con ello proporcionar empleo a cientos, a miles de personas, en fin, en su gira por las comunidades se le ve recibiendo, entregados con muchos cariño, niños dioses, cotones y demás productos elaborados con las manos del pueblo o con un gran significado, nos da mucho gusto, esto parece augurar un futuro promisorio para el estado. Ahora bien, yo no sé, que tan beneficioso sea para los ciudadanos, el hecho de que Lorena haya declarado en días anteriores que la Casa de Gobierno se convertirá en un espacio cultural, que ahora será un espacio para eventos gastronómicos y culturales, replicando la acción del presidente al no habitar en Los Pinos, sin embargo ¿a qué palacio se mudará Lorena? ¿A Palacio de Gobierno???? ¡No lo creo, sería poco práctico, la réplica quedaría incompleta!

Más del nuevo proyecto de gobierno morenista

En su gira de agradecimiento, en Calpulalpan la gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros se comprometió con la población a trabajar para acabar con la corrupción y modificar la procuración de justicia que “es un asco”, en el acto que sostuvo la mañana de este lunes en este municipio como parte de la gira de agradecimiento que realiza por el territorio estatal.

Llegó la hora de trabajar para todos los tlaxcaltecas, que se acabe la corrupción, vamos a trabajar mucho para modificar la procuración de justicia que es un asco, vamos a limpiar la procuración de justicia, van a pagar aquellos que dejen suelta a una persona que dañó a una familia, hoy sí vamos a trabajar mucho porque si no se acaba la confianza en las instituciones y eso no lo vamos a permitir. Vamos a hacer una gran limpia, todos a trabajar por Tlaxcala, aseveró Cuéllar Cisneros. ¡¡¡Ojalá las circunstancias le permitan cumplir la promesa!!!!

No tengo permiso a fallar, porque hoy Tlaxcala debe tener una nueva historis, no le podemos fallar a las mujeres, hay que abrirles el camino a miles de mujeres que también quieren trabajar y salir adelante. Ante los presidentes electos de Calpulalpan, Nanacamilpa y Sanctórum; de presidentes de comunidad electos y del diputado federal electo, Carlos Augusto Pérez, expuso que el reto en la zona poniente del estado es muy grande por el problema “muy grave de inseguridad.

La gente se queja de este tema, colonias con un problema de inseguridad terrible. Lo mismo da robarle a un comerciante que a un campesino o a cualquier persona. Conocemos casos tristes y lamentables de personas que han perdido la vida en Calpulalpan. No voy a dejar solo al alcalde, vamos a trabajar de la mano con todos los presidentes municipales…

No cabe duda, Lorena tiene ante sí un gran reto y una maravillosa oportunidad para demostrar de que está hecha, que de verdad quiere lo mejor para el estado y creo que le queda claro que cada día hay que despertarse con el afán de servir al pueblo de Tlaxcala, y puede tener la oportunidad de pasar a la historia como una muy buena gobernadora, sólo esperamos que los astros se alineen y que no la castiguen con recortes presupuestales, y especialmente que se aplique en la selección de sus principales colaboradores.

Yo sé que las deudas políticas, son ineludibles, pero debe evitar el poner a esos compromisos en lugares donde puedan hacer daño, o lugares donde puedan lucrar, porque si no lo hace, adiós al programa anticorrupción.

De dulce, de chile y de manteca

El centro histórico de Tlaxcala está en plena remodelación, sin embargo, hay cosas que no me explico, por ejemplo, el que hayan quitado los espacios de estacionamiento que se encontraban alrededor de la plancha del zócalo, especialmente porque los estacionamientos son insuficientes, les suben de precio cuando se les antoja y en fin de semana ¡cierran a las 8 de la noche!, así que, antes de que hagan más cosas, que nos respondan ¿ya pensaron qué van a hacer con los estacionamientos? , en primera: hay que regularlos, tanto en los precios como en que haya sanitarios, y el horario de apertura y cierre, les convenga o no, claro que antes hay que hacer un estudio a fondo de cuántos estacionamientos hay, en qué condiciones están, cuánto cobran y horario, supongo que los que existen son suficientes.