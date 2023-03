Deshojando el Cempasúchil | Mujeres se están quitando el yugo

Amigos, quiero pedirles disculpas por mi ausencia involuntaria, ya saben cuando se juntan los años y los problemas de salud no es fácil salir adelante, pero ya estamos de vuelta y con muchas ganas de platicar con ustedes, agradeciendo a Max, por permitirme regresar a mi espacio en el periódico donde me inicié hace muchos años. Ser mujer pasó de ser una graciosa concesión de los hombres a una exigencia femenina…

Acaba de pasar el día en que se celebra -que no se festeja- el día de la mujer, aunque la liberación de las mujeres ha sido un arduo y difícil camino, se están quitando el yugo, aunque hay países en que la discriminación y el sometimiento es aún absoluto. Analizando las cosas veo que el hecho de que antaño los hombres mantuvieran el hogar, los hacía sentirse los amos de su casa, dueños de vidas y haciendas, y también en esa época las mujeres eran educadas en casa, sumisas y hacendosas, dándole gracias a Dios, por haberles dado un marido adecuado a los ojos de sus padres, -aunque no los amaran- en esa época no solo eran los hombres quienes se oponían al avance de las mujeres, en el sentido de la formación intelectual, sino que eran las propias mujeres las que veían con desconfianza y hasta con desprecio, a quienes rompían los cartabones de la época. Hubo casos de mujeres vanguardistas que tuvieron que disfrazarse de hombres para poder estudiar una carrera…

EL 8 M

Las manifestaciones que se llevan al cabo el 8M en el mundo, no solo en México por tener derecho a la vida, - los feminicidios se han incrementado de manera escalofriante, el secuestro de mujeres jóvenes y niñas en nuestro país –casi siempre destinadas a la trata de blancas y a la explotación sexual; los miles y miles de desaparecidos, la desatención abierta a los sistemas de salud, a la atención adecuada del parto, libertad sobre su cuerpo, -derecho al aborto- el cual siempre ha existido, -si lo prohíben lo seguirán haciendo de manera clandestina- con “médicos” improvisados, arriesgando la vida, también es necesario que haya más mujeres en puestos directivos, y además de eso, ganando lo mismo que los hombres en puestos similares, la ola terrible de violencia intrafamiliar, exacerbada por la violencia, al estar encerrados casi dos años en casa con los niños, trajo como consecuencia el vivir las 24 horas en espacios, en ocasiones estrechos para el número de habitantes, la pérdida de trabajo o negocios de muchos clase medieros que pasaron a la pobreza y la necesidad de desquitarse con el ser más débil, en este caso mujeres y niños, toda esa tragedia se está reflejando en el comportamiento de los más pequeños, que en el caso de tener sus padres posibilidades económicas, los dotaron de celulares, tablets y otros aditamentos para que no distrajeran a los que padres que trabajaban en casa, por la necesidad de no ser interrumpidos, nunca vigilaron los contenidos a los que accedían los hijos. Quienes de regreso a clases presenciales, aunque las añoraban, les costó adaptarse. Ojalá los padres hayan recapacitado que su función es educar y la de los maestros es enseñar……. Regresando a las marchas, debo decir que estoy de acuerdo con las demandas de las mujeres que salieron a manifestarse, con lo que no estoy de acuerdo es con la violencia, simplemente saliendo a las calles de manera organizada y con las pancartas de las peticiones, todo el mundo las va a ver, pero ya van dos años en que aparece la violencia en Tlaxcala, y tanto en la ciudad de México, como en Tlaxcala, aparecieron los “bloques negros” en el pasado se les denominaba “anarcas” – por aquello de la anarquía- en fin, este grupo se dedica a dañar el patrimonio cultural y lo que se encuentran a su paso, debo decir que no es necesario utilizar la violencia, algunas vivimos tiempos difíciles y nos tocó ser pioneras en muchos caminos y jamás hubo necesidad de recurrir al insulto, ni a la violencia, en fin, es de respetarse la libre manifestación de las ideas, creo que las autoridades saben –o deberían saber- la problemática que enfrentan la mujeres del estado, y que habrá que trabajar por ellas y, Lorena Cuéllar debe tener eso muy presente y especialmente ser consiente del legado que va a dejar,- porque es nieta de dos exgobernadores, que dejaron buena imagen-. Y debe vigilar a sus funcionarios con lupa, porque a más de un año vemos a los mismos incapaces al mando de algunas Secretarías.

DE DULCE DE CHILE Y DE MANTECA

Debo confesar que no me gusta mucho de lo que está pasando a nivel nacional, la desaparición de muchas dependencias que eran para ayudar a las familias, -resulta que más de 52 % de las mujeres son jefas de familia, y no, sus hijos no tienen una abuelita que los cuide…. Que la desaparición del Seguro Popular fue una locura, el Insabi por el que se sustituyó ni siquiera tiene un responsable, ya que no es médico, cuando menos debería tener especialidad en administración; y tanto el secretario de Salud como Hugo López Gatell, son médicos, pero también un par de incapaces que no sirven para nada, al contrario, son una vergüenza para el país, pero ahí siguen, haciendo patente que para conservar el puesto se necesita: 5% de capacidad y 95% de lealtad!!!!! Tampoco me gustan las mentiras, ni el que por un capricho se minimicen problemas graves con los vecinos del norte, y el que problemas graves se desestimen con un gesto de la mano; no me gusta que se falte al respeto y se insulte a periodistas; y de verdad me molesta que se falte al respeto a la Ministra de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, de verdad es muy molesto lo que está pasando con el INE, el señor que vive en Palacio Nacional- igualitos que el “pueblo bueno”- aprovecha la máxima tribuna para mentir, descalificar e insultar, sin acabar de entender que no es lo mismo hablar con otro de a pie, que hablar desde la máxima tribuna del país, tampoco me gusta su política de abrazos no balazos, “porque también son seres humanos”, sí, pero malvados y violentos que se han adueñado de gran parte del país, en fin… Lo interesante de este fin de semana fue la marcha de los militares, exigiendo que no se les ate de manos ante la violencia del crimen organizado…. Y en Tlaxcala… Resulta que Jorge Corichi el presidente municipal de la ciudad de Tlaxcala, sigue haciendo travesuras, me extraña que nadie le dijera que Tlaxcala es ciudad de una sola calle principal, y eso de poner sillas y mesas en la vía automovilística los fines de semana resultó un desacierto, ya que además de que casi siempre están vacías, cuando llega el fin de semana, aunado al mercado del sábado, es caótico, y en cuanto a los jardines, la verdad es que no había pretexto para levantarlos así como estaban, con las macetas con plantas para diferentes épocas del año, las sacaban y las acomodaban, y la verdad se veían hermosas. Todavía recuerdo que Pedro Pérez mandó quitar todas las guarniciones metálicas para sustituirlas por otras peores, y esas fueron vendidas por kilo, y las nuevas les salieron muy caras, ¿de qué se trata, de mejorar la imagen de la ciudad? ¿De enriquecerse? O ¿de ayudar a los cuates? Ojo, Ya no existen secretos, ¡siempre llega a saberse que es lo que pasó!......