Deshojando el Cempasúchil | ¿No que no se juntaban miles en contra de AMLO?

Sin duda alguna la manifestación, o más bien el número de manifestantes que se emplazaron en el Zócalo capitalino, fue una sorpresa para todos, empezando para los del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA). Las autoridades capitalinas trataron de hacer lo imposible para que no llegaran al Zócalo, cerrando calles, poniendo vallas y hasta los “encapsularon”. El número de personas que se reunieron para manifestarse varía de acuerdo a la conveniencia de quien los “contó”, el Gobierno de la CdMx dice que fueron 8 mil, algunos periodistas dicen que oscilaron entre 30 y 40 mil, y los del FRENAAA con notario dando fe, afirman que lograron reunir 180 mil. El que haya sido en realidad el número de manifestantes es irrelevante, la verdad es que está creciendo el movimiento antilopezobrador de manera acelerada. Y en los videos que vimos en redes sociales, ¡vaya que eran más de 50 mil!! Quienes se reunieron en el Zócalo ya no quieren a AMLO “gobernando”, quieren que se vaya, pero el clamor es anticonstitucional, a pesar de que todo el pueblo lo rechazara, el puesto es irrenunciable. Lo que sí quedó patente fue el pitorreo: “No coman ansias, espérense a la revocación del mandato en el 2022”, las encuestas me siguen favoreciendo –lo cual la segunda mitad de la condicionante para irse- “les voy a mandar unas hamacas para que aguante la manifestación hasta entonces, pero, que quienes los lideran, se queden, o como dice Claudia Sheinbaum: cualquiera puede llenar el Zócalo de tiendas vacías, debe ser un performance”. –El colmo de la mala suerte, es que no pensaron en afianzar las tiendas de campaña y el martes por la noche, parecían papalotes surcando en los aires- Será el sereno, pero comienza a hacerse manifiesta la inconformidad de una buena parte de esa figura deforme llamada “pueblo bueno” “pueblo sabio”, que lo rechaza, como se ha visto a últimas fechas, ya que no sólo son porras, sino también insultos y manotazos contra su vehículo, a grado tal que se ha llegado a temer por su seguridad. Hay gente de su equipo que le pide que planee lo que va a decir en las mañaneras, no que sólo sean ocurrencias, pero él se niega, lleva 18 años haciendo campaña y ese tipo de estrategia le ha dado resultado, sólo que se le olvida que ¡ya llegó a la presidencia de la República!

¿Quieren desaparecer el “Fondo de Desastres Naturales?

Qué escándalo se ha hecho del intento de desaparición de los 109 fideicomisos, resulta que entre ellos está el de Fonden que, por ejemplo, en estos momentos lo requerirían en Baja California y Yucatán, y en descuido por Campeche y otros estados. Los analistas dicen que la mayoría de los fideicomisos tenían reglas claras de operación, y era difícil que en ellos pudiera haber corrupción, sin embargo, se han tratado de hacer más de 400 modificaciones y va a haber 300 participaciones de diputados y es que además hay presiones para no desaparecer los del deporte de alto rendimiento, ciencia y tecnología, cine, etc. Lo que sucede es que AMLO es como un vampiro que huele sangre, y alguien le dijo que ahí había dinero que él podría utilizar para sus caprichos prioritarios -aunque inviables, anticuados y poco benéficos para el país- y para sus programas sociales, donde cada día crece más el número de ancianos que se registran, los ninis, que por millones son favorecidos, y para gastar dinero en cosas banales en detrimento de la salud… al escribir esta columna pasaban dos cosas, se acababa de reiniciar el debate relacionado con la desaparición de los 109 fideicomisos y ya rebasábamos los 82 mil muertos, ¿cuántos más necesita para tomar en serio la pandemia?, ¿para fortalecer el sistema de salud en México?, ¿enfermarse como Trump y poner en jaque al país? Hummmm.

Consulta de juicio contra presidentes

Se ha especulado mucho acerca de las razones de la Suprema Corte de Justicia, para aprobar la constitucionalidad de la consulta, sin embargo, definitivamente, se notó que “el miedo no anda en burro”, después de las notorias advertencias del presidente acerca de la aprobación de la consulta y de que si no la aprobaban cambiaría la constitución, los magistrados, no sé si por “colmillo retorcido” o simplemente por miedo, -saben de lo que es capaz-, se dieron a la tarea de aprobarla, pero cambiando la pregunta, que quedó hecha un galimatías. Así las cosas, en ningún lado dice que se puede juzgar a los expresidentes, aunque López dice que el pueblo así lo entiende, si votan sí ¿a quién carajos van a llevar a juicio?, porque la pregunta dice que “a cualquier político de los últimos años, que no haya cumplido, o haya fallado al pueblo”, o sea ¿el primer enjuiciado sería López? Lo peor es que costaría la nada despreciable suma de 8 mil millones de pesos, -por cierto del senador Monreal, propuso que la consulta se llevara a cabo al mismo tiempo que se votara para las elecciones del 2021. Si se aprobara, no cabría duda de que era lo que López quería. A propósito saben que en los 15 estados en los que se va a buscar la gubernatura, en 10 los candidatos de Morena son superdelegados?... Insistimos, sus ideas no son malas, solo que son mal implementadas, pusimos de cirujano a un talador clandestino que en lugar de usar bisturí usa machete para operar y ahora, queriendo ser Dios, con tanto “programa social”, con la crisis económica, el desempleo y el número de enfermos y muertos, por un lado, es cuando el “pueblo” más necesita la ayuda y, por otro, crece el resentimiento. ¿Sabían ustedes que la causa de tanta muerte en el país, no es la pandemia en sí, sino la falta de insumos y de personal capacitado? Que somos el país con más muertos pertenecientes al sector salud, médicos, enfermeras personas de mantenimiento etc. Fenecen diariamente por decenas, por lo que el número de muertes crece y las secuelas para los que se “recuperan” son ¡¡gravísimas!!