Deshojando el Cempasúchil | Reflexiones sobre la contaminación y el cambio climático

Creo que es el momento de hacer una profunda reflexión acerca de lo que está pasando en el planeta, de mirarnos al espejo y ver a los culpables de mucho del daño al que colaboramos con aparentemente pequeñas acciones, como son tirar la basura en la calle, no separarla en casa, el dejar de comprar más de lo que podemos consumir, el desperdicio de agua, mientras en otros lugares del planeta mueren de hambre y sed, no estoy contra los muuuy ricos, que son pocos en el mundo… sino que llega un momento en que se les olvida que viven en el mismo planeta, y por avaricia, aunada al desinterés por los demás, pueden causar miles, millones de muertes tanto por los radicales cambios de temperatura, como por la sequía, temblores, deslizamientos, contaminación de mares con plásticos y otros tipos de deshechos, no pensé que podría llegar a ver los extremos a que hemos llegado en cuanto a calores que hacen inhabitables algunas zonas del planeta, y no sólo es culpa de nosotros, sino también de los que dirigen las naciones, por ejemplo Estados Unidos quiere hacen una exploración en Alaska, que ha perdido kilómetros de glaciares, que puede aumentar los grados de contaminación ambiental, sino también en las políticas estúpidas de algunos países queriéndose aferrar a un pasado extinto, como es el querer seguir utilizando carbón o combustóleo, o invertir miles de millones de dólares en una empresa como Pemex, que no tiene llenadero y que tiene como titular a un agrónomo (ya saben 90 % vs. 10 % o menos). Antes, Pemex era el que aportaba mayor dinero a las arcas gubernamentales (nos ha costado a los mexicanos en lo que va este sexenio 800 mil millones de pesos), ahora es el que más contamina, como la mancha causada por el derrame de crudo debido a la plataforma que se incendió, el chiste es que esa “manchita”, como dice el agrónomo y López, que por lo que se ve desde el espacio es de por lo menos 467 kilómetros cuadrados. Y qué decimos de esas empresas ubicadas en todas las entidades que por la noche abren los respiraderos de los chacuacos y contaminan brutalmente la atmósfera, y de la CFE, que utiliza combustibles fósiles y contaminantes para producir la luz que necesitamos, de acuerdo con el científico Mario Molina, co-receptor del Premio Nobel de Química en 1995, las emisiones de la planta pueden llegar a más de 20 millones de habitantes y esto presume un riesgo en la salud humana profundo. La quema del combustóleo implica un alto contenido de azufre sin filtros. Por lo tanto, se liberan cantidades masivas de partículas y gases tóxicos al aire que, según señalan estudios científicos, pueden provocar el desarrollo de enfermedades respiratorias y algunos tipos de cáncer… Mientras el debate sobre este combustible continúa, las cinco chimeneas de la planta de Tula emiten constante humo gris, además de acompañarse de la segunda refinería más grande de Pemex, la cual produce la mayor cantidad de combustóleo. La propuesta de Molina es prohibir el uso del combustóleo, pero ¿qué se hará con él? Habría que reformar la manera de producir energía y, de acuerdo con Bartlett, la CFE no está lista para hacer ese cambio.





DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

A pesar de la propuesta de la ministra Otálora relativa a parar todas las campañas disfrazadas, el Tribunal Electoral le dijo al INE que viera la manera de que los candidatos justificaran los gastos que están haciendo; por lo que veo, el más rico de todos es Adán Augusto, ¡lo que puede dejar un gobierno estatal! Porque lleva más de 600 espectaculares en el país que cuestan 30,000 por mes y obligatoriamente son tres meses, ahora bien, entre más grandes son, más cuestan, lástima que no aceptaron las propuestas de la ministra del TFJE, porque son muy aburridos, están tirando nuestro dinero, mientras que millones de pobres están careciendo de lo indispensable, el más proactivo es Marcelo, pero la verdad ya estoy hasta el cuello de las corcholatas…Y López, el responsable de todo este desbarajuste, no entiende que le prohibieron hablar de Xóchitl, y la sigue atacando de distintas maneras, al grado que ella ya dejó la bicicleta y se tuvo que comprar una camioneta, con todos los ataques de López y con los fanáticos de López en cualquier momento puede sufrir un atentado -ya pasó en Oaxaca- … Mientras López ataca a periodistas “conservadores” y anexos, y siendo “amiguis” de miembros del crimen organizado, el número de muertos ha subido de manera estridente, de las diez ciudades más peligrosas del mundo hay cuatro mexicanas ¿Qué nos pasa?... pero sigan votando por Morena, donde se refugiaron todos los mediocres, solamente necesitamos observar a algunos “modelitos” de la Cámara de Diputados federal y uno que otro en la local, mediocres, impreparados, prepotentes y buenos para el dinero….





TLAXCALITA LA BELLA

A últimas fechas hemos visto cómo en algún periódico nacional salen notas rojas de Tlaxcala con más frecuencia que nunca antes, y también hemos visto que hay una personita tlaxcalteca que es senadora -por su mismo partido-, que pareciera estar empeñada en echarle tierra la gobernadora, eso aparte de que de verdad ha sido evidente la incapacidad para buscar a un buen jefe de policía del estado, creo que hay que fortalecer y dotar de capacitación a las policías municipales, porque a veces a los presidentes municipales se les olvida que son responsables de la seguridad de sus espacios, no hay nada mejor, que una buena selección, preparación, buenas armas, mejores patrullas y por supuesto mejores sueldos, sin embargo muchos se confían en la guardia nacional, que son quienes han producido el mayor número de accidentes, porque no saben manejar ni vehículos, ni armas, mucho menos tácticas, se debe buscar a un policía no a un militar, y darle de verdad poder a la procuraduría del estado, y dejar de traer a tanto “extranjero” (no tlaxcaltecas) mientras nuestros paisanos bien preparados tienen que emigrar;…vino nuestra paisana Beatriz Paredes, estuvo en Apizaco y no he visto notas periodísticas?????? (sólo en digitales) pero en fin, la política es la política, especialmente la dictada desde Palacio Federal, pero se les olvida que la figura máxima se está empezando a difuminar, y su campaña de calumnias y ataques está causando muchos enemigos; además, gobernadores y presidentes municipales tienen que quedarse a vivir en el mismo estado y se están echando enemigos en serio, como las continuas manifestaciones que ha habido en contra del tren elevado,( más allá de politiquerías) la gente se pregunta ¿ para qué sirve un tren que va a costar mucho dinero para recorrer dos kilómetros, que podemos caminar? Ese dinero mejor los debería gastar la gobernadora en arreglar y dotar de medicinas a los hospitales, así como revisar lo de la basificación de los empleados de SESA, médicos, enfermeras, camilleros, etc. algunos con más de trece años, sin tener basificación, más allá de peticiones sindicales, ¡es justo y necesario!





nuestro correo:





susana_fernandez2@yahoo.com