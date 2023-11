Deshojando el Cempasúchil | “Otis” no discriminó

La catástrofe ocurrida en Acapulco ha causado un efecto entre el asombro por la magnitud del fenómeno e ira por la falta de previsión, y el desmantelamiento del Fonden; lo más grave es que hay zonas totalmente abandonadas, la respuesta del Ejército con su plan DNIII ha sido lenta porque la maquinaria y a los efectivos los tienen construyendo trenes, carreteras y aeropuertos, atendiendo aduanas etc., y los que mandaron son insuficientes para salir avante de la manera que lo hacían, debido a la falta de maquinaria -que está ocupada en otras labores, lo mismo que el personal-, el terrible huracán agarró desprevenidos a todos, pobres y ricos sufrieron por igual, con el agravante de que, ahora hay pandillas de jóvenes -que se supone pertenecen al crimen organizado, por la gran infiltración de este en el puerto- que han saqueado tiendas de conveniencia y otras con muebles, ventiladores, lámparas, hasta ropa de diseñador al por mayor y, han ido más lejos, saqueando casas de personas que se encontraban ausentes, así como departamentos; en fin, “Otis” deshizo desde los techos de palapa y las rústicas instalaciones en la playa, como costosos hoteles y departamentos, lo grave de todo esto, es que no sólo fueron devastados los hoteles elegantes ubicados cerca de la playa, sino también las colonias de gente humilde, en fin, podemos decir que “Otis” no discriminó a pobres, ricos o de clase media, los grandes e icónicos hoteles, centros nocturnos y restaurantes quedaron destruidos, y además de ello, saqueados por gente pobre en busca de comida o grupos de delincuentes organizados en pandillas llevándose televisores, refrigeradores y saqueando casas bien puestas, donde robaron todo lo que pudieron. ¡Qué tristeza!, yo viví en Acapulco seis años y trabajé en periódicos y televisión en el canal 7, era un lugar maravilloso, donde podías andar sola por la noche y no pasaba nada; fue en la época del gobernador Rubén Figueroa, donde su jefe de la policía Judicial, controlaba la seguridad en serio, ahí ya no existían gavilleros, crimen organizado ni se conocía, tampoco había la cantidad de malandros que existen ahora, era un puerto seguro.





DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

El presidente se enoja por noticias actualizadas que mandan reporteros de medios de comunicación serios, no quiere saber que los soldados y marinos que mandaron a Acapulco no tienen la maquinaria necesaria y adecuada para trabajar rápidamente porque la están ocupando en el Tren Maya, o en otras de las obras insignia, lo mismo que militares y marinos a los que ha ocupado, desde diseñadores hasta de albañiles, ¡toda esa gente y toda esa maquinaria debería estar trabajando por la gente de Acapulco! Muchos de los cuales tienen que bajar de donde malviven hasta la carretera, para que sepan que existen y que ellos y sus hijos están muriendo de hambre y sed, al inicio López ordenó que toda ayuda fuera canalizada por las fuerza armadas, y llevó un camión para preparar comida, sólo tres mil al día cuando en Acapulco viven alrededor de un millón de personas… ¿Han visto la raquíticas despensas que les entregan? ¿Eso no alcanza para una sola persona y las familias siempre tienen más de un miembro ¡terrible huracán! -el único nivel 5, que hasta ahora ha tocado suelo mexicano- sin embargo, los gringos habían dado la alerta dos días antes, pero como aquí con nuestra estampita de “detente” no pasa nada… si terrible fue el ciclón, más terrible fueron los resultados… ¡Y lo que falta!… el número de muertos no pasaba de 45 y los desaparecidos de ochenta y tantos, cuando vi esa devastación, no me creí que sólo hubiera causado tan bajo número de muertos, ¡veremos qué sucede!... Varios empresarios están mandando toneladas de víveres, las grandes cadenas ya están haciendo planes para la reconstrucción, ya se puede sacar dinero porque habían robado todos los cajeros, oímos promesas presidenciales mientras vemos imágenes de miles de mexicanos aportando comida para llevar a nuestros connacionales… estaremos al tanto de lo que pasa... En cuanto al afán por quitarnos uno de los pilares de la democracia del país decretó que expropiarles 15 mil millones de pesos en fideicomisos que han acumulado a través de los años, legalmente y conforme a la Constitución no puede hacerlo, pero eso sí, prometió donarlos para Acapulco, ¿Por qué no dona lo que se robaron en Segalmex? que son más de 16 mil millones de pesos, o que lo se tira en Pemex, etc. etc…. La gobernadora morenista de Acapulco, Evelin Salgado (la juanita), porque se dice que el que gobierna es su padre, jamás está en Acapulco, y su primera ocurrencia fue rodearse de un grupo de empleadas y echarle porra a AMLO ¿¿¿??? ¡En lugar de ponerse a trabajar por su estado!..., otra gobernadora, la de Campeche, aparece en todas las fotografías en la Ciudad de México pero en su estado nunca está, en la cámara de diputados de Campeche escenificaron ridículas y grotescas imágenes agarrándose a golpes en la cámara de diputados del estado… ¿De verdad solo causó tal violencia decidir quién va a ser el próximo gobernador?... ¿y la gobernadora? ¡Bien gracias! Se la pasa “haciendo política” en los eventos de AMLO, y en Campeche sólo aparece en su programa “los martes de jaguar” donde denosta a todos sus adversarios. ¡A trabajar señoras!





TLAXCALITA LA BELLA

El desfile de Feria, que coincide con Día de Muertos, muy bueno, hubo una gran participación ciudadana, los disfraces de los jóvenes muy buenos, carros bien decorados, al máximo los festejos del Día de Muertos, ¡bien!, el evento del inicio de la feria bien, aunque no se ve gran movimiento, se dice que hay varios lugares vacíos porque se les hizo caro lo que costaban, ojalá se componga y que los tlaxcaltecas disfruten de espectáculos, porque tradicionalmente ha sido un lugar de encuentro para los tlaxcaltecas… Que ya no está Sergio González en la Secretaría de Gobierno, y que se cambió la ley en la cual se especificaba que ninguna persona que no fuera tlaxcalteca podría ocuparlo, se rumora que va a quedar un “extranjero” que ha realizado un trabajo mediocre en su chamba actual ¿Será posible que no tengamos gente capacitada para hacerse cargo de la Secretaría de Gobierno en nuestro estado?... ¡Que los transportistas tlaxcaltecas pretenden subir anualmente los precios del pasaje?.... ¿Que al fin se aprobó la Ley en la cual no estarán exentos de culpa familiares y amigos de feminicidas, que lo encubran? ¡Bien!...





