Deshojando el Cempasúchil | Más que un debate, fue una exposición de motivos

El domingo pasado se llevó al cabo el “debate” entre las seis candidatas y un candidato, debo decir que para empezar no fue exactamente un debate sino una exposición de motivos para querer gobernar Tlaxcala, en lo personal después de escucharlos –voz inadecuada, novatez en la búsqueda de las respuestas, faltas al pronunciar determinadas palabras, propuestas fuera de la realidad y un largo etc.

Yo me quedaría sólo con tres de ellas, el caballero como que no... encaja con las damas, y un consejo, hay que trabajar un poco con la voz y aunque está de moda improvisar y tratar de parecer espontaneo –no a todos les queda- creo sinceramente que a alguna/o no le ha llegado el momento, necesitan crear “tablas”, prepararse mejor, no se trata de tirarse al suelo y decir yo vengo de una familia pobre, -aquí entre nos ¿a cuántos tlaxcaltecas conocen que puedan presumir de lo contrario?, hay otros candidat@s a los que se les fue la oportunidad cuando tenían poderosos padrinos, otros que aunque presuman una cosa, su historia personal dice todo lo contrario, así que nos quedaríamos con tres damas, sin embargo ninguna de las tres la tienen segura, la de Morena y anexos tiene una carta muy fuerte, la fuerza del presidente de la República, y a la vez ese puede ser su Waterloo; buena intervención, bien presentada, maquillada de manera adecuada, vestida y peinada para la ocasión, además alguien de su equipo fue suspicaz al saber que estarían de pie, y lo altas que son las otras suspirantes –no todas- y le llevaron un banquito, a Anabell no se lo dieron y se vio más chaparrita, pero la verdad es que eso no fue muy importante, Anabell ha demostrado que es buena para el trabajo, cabal y una mujer con metas elevadas para el estado, Eréndira se vio con muchas “tablas” buena intervención; aunque no se vieron nerviosas, -excepto una- se ve que en sus equipos de trabajo cuentan con asesores –no siempre acertados- Ya que aunque me consta que saben de lo que se trata la salud y la seguridad, algunas se descontrolaron a la hora de responder, otras se lucieron en las respuestas, unas titubearon y otras francamente se equivocaron.

Creo que debería hacerse un debate como tal, y no este tipo de ensayo acartonado entre varias personas. Un debate es cuando un moderador pone un tema sobre la mesa y los invitados participan, ya sea en determinado orden preestablecido, o levantando la mano y participando. ¡Sólo recuerden que el presidente ha estado reduciendo el presupuesto de los estados y la mayoría de sus proyectos necesitan dinero, además de planeación y colaboradores capaces! No se trata de ir a hacer campaña, ni de promoverse, sino de hacer una defensa de sus planes para mejorar a los pobladores de Tlaxcala cuando alguno de ellos ocupe la silla mayor del estado. Seguiremos atentos a sus campañas, tomando en cuenta las limitaciones que se dan con el coronavirus y peor que eso, el que Tlaxcala sea uno de los 10 estados con repuntes más fuertes en el país, o sea, tendrán que utilizar con más sabiduría las redes sociales y buscar la manera de estar en contacto con la gente sin tener que estar cercanos, ni aglutinados. Y eso de ir a cantar el triunfo a la salida del debate, ¡ya chole! -como dice ya saben quién. Niñas tenemos que cambiar las formas, lo exige la cantidad de mujeres aspirantes, la situación del país por la pandemia, la experiencia personal de algunas de las aspirantes y el hecho de que ya es hora de que nos vuelva a gobernar una mujer. En fin, esperaremos con curiosidad el próximo “debate”, ojalá las autoridades electorales, revisen los requisitos y sea un verdadero debate, del que salgan conclusiones reales, necesarias para los tlaxcaltecas y aprovechables por cualquiera de ellas que sea la que gane.

Cuando concluya este sexenio

El presidente y sus testaferros sigue dando de qué hablar, ahora cuando menos ha puesto sobre el tapete tres temas que están levantando ámpula, el hecho de haber aprobado los legisladores (de morena y lambiscones) dos casos abiertamente anticonstitucionales: el caso de la Suprema Corte de Justicia, donde se pide que se alargue el mandato de su presidente dos años más, -porque muchos están viendo en esta decisión, un ensayo para la no reelección de AMLO, sino sólo un alargamiento de su mandato -ya sabrán la polémica que esta decisión ha levantado, cada día se elevan más voces en contra y exigiendo respeto a la Constitución y la que levantó más barullo, es el caso de una nueva ley en la que se pretende que cada mexicano que compre un celular o quien ya lo tenga tendrá hasta dos años para dar todos sus datos biométricos –con el peligro de que en México, donde priva el crimen organizado y donde “ya fue extinguida la corrupción” donde se ha demostrado en casos anteriores, que listas y datos supuestamente confidenciales han sido puestos a la venta del mejor postor, la gente está indignada, enojada, al grado tal que ya empezaron particulares a presentar amparos contra esta medida, sin embargo, comentan abogados expertos, que faltan dos años, que hay que pedir a nuestras compañías telefónicas que se amparen, ya que una vez que acaben los dos años, todavía tendríamos 15 días para ampararnos; en lo personal claro que no estoy de acuerdo con el desamparo contra la delincuencia que supondría el que tuvieran acceso a nuestros datos personales. Y la tercera el caso Ancira, donde no se sabe si fue un resarcimiento a las arcas federales o una franca extorción que el multimillonario pagará en tres cómodos abonos de millones de dólares.

De dulce de chile y de manteca

En nuestro estado ya hay apuntados varios candidatos para el ayuntamiento de Tlaxcala entre los más sobresalientes Anabel Alvarado, Héctor Martínez, Claudia Pérez, Corichi y quien vino a sumarse esta semana –aunque ya se rumoraba acerca de su participación- es Serafín Ortiz, el exrector de la UAT y presidente del PAC.