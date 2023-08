Deshojando el Cempasúchil | Posible contienda por la Presidencia entre dos mujeres

Muchas cosas están pasando, una oposición que se veía para los de Morena opaca y gris, de repente se rompió la monotonía con la irrupción inesperada de Xóchitl Gálvez, doce presuntos candidatos se registraron en el Frente Amplio por México, de los cuales quedaron cuatro.

Entre ellos enrique de la Madrid a quien reconozco su inteligencia, talento, elegancia y sabiduría política, por azares del destino quedó fuera de la cuarteta, pero sigue dentro del Frente Amplio por México, ¡Eso se llama tener clase!, bien, de los tres que quedaban el más débil era Santiago Creel, quien por otra parte gozaba de todas las simpatías de los panistas y sin querer dividía el voto, por lo que también con mucha clase se bajó de la contienda, sólo quedaron Xóchitl que sigue adelante en las encuestas y Beatriz que la está alcanzando… en el foro del pasado martes quedó demostrada la habilidad oratoria y la experiencia de Beatriz, el problema y la ganancia que carga a cuestas es el partido al que siempre ha pertenecido, le sirve por la estructura que sigue manteniendo, y no le sirve por el desprestigio en el que este gobierno (el último presidente de la República y el actual presidente del partido) han sumido al tricolor… y ya en última instancia pienso que debe quedar la que jale a mas indecisos y clase medieros antiobradoristas, y es el medio en el que se mueve cómodamente Xóchitl y en el que tiene que ir contracorriente Beatriz… así como pinta el panorama la contienda por la presidencia va a quedar entre dos mujeres, sólo que Claudia, aunque tiene a su favor el dedazo presidencial carece de carisma y de discurso propio, y menos después de las acusaciones de Marcelo de despilfarros del presupuesto del Programa del Bienestar en realizarle grandes eventos con miles de acarreados –todos pagados o beneficiados por programas sociales, ya que espantan a la gente “con el petate del muerto” de que si llega otro partido se les va a acabar- no les han informado que está en la Constitución que los mayores de escasos recursos deberán seguir recibiendo su pensión de por vida… yo no sé qué tan popular siga siendo AMLO con la noticia que si bien se bajó en cinco millones el número de pobres, lo que no dijo es que hay 50 millones de mexicanos sin servicio de salud, que el dinero que reciben, se les va en medicinas y por supuesto no alcanza para comer… yo dudo de los resultados de las encuestas ya que el presidente ha polarizado el sentir de la gente, hay quien le ama, quien le teme y quienes lo detestan, así que ojalá se lleve una desagradable sorpresa el día de las elecciones, así las cosas, estaremos con informaciones a diario de cómo va cambiando el panorama político y social, lo que es seguro es que el tres de septiembre sabremos quién queda por el Frente y el seis por quién decidió el dedito de AMLO.





DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

Cosas terribles han pasado en materia de inseguridad en país, los chicos desaparecidos, los muertos encontrados congelados en bolsas, la cabeza colgada en un puente, la noticia de que el crimen organizado mexicano se ha extendido por el mundo, da miedo, porque aunque López culpe de todo a gobiernos pasados y haya logrado meter a la cárcel a Genaro García Luna, -quien como sea mantuvo la paz- ahora, como nunca antes en la historia de este país se habían cometido tantos y tan crueles crímenes, la verdad es que estamos hartos de la inacción contra la violencia que se conoce a través de los medios que no es más que una imagen de la realidad, pero además de eso, no conocemos ni la centésima parte de lo que realmente sucede en el país, hay áreas donde los crímenes, robos a casas habitación con violencia y con impunidad suceden con frecuencia, muchos de ellos no se denuncian, porque hay que esperar horas, para que se reciba la denuncia, y se dice que la gente ya no denuncia porque tienen miedo de que haya gente coludida con el crimen y que les pueda ir peor, lo que sí es verdad es que la política de “abrazos no balazos” ha atado de manos a militares y policías y con las puertas abiertas de López a los malandros, por “casualidad se ha incrementado el crimen en los estados gobernados por morenistas” Hummmmm…





TLAXCALITA LA BELLA

Aquí en nuestro estado también pasa de todo, empezando con secretarios y empleados de alto rango que no están calificados para el trabajo, desorden, deshonestidad e incompetencia mantienen en jaque a las áreas de las que son responsables, sabemos que en esta época es difícil ser gobernador y peor si se es morenista, porque se tienen prebendas, pero también se tienen que acatar sin chistar órdenes superiores, pero eso no impide que se ponga en orden nuestra casa, Doña Lorena de verdad le está echando ganas, pero como lo he dicho antes, está rodeada de incompetentes, no dudo que se haya visto obligada a contratarlos por razones varias, pero después de casi dos años de causarle problemas creo que es hora de decir, que ella ya cumplió, que los que no sirven son ellos, y cambiarlos por gente más eficiente… el Gobierno del estado subrogó los servicios de atención médica y farmacia a una empresa observada como ‘irregular’ tras su operación con otros gobiernos del país, son más de 25 mil personas las afectadas entre docentes, jubilados y policías entre otros, yo sé, lo sé, que los problemas de pensiones son graves, se vienen arrastrando desde hace muchos años, especialmente causados por la deshonestidad o la falta de creatividad para buscar soluciones viables de parte de aquellos que dirigieron Pensiones Civiles del Estado” –creo que si hay pruebas de abusos, debería pedírseles cuentas y el reembolso de lo “desaparecido”, no debe perdonarse la ilegalidad y el engaño-… lo que sí se puede es mejorar la negociación, la buena prensa y la atención inmediata a cualquier problema por pequeño que parezca… y aquí estamos sufriendo aguaceros que fastidian calles, casas y negocios, que está fuera del control humano, hay rumores por la privatización del agua… ¡aguas! Es un tema muy delicado en las comunidades, mejor apoyarlos en que funcionen sus lagunas de tratamiento de aguas negras, y buscar la manera de acumular el agua que nos está cayendo y que no se desperdicie en las alcantarillas mezclándose con aguas negras… ¡Y la laguna de Acuitlapilco secándose!...





susana_fernandes2@yahoo.com.mx.