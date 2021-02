Deshojando el Cempasúchil | Marco Mena, de los gobernadores mejor calificados del país

El gobernador Marco Mena volvió a ser de los mejor calificados del país, eso sin duda, demuestra que está haciendo las cosas bien de acuerdo a la ciudadanía. Entre las cosas que está haciendo bien, es desalentar fiestas, festejos y reuniones en varios municipios de la entidad, en los que parecen sentirse invulnerables, se está tratando de atender y priorizar el sistema de salud, y se está apoyando a microempresarios,¡¡¡¡entre otras!!!! Y ha seguido adelante con otros programas, como las becas y apoyo a las poblaciones más necesitadas, y las caravanas de salud ¡Bien! …

Lo que no me gustó para nada es que a los mayores de 60 ya no los dejan entrar en centros comerciales, yo sé que es para protegernos, pero… si no tenemos quien nos ayude, y estamos acostumbrados a elegir, pagar con nuestra tarjeta –en el caso de Sams-, y claro, tener tarjeta para poder comprar, las demás tiendas comerciales han replicado, hasta una tienda que esté en la calle Zitlalpopócatl que vende trastes, ¿¿¿¿¿ya no permite el ingreso de menores de 16 y mayores de edad????? ¿Qué vamos a hacer? ¿Contratar a personas de entre 20 y 30 años para que nos hagan las compras?; Gulp…. Y siguiendo en Tlaxcala, Lorena se queja de ataques que ha sufrido por la “oposición” a través de “Boots”, lo interesante es que estos mensajes enviados mediante redes sociales vivieron su apogeo en la campaña y en el inicio de gobierno, espacialmente atacando a los enemigos de López, y debo decirles que no lo dudo, como tampoco dudo que Anabell esté sufriendo lo mismo, y podría asegurar que en ambos casos, además de los enemigos, de esos minúsculos y anodinos seres que nunca tuvieron oportunidad, sino sueños, ilusiones y algún compadre lambiscón, en fin, no dudo de que muchos golpes en redes sean propinados por “el fuego amigo”. Pero de algo estoy segura, Tlaxcala va a ser gobernada por una mujer ¿Cuál?, depende de las simpatías o antipatías que logren despertar de aquí al 6 de junio, pero sin duda, una de las dos va a llegar, a las dos las quiero y las respeto, mi consejo: paciencia, prudencia, transparencia, propuestas adecuadas para los tiempos que estamos viviendo. Y especialmente no se expongan con el pretexto de la campaña, a contraer el virus que se está llevando a mucha gente querida y conocida, ¡Cuídense niñas!

El 58 % de mexicanos de plácemes por la reaparición de AMLO

Cambiando de tema, vieron el lunes a López de regreso en las mañaneras, la forma en que contestó cuando le preguntaron si iba a usar cubre boca “NO, claro que no, me dijeron los especialistas que yo no contagio”, y de paso informó de que va a continuar sus giras, y dijo que él no se había vacunado como otros presidentes, ya que con “el pretexto” de que la gente no temiera la vacunación son de los primeros en vacunarse, porque esta es una forma de pasar primero ¿¿¿sin tomar en cuenta a los pobres???, será el sereno, en México apenas van vacunados con la doble dosis alrededor de 70 mil personas, y alrededor de medio millón con dosis inicial, el 0.5%, mientras en Estados Unidos han llegado a vacunar a 2 millones de personas por día, y hasta donde sabemos llevan a más de 30 millones de estadounidenses hasta el momento. En México la página ha sido todo un éxito, después de los frecuentes fracasos de los primeros días, ya van más de tres millones de registrados en la página para quedar enlistados para obtener la vacuna, pero… ¡no hay vacunas! Y dijo Gattell que esa lista no era para vacunarlos conforme a la lista, que era para saber cuántos adultos mayores de 60 hay en el país, la pregunta ¿No tienen listas de los miles de beneficiados por la pensión del Bienestar?, los que tienen seguridad social en el ISSSTE y el IMSS, ¿y los millones que tenían anotados en el Seguro Popular? Ahí si tenían la lista de los asegurados, no que en el Insabi no saben ni donde tienen la cabeza, ¿saben lo que es este registro para obtener la vacuna? Con el pretexto de saber cuántos adultos mayores existen en México ¡Exacto! “Atolito con el dedo” y una manera de entretenernos mientras llegan las vacunas y de alguna forma una manera de controlar a la gente, que está tan contenta de que López se haya recuperado y de la famosa lista que está en el 58 % de popularidad y no solo eso, se aferró en el cambio de reglas para las energías limpias, dando preferencia a la CFE, patético asunto que llevará al país a tener serios desacuerdos con otros países, con organizaciones internacionales y claro con los vecinos del norte y puede llegar a afectar el T-MEC.

De dulce, de chile y de manteca

Fernández Noroña, quien al parecer ya está en campaña para ser presidente de la República en el 24, a pesar de que debido a sus insultos y discriminaciones hacia las mujeres no está capacitado para ocupar puestos de elección popular en el futuro, se fue en gira a Oaxaca, y ahí –sin cubrebocas y con multitud acarreada- comenzó a atacar a un presidente municipal de ese estado, acusándolo de inepto, especialmente de ratero y de corrupto, los epítetos fueron mordaces, duros y directos, ¡Malo! Pero… ¿saben lo peor? el edil al que se refirió fue asesinado a balazos tres días después ¿????? ¿Seguirá con esa misma verborrea, sin asumir las consecuencias de sus actos y sus palabras? ¡Y así quiere ser presidente! Ya ni la burla perdona, en fin… el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ahora va contra las redes sociales, teniendo como punta de lanza la prohibición de hablar mal de las vacunas, por un lado parece interesante, ya que hay muchos que aprovechan las redes para atacar y mal informar, pero por otro, ¿no se enojó López de que cerraron la cuenta de Trump que estaba causando un golpe de estado en su propia nación?, o sea por un lado limitará la libertad de expresión y por el otro ¿acaso podrá controlar las decenas de “boots”, que atacan a los enemigos del régimen que nos cuestan a los mexicanos cientos de miles de pesos?...