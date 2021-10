Deshojando el Cempasúchil | Necesita ciudad de Tlaxcala más seguridad

Insisto en que muchas veces los pequeños detalles son los que solucionan los problemas de la gente común y corriente como yo; tuve que pasar por la ribereña y me encontré con varias llantas, clavadas como avisos ya que faltaban los registros, uno: hay que reponerlos; dos: hay que incrementar la vigilancia, por ejemplo con cámaras, para grabar a los malandros que hacen esto, no sé si corresponda al gobierno del estado o al ayuntamiento implementar una fuerza policiaca de inteligencia que se dedique a detectar, detener y desmantelar las que hasta ahora o son ladrones solitarios o pandillas, no muy organizadas- hasta ahora.

El país está ardiendo, aquí mismo en el estado, en el municipio de Xicohtzinco la población se “soliviantó” y agredió la casa del presidente municipal y quemó dos automóviles presumiblemente del mismo. En varios lugares del país se están dando connatos de violencia, debido a que familias enteras se heredan los puestos políticos con el consentimiento de sus partidos políticos, el hecho es que, si bien algunos han hecho carreras políticas, deben buscar los espacios que pueden ser accesibles para seguir con su carrera, lo que no se vale es heredar el puesto a la esposa, al hijo, al yerno, en fin hay que tener pudor, vergüenza; hacer gala de ambición y agandalle, sintiéndose protegidos por determinados partidos políticos, como pudimos constatar en el estado, los diputados salientes, elegidos de chiripa, porque ya desesperados de que ningún partido los aceptara, se enlistaron en Morena “por si las moscas” y ¡¡¡que llegan!!!!, pero tan no estaban preparados, -muchos perdedores e ignorantes había en esas listas-, entonces el efecto AMLO hizo de las suyas y sí ¡¡¡de chiripa llegaron varios de ellos!!! pero ni de broma pudieron hacerle honor al puesto que ocuparon, ya se hizo costumbre hacer contubernios y llegar a llenarse los bolsillos, pero la culpa no la tienen ellos, la tenemos nosotros por no exigirles, se les olvida –siempre- y a nosotros también que somos sus jefes ¡que nosotros con nuestro voto los pusimos!

¡Vaya que sí hay focos rojos en el país! Especialmente en la CDMX

Si bien es cierto que el presidente tiene alrededor del 60 % de aceptación no así su gobierno, casos como la escases de medicinas por la falta de experiencia de quienes sustituyeron a quienes se hacían cargo de la compra, y distribución de los medicamentos, mientras tanto los niños y mujeres con cáncer siguen falleciendo por falta de medicamentos necesarios, además trasplantados y otras enfermedades mal atendidas en el surtido de medicamentos, solamente el 19 % de los indispensables han sido surtidos, se están encendiendo focos rojos en varias partes del país, en la Ciudad de México los gaseros amenazan con realizar además de manifestaciones un paro nacional, ya que al fijar un precio tope, no resultaron dañadas las finanzas de los gaseros, sino de quienes reparten el gas y se llevan un pequeño porcentaje, si siguen con el paro, el comprar gas se convertirá en un viacrucis, por cierto en ese paro la Guardia Nacional agredió a los gaseros ¿cómo no se atreve a agredir a los malandros de esa misma manera? ese frente sigue abierto, acaban de desactivar la amenaza todos los empleados del metro, que exigían aumento de salario uniformes y el equipo necesario para dar mantenimiento al metro –no se quieren sentir responsables de otro accidente por negligencia-- problema al que ya le dieron solución, cumpliendo sus demandas... En Chiapas un grupo de normalistas, cerraron calles, etc, etc… entregaron –como acostumbran, un pliego de peticiones exagerado que esperan que sea cumplido... También existe fuerte amenaza de huelga con la que están amenazando los empleados en la construcción de la refinería de dos bocas, obra estelar del presidente, al parecer uno de los contratistas les adeuda varios meses de salario, y ya se dieron enfrentamiento con las fuerzas armadas, alrededor de 5 mil empleados exigen cumplimiento de horario, pagos adecuados, e instrumentos de los que carecen.

Y SIN EMBARGO

Varios problemas afectan al país, el mal manejo de la pandemia, ha dado como consecuencia alrededor de 450 mil mexicanos muertos lo cual ha dejado como consecuencia entre otras, -pérdida de seres queridos, trastornos, hospitalizaciones, secuelas que pueden ser incapacitantes y que pueden durar el resto de la vida, a todo eso aunamos el porcentaje de niños que han pedido a sus progenitores o tutores, el número es terrible, ya que llega a los 224,500 niños pero más terrible el pensar ¿cuál será el futuro que espera a esos niños huérfanos de Covid?... y el maltrato al que las policías mexicanas están sometiendo a los migrantes, todas esas reuniones con los vecinos del norte, esos arreglos cantados por el canciller mexicano, “las concesiones gringas” son el pago por no dejar pasar a los migrantes, sin embargo ningún ser humano merece ser tratado con esa brutalidad, con ese desprecio, los refugios son insuficientes en cuanto a espacios y alimentos, así como otros elementos básicos e indispensables como son colchones, cobijas, agua para asearse, siempre estamos utilizando en el discurso político, la obligación de que las autoridades del vecino país del norte traten bien a los mexicanos que cada día se están incrementando en cuanto a su exilio por el sueño americano. ¡Si México es el país tan maravilloso, como dice el presidente, ¿cómo es que miles de mexicanos tratan de cruzar la frontera, exponiéndose a todo lo que saben que les espera?, cuando se habló de la militarización de la Guardia Nacional, yo pensé - ingenua de mi- que era para combatir a la delincuencia y al crimen organizado, sin embargo, a esos: a los criminales, ladrones, asesinos, traficantes de drogas, ¡no los tocan ni con el pétalo de una rosa! ¡abrazos no balazos, dice el presidente! Mientras tanto… cada día los mexicanos estamos a expensas de los malandros.