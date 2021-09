Deshojando el Cempasúchil | ¡No me había percatado del país maravilloso en que vivimos!

No me podía perder -el décimo-, oficialmente el 3er Informe Presidencial, así que esperé, a las 10:08 minutos empezó, si bien, aunque fue una repetición de las mañeras, el recuento de logros en estos dos años 9 meses, me enmudeció, me sentí orgullosa, anonadada y entendí por qué este hombre sigue teniendo en la segunda parte de su sexenio una aceptación del 61 % de la población…

Si aquí no existen pobres, si no faltan medicinas, y además son gratuitas para todos, aquí no hay pobres, ha disminuido la inseguridad, aquí tratamos bien a los migrantes y un rosario de bendiciones que han llegado al país con el arribo de este hombre nacido en tierras tabasqueñas, que vino a redimirnos, a salvarnos de las garras de los neoliberales, me quise imaginar, el ser una persona poco informada, que no ve o escucha noticieros, ni lee periódicos ya sea digitales o en papel, ojalá cuando lo oí hablar de lo bien que tratamos a los migrantes, no hubiera recordado que hacía poco menos de 15 minutos en ese mismo canal, había visto como en Chiapas eran maltratados, correteados y golpeados, hombres, mujeres y niños que venían huyendo de la violencia, los destrozos causados por la naturaleza o la violencia ejercida contra el pueblo por “presidencillos” dictatoriales, mientras inermes -ante el crimen organizado- miembros de la Guardia Nacional, sacan todos sus traumas maltratándolos con violencia, y remontándonos a la imagen del asesinato de un negro en EEUU, a manos de un policía gringo poniéndole la bota en el cuello, y que decir de las autoridades, que los tienen hacinados sin agua, comida o servicios indispensables, que no hay dinero, ¡que eviten el pozo sin fondo que es Pemex y que lo inviertan en los seres humanos, ya sea mexicanos o de otros países y lo peor del caso devolviendo a la mayoría de ellos a la misma violencia y miseria de la que vinieron huyendo ¿Cuidando las espaldas de EEUU? ¡Carajo ojalá siquiera la décima parte de lo que presumió en su informe fuera cierto!!!!!

LÓPEZ NO DEJA DE SORPRENDERNOS

Muchas cosas están pasando en el país, que están causando estupor, para empezar “la retención” que hicieron un par de cientos de personas entre los que se destacaron miembros de la CNTE, normalistas y uno que otro del sector salud, ya que retuvieron el vehículo en el que viajaba el presidente, -camioneta que además no está blindada-, más de dos horas duró el “virtual secuestro” durante el cual el presidente no pudo moverse, pero eso sí, aprovechó para mandar un mensaje en redes diciendo que a él nadie lo retenía y que no iba a ceder en ninguna de sus peticiones, que esa no era la forma de pedirlas, -la pregunta… ¿qué más podrían pedir los de la Coordinadora si ya les dio todo? -echó para atrás la reforma educativa, que contemplaba las actualizaciones de conocimientos, que tanta falta hacen y devolvió a la Coordinadora la potestad de poder designar plazas- y eso ocurrió dos veces más aunque por menor tiempo durante su viaje por Chiapas. Y no faltó el bravucón que dijera que ellos tenían derecho porque a él en el pasado, López le daba una cantidad de dinero para acarrear gente, con la encomienda de que cerrara carreteras, tomara autopistas o lo que él quería, y dijo: “con qué cara nos va a reprochar que hagamos lo que él nos pagaba por hacer”… ¡ya no hay guardias presidenciales, y lo cuidan un montón de chamacos desarmados, no viaja en vehículos blindados, ni lleva personal suficiente, en fin, puso en riesgo la investidura presidencial de la que tanto presume, y nos dejó a los mexicanos por dos horas y media sin presidente!!!!! Ya que aun haciendo y diciendo las tonterías que acostumbra en las mañaneras estaría ejerciendo sus funciones.

Y QUE CAMBIAN A OLGA PARA PONER A SU CUATE

Otra de las cosas que llamaron la atención fue la sustitución de Olga Sánchez Cordero, de la Secretaría de Gobernación, a la que había casi desmantelado, quitándole poco a poco sus funciones sustanciales, para dársela a su amigo el gobernador de Tabasco Adam Augusto López al que no se le conoce nada en su pasado que justifique su nombramiento, excepto el ser cuatacho del presidente en funciones.

Muchos comentarios surgieron de esta sustitución, que así a la exministra la mandaban de regreso al Senado para equilibrar y quizás anular la influencia de Ricardo Monreal en este lugar, al regresar ella a su base, le quedan tres años, sin embargo yo vi a una Olga a punto de las lágrimas, conmocionada, a la que sólo las tablas políticas la salvaron de hacer el ridículo, que regresa al Senado y que retoma su lugar como senadora de Morena, que de inmediato la nominan para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República.

¿Y qué creen? No sacó los votos que ella esperaba, hubo muchas abstenciones o votos por otras candidatas por parte de gente de Morena y eso de que va a equilibrar a un Monreal que se ha convertido en una piedra en el zapato del presidente, ja ja ja; perdón pero a doña Olga le hacen falta tamaños para asumir con autoridad y decisión las empresas que le han encomendado, en lo personal, esperaba más de ella.

Lo que parece con los nombramientos últimos que ha hecho es que lo único que quiere es estar rodeado de fieles –de floreros- ya que este es el gobierno de un solo hombre.