Deshojando el Cempasúchil | Ni porque estábamos en vísperas del Día de Muertos se arreglaron los panteones

Viéndonos con la necesidad afectiva de ir a enflorar a nuestros ausentes, fuimos a visitarlos y encontramos que la entrada del panteón de Tizatlán, está terrible, recordé que cuando lo inauguró Tulio Hernández, cuando fue gobernador, el proyecto era espectacular, ya que tenía la “rotonda de los hombres y mujeres ilustres” –a la que por cierto hay que reubicarla donde estaba antes, en el medio círculo del asta bandera, en la Guillermo Valle-, la capilla donde se podían hacer celebraciones de cualquier religión, el velatorio con más de una sala, ahora todo esto está abandonado, semi destruido y los amplios terrenos con los que contaba, han sido invadidos y construidos en ellos decenas de viviendas.

Cuando inició el proyecto el Gobierno del Estado se hizo cargo de todo y después lo dejó bajo la responsabilidad del municipio de Tlaxcala, ¿qué fue lo que pasó? No recuerdo quien era entonces el presidente municipal pero para vender rápido ofrecieron muchas cosas, por cada espacio te daban velatorio, ataúd, en fin, prometieron mucho, vendieron bastante y cuando se trató de cumplir se notó que no eran tan buenos administradores, y el lugar se fue deteriorando, porque entre las promesas eran darle mantenimiento, lo que no se nota en ninguna parte del panteón, ahí otro trabajito para el presidente municipal, análisis, proyecto de administración y acciones de rehabilitación del lugar, y el arreglo de la rotonda o coadyuvar con la Secretaría de Cultura para el traslado y la ubicación en un lugar digno, porque es una vergüenza en lo que lo han convertido borrachitos y vagabundos, es un verdadero muladar, abandonado a su suerte desde hace mucho tiempo; como no es una obra que vista, la han olvidado.

Hay que pedir cuentas del resultado del zócalo

La verdad que para todo el tiempo que cerraron la calle principal de la ciudad capital, los resultados de los arreglos de la Plaza de la Constitución resultaron patéticos, estuvimos investigando quién había asumido los costos, o sea quién había sido el responsable de una obra fea, mal hecha y que afectó para mal la imagen de la ciudad, investigamos quién era el responsable si el municipio o el Gobierno estatal y ¡oh sorpresa! ¡Fue la federación!!! ¿No que muy capaces y muy honrados??? La verdad no se nota responsabilidad, la cual todavía no puede concluir.

Nos dicen que ahora van a cerrar la avenida Independencia y la de enfrente del Portal Chico, yo supongo que es para concluir los trabajos de la plaza Xicohténcatl, a donde ya no querían devolver a los vendedores de artesanías locales, y ubicarlos en algún local o dejarlos en la plaza Juárez, lo que pasó… es que esa plaza específicamente no puede soportar mucho peso, ya que está sobre un estacionamiento subterráneo, y la verdad lo que le da vida a los centros históricos de las ciudades coloniales; son los espacios turísticos en los cuales se venden artesanías… ¡Ojalá lo dejen en el mismo espacio donde ha estado tantos años!!!!

De dulce, de chile y de manteca

Ya dieron a conocer que el Hospital General de Tlaxcala ha seguido con los trabajos, aunque su conclusión va a costar varios millones de pesos, bien es necesario que haya un hospital con el equipo actualizado que se equipare con la calidad de servicio médico, todo eso está bien, sin embargo… lo alejado del lugar para pacientes, accidentados -que todos llegan a ese lugar- ahí sí una recomendación al Gobierno del Estado, específicamente al responsable de esta obra, que antes de concluirlo y ponerlo en función, revisen y hagan responsable a una de las líneas de transporte para que la gente que va a tener que usar los servicios de la institución médica, tengan en qué transportarse, y ¿qué decir de los empleados del hospital de todos los niveles que no cuentan con vehículo propio? Pero lo que no nos gusta es que le van a quitar el nombre del Dr. Miguel Lima Ramírez para ponerle el del ex gobernador Anselmo Cervantes, preguntaría cuál es la razón para ponerle el nombre de Anselmo, yo sugeriría que si le quitan el nombre de Miguel, le dejen solamente el de Hospital General, como todos los demás ubicados en esa zona... Nos gustó el nombramiento de la nueva secretaria de Turismo Estatal, Josefina Rodríguez Zamora, joven, trabajadora, conocedora del área, emprendedora y con planes innovadores y con grandes posibilidades para fomentar el turismo en el estado, ¡buen nombramiento!…