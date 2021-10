Deshojando el Cempasúchil | ¿Qué es de los huérfanos de la Covid?

Todos los estados del país se han visto golpeados por el número elevado de chiquillos “huérfanos de la Covid”, lo que no sabemos es qué es de ellos, ¿habrán encontrado cobijo en otro hogar? Ya que son casi un cuarto de millón de huérfanos, y qué futuro les espera a más de 30 mil niños cooptados por el crimen organizado, en fin a los niños es a los que ha les ha ido muy mal, son los que están pagando las consecuencias de haber tenido que estar enclaustrados en sus casas por más de un año, niños que serán generaciones perdidas, con conocimientos menguados, con enfermedades mentales producidas por el aislamiento, en general, a la gente, le costará mucho trabajo lograr un reencuentro armónico con sus pares de edad y de conocimientos.

Creo que las circunstancias han hecho de los niños las víctimas de pérdidas familiares, muchos han quedado huérfanos y desprotegidos económicamente, han sido golpeados por padres y/o familiares neuróticos por el encierro, han perdido la relación con compañeros y amigos, se han acostumbrado a los medios electrónicos y les cuesta mucho trabajo coincidir; los adultos tenemos la obligación de apoyarlos en su reinserción a su anterior manera de vivir.

¡QUÉ MARAVILLOSOS SECRETARIOS DE SALUD Y DE LA CFE TENEMOS!

Qué papelones hicieron tanto el secretario de Salud presumiendo de ser de los países con más número de vacunados, sin embargo, tuvo que reconocer la falta de medicamentos para enfermos de cáncer, entre otros, le fue muy mal al secretario Jorge Alcocer Varela en su comparecencia ante la cámara de diputados, lo acusaron de ser el culpable por haber dejado a un incapaz como Gattel al frente del manejo de la pandemia, equivocado sin duda ya que se calculan cerca de medio millón las víctimas de la Covid, y vaya que le echaron en cara la desaparición del Seguro Popular, que funcionaba para millones de mexicanos, para ser sustituido por el ineficiente INSABIT, dirigido por un personaje sin el perfil necesario para hacerlo, en fin, a quien está al frente de la Secretaría de Salud, en los primeros tres años no se le vio en presídiums, y cuando surgió la pandemia el que se llevó los reflectores durante el inicio de la pandemia hasta hace unos dos meses fue López Gattel, quien se hizo cargo del manejo de la pandemia –patético por cierto-. También tuvo los reflectores en la Cámara de Senadores Bartlett, el actual director de la CFE, a la cual fue cuestionado desde la oposición de ser el dueño de más de veintitantos inmuebles, de ahí se fueron a la caída del sistema y el recusó que eso había sucedido por un “amasiato entre Salinas de Gortari y el PAN”, en fin, ambos llegaron listos para pelear, pero dice Bartlett que si no se aprueba la ley sobre electricidad, que arropa el monopolio del Estado sobre la Comisión Federal de Electricidad, de todas maneras -dice- el precio no subirá. Lo que espanta es el uso de energías fósiles y altamente contaminantes, contraviniendo los acuerdos globales y afectando el medio ambiente.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS MILES DE MIGRANTES APÁ?

Hemos visto en programas televisivos terribles imágenes no solo de maltratos brutales de manos de la Guardia Nacional y de otros uniformados, hemos visto a gente de otros países, por ejemplo, haitianos golpeados por el hambre, la miseria, seres humanos que salieron de países convulsionados, por la miseria y la violencia, con la esperanza de encontrar una mejor opción de vida para ellos y sus familiares, materialmente caravanas de seres humanos que han caminado cientos de kilómetros, que han sido golpeados no solo por la naturaleza, entre calores agobiantes, robos, violaciones que les dejan cruzar casi la totalidad del país y ya cuando ven cercana la consecución de su sueño, casi al alcance de sus manos, son recogidos como ganado, subidos en autobuses, aviones y son deportados a sus países de origen de los que han huido de la delincuencia, el hambre y el miedo y regresados a lo mismo, más pobres, más cansados, más enfermos; los centros de asilo para migrantes que tenían una capacidad máxima de 300 personas o menos, se han visto terriblemente rebasados por cientos de familias migrantes en búsqueda de una vida ilusoria, soñando con alcanzar el sueño americano

DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

Patético que en la Ribereña, a la altura del Parque de la Juventud, haya sobre el camino terribles huecos, trampas mortales para automovilistas, cubiertos –seguramente por algún vecino- con una llanta para evitar que puedan caer en ellos… vimos que ¡al fin! ya estaba abierta a la circulación la calle que pasa frente al portal grande, y si bien ya está lista la ampliación de la banqueta, la parte central de la plaza de la constitución no está concluida, todavía sigue rodeada de cinta amarilla, de verdad espero que se concluyan esos trabajos y que se reinstale los puestos de artesanías en la plaza Xicoténcatl, porque es un lugar céntrico, con variedad de productos, y especialmente un gran atractivo para los turistas y la plaza Juárez no aguanta –porque tiene estacionamiento subterráneo un sobrepeso, si es que deciden ubicar ahí a los artesanos, se los advertimos ¡No good… a mí me gustaría ver al actual presidente municipal –al que por cierto en una columna anterior le cambié el nombre de Jorge por el de Eliazar-, creo que sería más adecuado que el tiempo que dedica a sus “mañaneras Tlaxcaltecas”, lo dedicara en pensar que la ciudad de Tlaxcala, es una ciudad con muchas personas de la tercera edad y que se incrementan cada día y quien no se ha tomado la tarea de caminar por las calles de la ciudad, banquetas accidentadas, escaleras muuuy altas, otras construidas sobre las banquetas, todo lo anterior obliga a que la gente mayor se baje a la carretera y ponga en riesgo su vida. ¡Ojo señor presidente municipal, salga a caminar acompañado por su responsable de obras públicas y déjeles tareas a realizar en la semana y de pronto verá que cambiará la imagen y la seguridad de quienes por ella transitamos…!!!!!