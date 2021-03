Deshojando el Cempasúchil | ¿Qué ahora vamos a pagar la deuda de Pemex todos los mexicanos?

Ahora resulta que los mexicanos vamos a absorber la billonaria deuda de Pemex, ¿no que este presidente tenía un gran repudió por el Fobaproa?, -evento en que el Gobierno perdonó las deudas a los bancos y la absorbió el pueblo, o sea, nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre perdonar la deuda a los banqueros y perdonársela a Pemex?– al ratito va a ser a la CFE, lo que me pregunto es ¿por qué tenemos que pagar todos y cada uno de los mexicanos? –que no el Gobierno, porque es el dinero de nuestros impuestos, del que estarán disponiendo, endosándonos una deuda millonaria... ¿Qué les pareció que un juez y luego otros echaron para atrás la Reforma Energética porque va contra la constitución? y que contento AMLO, que si no se lo aprobaban cambiaba la Constitución y le cambiaba el nombre de justicia a derecho, lo que no es lo mismo… El chiste es que va para atrás la ley eléctrica, ¡bien por las energías limpias! y ¿cómo se desquitó? Atacando a grandes empresas acusándolos de no pagar lo legal de luz, de pagar menos que los changarros, ellos respondieron, demostrando los miles de pesos que pagan a la CFE, porque aunque en su mayoría consumen energías limpias hay que pagar derechos a la comisión... en fin, tengo la impresión de que este baile no ha concluido, ya sabemos que López se aferra a sus caprichos…

Que EEUU nos va a prestar 2.5 millones de vacunas

La relación de México con Estados Unidos comienza a distenderse a costa de un intercambio, México pidió auxilio a los Estados Unidos para que nos apoyara con vacunas. –Lo bueno es que Ebrard ¿¿¿¿¿había conseguido varios millones de vacunas suficientes para los mexicanos?????? Ahora resulta que Biden cede y se compromete a “prestarnos” 2 .5 millones de vacunas de la AstraZeneca, y millón y medio a Canadá, a cambio, claro, de que México refuerce las fronteras, ya que el flujo migratorio de latinos está imparable, o sea, lo mismo que con Trump, pero con menos empatía… la vigilancia de la Guardia Nacional en las fronteras evitará casos como el que las autoridades fronterizas norteamericanas detuvieran a 351 mil personas, de ellas 201 mil eran mexicanos, eso habla del 59 %, ¿cuál es la causa de que tanto mexicano trate de irse a los Estados Unidos? ¿Tendrá algo que ver con el empeoramiento de la pobreza, con que no están de acuerdo en las decisiones de Gobierno, por hambre o porque siguen creyendo en el sueño americano? el comando del norte de EEUU señala que el 35 % del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado… preocupante el asesinato de ocho policías estatales y cinco elementos de la fiscalía en el Estado de México… otro enfrentamiento en Almoloya produjo cuatro policías asesinados más… 17 policías asesinados en un solo día en un solo estado… el año pasado fueron asesinados 524 policías en el país… la muerte de policías exacerba el temor de la sociedad, de un grupo de malandros puede matar impunemente a 17 policías en dos eventos, cuando un policía es atacado, nos atacan a todos, ya que son nuestro escudo, resguardo y fortaleza, y si la sociedad no los apoya, llegará el momento en que estemos inermes ante el crimen, ya que no habrá nadie que se interponga entre los malandros y nosotros, el crimen organizado sigue expandiéndose y la frase de “plata o plomo” sigue siendo vigente ¡ahora quién podrá ayudarnos????… López ya anunció –de manera muuuuuy anticipada que de “la verdad, la verdad, hay relevo de este lado”… ¿no estará pensando en Noroña? Porque éste ya está en plena campaña en varios estados, hummmmm…

De dulce, de chile y de manteca

Anabell Ávalos ya rindió protesta como candidata a la gubernatura encabezando la coalición “Unidos por Tlaxcala” del PRI, PAN, PRD, PAC, con la presencia del gobernador Marco Mena, de los dirigentes nacionales y estatales de los mencionados partidos, con la de Tulio Hernández, Beatriz Paredes. Hay expectativas en cuanto a su capacidad de gobernanza, yo creo que si bien nadie nace sabiendo todo, cuando se llega a un puesto de poder, el éxito está en la elección de los colaboradores, y ella tiene muy buenos colaboradores, ahora bien, se tiene que poner “trucha” para que los demás partidos no quieran agandallarse las mejores carteras con personajes inapropiados para el cargo, aquí habría que hacer un llamado a los partidos coaligados, para que los personajes que elijan para colaborar con Anabell tengan los perfiles adecuados, aquí se trata no sólo de ganar, sino de hacer un estupendo papel, recordemos que Marco Mena ha ocupado varias veces el primer lugar en la calificación de los gobernadores.