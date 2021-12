Deshojando el Cempasúchil | Los mejores deseos para este Fin de Año

Deseo para todos ustedes que este Fin de Año y el que viene esté lleno de salud y unión familiar. Deseo a mis amigos, lo mismo que quiero para mí y los míos, mucha salud, trabajo estable, creatividad, buenos amigos y buena suerte, que nunca falte el pan en su mesa, ni las ganas de vivir con entusiasmo cada día. Algunos pensarán que ya tienen eso, si es así bendiciones y que perdure para siempre.

¿Los migrantes no tienen derecho a una vida digna?

Ahora bien, hay personas que carecen de todo, cuando veo las historias de migrantes –incluso paisanos- la forma en que son maltratados por nuestras autoridades mexicanas, ya que no hemos convertido, no solo en receptores de migrantes de otros países, especialmente centroamericanos, sino en sus verdugos, tal parece que se creó la Guardia Nacional, no para combatir a delincuentes ni al crimen organizado, sino para maltratar y reenviarlos a sus países de origen de los que muchos salieron huyendo de la violencia- y los regresamos a ella- muchos han caminado largos y accidentados kilómetros, han pasado hambre y frío; mujeres, hombres y niños con tal de huir de la delincuencia organizada, del hambre, de la leva de jóvenes –como hacían en la época de la Revolución–que ahora está de moda entre los malandros. No se pueden borrar de nuestra mente las imágenes dantescas del tráiler accidentado con un saldo inicial de 55 muertos, y decenas de heridos, el ver las escenas trasmitidas por televisión, daba escalofrío, parecían arrancadas de una película de terror. Cuentan los vecinos que cuando volcó el tráiler que llevaba a casi 200 migrantes, los que no estaban malheridos, huyeron del lugar con tal de no padecer el regreso a sus lugares de origen por las autoridades de migración. Ahora bien, aunque han salido a justificar que el tráiler haya pasado por tres casetas de revisión –retenes- donde viajaban hacinados hombres, mujeres y niños, corrupción mínimo 20 mil dólares, así que cuando regresen: no tendrán propiedades, le deberán a todos los conocidos, temerán por su vida y los dejan a la puerta de una casa que ya no es suya, y quizás a los que los atemorizaron sigan ahí, esperando, esperando, fueron miles de dólares, los que les cobraron los polleros, y si a eso aunamos la tremenda corrupción de aduanas, retenes y guardias nacionales, que no pudieron detectar un camión con dos vagones repletos de gente, a pesar de que tienen detectores de calor. ¡Y así nos atrevemos a hablar que en México ya acabamos con la corrupción!!!!!????

Tlaxcala que Dios te bendiga a ti, a tus gobernantes y habitantes

Le pedimos a los dioses que bendiga a nuestro estado, que permita que los gobernantes ya sean estatales, municipales o de comunidad, puedan llevar a cabo sus planes para beneficiar a los más desprotegidos de la entidad, que sus buenas intenciones se conviertan en realidad, que logren aterrizar planes para sacar de la pobreza extrema a cientos de tlaxcaltecas, que se revise sin contubernios, que nadie lucre con la pobreza ni con la ignorancia de las personas, que no se saquen planes de la manga, sino que siendo y habiendo vivido en estas tierras, en lugar de dedicarse a acumular riquezas o a hacer gala de poder, se pongan a trabajar, de acuerdo a los datos que recogieron durante sus campañas, ellos y ellas son los que más saben las carencias de los tlaxcaltecas, saben los puntos débiles para erradicar problemas ancestrales como la trata de blancas, deben ser cuidadosos en elegir especialmente a sus autoridades policiacas estatales, y ojo, si bien la Guardia Nacional coadyuva -aunque una gran mayoría estén muy ocupados regresando, y maltratando migrantes, siendo, como en los mejores tiempos de Trump el muro de contención, aunque en la actualidad son cerca de dos mil mexicanos los que tratan de cruzar diariamente la frontera, y esos, esos paisanos son maltratados-, en fin si la Procuraduría y la Policía Judicial están limpias, se va a comenzar a limpiar, si en los ayuntamientos se ponen a trabajar en las carencias que ellos conocen muy bien, podrán sacar adelante a su estado, municipio o comunidad.

Les comparto un código QR para quienes quieran escuchar algunos poemas míos grabados hace tiempo, ¡espero los disfruten!