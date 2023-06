Deshojando el Cempasúchil | Que regrese nuestro hospital

Después de que se publicara mi columna de la semana pasada, me han llegado llamadas, WhatsApp, y quejas en vivo acerca de la ausencia de un hospital en Tlaxcala, que esté al alcance de quienes viven en la ciudad, que no tienen a donde ir en una emergencia, y personas que llegaban al hospital con la esperanza de ser curados o atendidos, ahora muchos no pueden $$$$ o no quieren ir tan lejos a un lugar al que no saben llegar y que tiene fama de tener más carencias que el antiguo Hospital General... opino que se contrate a un experto para que analice en realidad la estructura del hospital, si hay partes que pueden ser removidas o reforzadas y que regrese nuestro hospital.

Los edificios altos de Tlaltelolco fueron reforzados y han resistido varios sismos… a quienes viven en el centro de la ciudad y áreas aledañas, les hace falta y me dicen que quieren de regreso el hospital rehabilitado, con equipo nuevo, sin carencia de medicamentos y con gente como la que había, médicos que cuando había carencias ellos mismos llevaban su estetoscopio, baumanómetro y demás cosas indispensables, médicos y enfermeros preocupados por la gente,. Antaño, frente a donde se ubicaba el asta bandera, estaba la Secretaría de Salud, donde también se atendía a pacientes y ahora no les queda ninguno al alcance de los de la ciudad, ni de pueblos circunvecinos, sólo hay hospitales particulares y el IMSS que sólo atiende a afiliados y siempre está atestado… Hace unos días una persona de mediana edad colapsó frente a las oficinas del PRI, llamaron de inmediato a una ambulancia que nunca llegó, el paciente murió sin que nadie supiera como atenderlo… ¿y las ambulancias apá’? ¿no tienen acaso gasolina? ¿También estarán ahorrando con eso? Las ambulancias del hospital habrían acudido y lo hubieran atendido en seguida… Se vienen varios problemas en Tlaxcala ya vimos a los maestros, a los doctores y feministas, etc., manifestarse en el zócalo algunos fueron “calmad@s” en varias ocasiones en el pasado con tanquetas de agua, en fin, ya se nos esfumó quien fuera el Jefe de la Policía –le pongan el nombre que le pongan al cargo- lo que es cierto es que no disminuye la inseguridad en el estado… ojalá la gobernadora siga haciendo visitas sorpresa a las diferentes dependencias, y si no puede –o quiere- hacerlo, que mande a una persona de su confianza –pero no lambiscona- a hablar con la gente para que oiga lo que quieren... De acuerdo a Inegi, hay regiones de tres municipios de Tlaxcala, en pobreza extrema: Mazatecoxco, San Pablo del Monte y Tequexquitla… por cierto, Tlaxcala ocupa el lugar once en seguridad, el primero lo ocupa Yucatán.





YA NOS TIENEN HARTOS LOS MORENISTAS CON SUS PRECAMPAÑAS





Desde hace más de una semana se han desatado los candidatos morenistas, tratando de visitar todos los estados, vemos a Marcelo esparciendo lambisconería igual que todos los otros con AMLO –el dedo elector- y hacen payasadas con tal de salir en los medios y que se les conozca -hay una premisa que hablen de ti aunque sea mal, pero que hablen- no se diga el oír a Claudia como si fuera el mismo AMLO con voz femenina, y Adán Augusto –que es el que menos me gusta- porque rezuma odio y dice muchas tonterías, y para no haber recibido el dinero de Morena, ha inundado las ciudades con sus espectaculares, sabemos que cada espectacular político puesto cuesta alrededor de $400 mil mensuales, calcúlenle por cientos esparcidos por todo el país; los demás no cantan mal las rancheras, pero lo que es Claudia en bardas y espectaculares –aunque menos que los de Adán-, no va tan mal, da ternura Marcelo haciendo cosas como ordeñar una vaca, echar redes al mar, y mar “ternurita”… a Ricardo Monreal tratando de ser congruente y no molestar “al jefe”… Fernández Noroña y Velazco, están haciendo méritos a ver si les dan algún huesito por ahí, si ahora ya estamos cansados de sus campañas, calcúlenle todo julio y agosto... Lo que es una realidad es que este INE no es el mismo que defendimos, falta convencimiento o tienen miedo de defender la democracia, y más que todo las reglas que ellos insistieron en poner y que ahora rompen con una flagrante violación a la Constitución.





DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA





Ya sabemos que la oposición dio a conocer los lineamientos para ser candidato a la Presidencia, hasta hoy iban 15 inscritos, las fórmulas van a ser 150 mil firmas, encuestas y conversatorios de los finalistas –que no debates- en fin hay gente muy atractiva en la oposición, en igualdad de cancha no dudo que varios de ellos les ganarían a los que andan en campaña; yo sé que dicen que Tlaxcala es un enclave morenista –¡yo paso!-; sin embargo hay varias cartas fuertes como son Gurria, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Xóchitl Gálvez, Claudia Ruiz Massieu y varios más, que de verdad tienen ofertas de gobierno muy interesantes, mejor que mandar a los gobernadores a hacer actos de entrega de tarjetas del Bienestar, las personas de más de 65 deben saber que no pueden quitársela, voten por quien voten… yo quiero ver que después de las campañas que, deberían empezar a inicios de septiembre -pero que ya empezaron- con bardas y espectaculares ¡y lo que falta! que se convierte en contaminación visual, quiten con la misma rapidez tanta basura electoral… Me dio risa una declaración de Epigmenio Ibarra, consentido de “ya saben quién”, respecto que el movimiento Morena: Se creó para 1.- Luchar contra la corrupción, 2.- Por la construcción de la paz 3.- Por la justicia social y 4.- El respeto irrestricto a la libertad de expresión… ¿será por eso que impera la corrupción (Pemex, Segalmex, etc.), la inseguridad (el 81% del territorio nacional ocupado por el crimen organizado), justicia social (cuando hay muchos viejitos a los que les quitaron al principio la pensión porque rehicieron el padrón anterior, la hicieron universal, y la reciben ricos y pobres, lleva 5 años en el gobierno y hoy en día siguen repartiendo tarjetas a personas muy ancianas?) respeto irrestricto a la libertad de expresión, ¿y los periodistas muertos? ¿Y el atentado contra Ciro Gómez Leiva? ¿Y los insultos cotidianos a periodistas en las mañaneras?





