Deshojando el Cempasúchil | ¿Regreso a clases en plena tercera ola?

Será casi imposible que el regreso a clases se inicie de manera presencial a finales de agosto, aunque lo haya dicho el presidente, lo bueno es que agregó que era voluntario y en el Estado solo empezará cuando regresamos al semáforo verde y recordemos que estamos en amarillo, además tendrá que reunir tres requisitos, - al que han llamado de las 3 V’s- , el primero es el que acabamos de mencionar, que estemos en semáforo verde, el segundo: que todos los maestros y alumnos estén vacunados y el tercero: que sea voluntario el regreso.

Y debemos mencionar que ahora es mucho más peligroso que nunca, y que de hacerse, tendrá que ser escalonado, bien protegidos y con todas las medidas sanitizantes, ya que nuevamente las autoridades sanitarias del país, están minimizando las secuelas de esta tercera ola, ya que hay varios hospitales saturados, otra tercera parte en un 70% de ocupación y los restantes iban en el 50 y creciendo, que el índice de contagio es del 562%; y para colmo de males no se ha incrementado el presupuesto de los hospitales Covid, muchos de los cuales ya estaban siendo desmantelados y hay algunos con gran cantidad de pacientes contagiados con la cepa Delta, en los que no existen los insumos mínimos necesarios para atenderlos, médicos, enfermeras y trabajadores sanitarios no han sido dotados del equipo indispensable de protección personal y esta cepa es mucho más contagiosa, especialmente está atacando a niños y adolescentes –a los que según el presidente no se les iba a vacunar, ya que su hijo se contagió y no los contagió a él y a su esposa y no pasa nada”; el pretexto para no hacerlo, fue el que las empresas farmacéuticas nos quieren vender más vacunas para ellos seguirse enriqueciendo”- ¿Qué dirá ahora, cuando varios de los muertos y contagiados son jóvenes y niños? Al parecer ya reculó de esa decisión y aceptó que siempre si se van a vacunar, aunque… ¡apenas llevamos rebasado el 40% de los mexicanos y no todos con las dos dosis! Lo que debe quedar claro es que el 97% de los hospitalizados no estaban vacunados, porque no falta quien no quiera vacunarse, así que piénselo dos veces antes de desperdiciar esa oportunidad; los últimos días ya con la experiencia están vacunando a casi un millón de mexicanos diarios, pero hay que recordar que son dos dosis, y que esta variante contagia y mata más rápido que la anterior, y que nuestro país es de los que la está pasando peor, debido a ¿la errónea conducción de las autoridades sanitarias????? ¿A la idiosincrasia del mexicano que le ¡¡¡vale…!!! Lo que pase? ¿A la imprudencia que está llegando a límites en verdad peligrosos, al hacer bailes populares y reuniones masivas sin tomar las más mínimas precauciones? Al parecer tampoco es una opción volver a encerrarnos, la quiebra del país sería inevitable y económicamente estaríamos peor. ¡Si eso fuera posible! ¡Y sin las remesas quien sabe cómo estaríamos, y sin embargo la popularidad de López ha crecido de 52% a 60%,¡¡¡¡¡¡ por su proceder con la vacuna??????!!!!

¡¡¡¡¡¡DESAPARECE AMLO EL FONDEN!!!!!!

Colima inundada, la ciudad de México “encharcada” de manera dramática, con decenas de colonias inundadas; Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, etc... etc… donde las torrenciales lluvias han desaparecido colonias enteras, derrumbado carreteras, cegado caminos, incomunicado a la gente, destruyendo plantíos diversos, en fin, los desastres están – no solo en el país- a la orden del día, parece que el presidente no eligió el momento más oportuno, para desaparecer el (FONDEN) Fondo Nacional de Desastres Naturales, pero eso sí, se tiraron 580 millones de pesos en un “ejercicio democrático” una consulta a la que sólo acudió el 7% del padrón a votar, 6.6 millones de mexicanos, para votar en una boleta que contenía una pregunta bastante barroca, pero los morenistas la simplificaron, diciendo que era para poder juzgar a los expresidentes de México y encarcelarlos, el chiste es que ese dinero se pudo dedicar al Fondo de Desastres, a la atención y fortalecimiento de hospitales y en darles a los doctores, enfermeras y trabajadores sanitarios, cuando menos lo mínimo necesario de implementos para combatirlo, todavía no comenzamos a ver las imágenes de los crematorios repletos, la gente está cayendo como moscas, ¿están ocultándolos acaso?, los panteones ya estaban saturados, el número de contagios y muertos se incrementa, no tomamos precauciones ¿Qué estamos haciendo los mexicanos???? ¡Debemos tener conciencia y cuidarnos, recuerden que ustedes pueden estar vacunados, pero eso no impide que puedan ser la causa de contagio para sus seres amados, niños y adolescentes incluidos!!!! ¡Por favor síganse cuidando, no permitan que la muerte por Covid, enlute sus hogares! ¡Recuerden la vacuna nos ayuda, pero no nos hace inmunes, ni menos contagiosos!!!!!

DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

Pésimo recuerdo dejarán los diputados que agotan sus días entre tranzas y arreglos con los municipios, ¡cómo añoro aquellos tiempos en los que la gente que llegaba era para servir, no para servirse!, donde si bien todos tenían su corazoncito, muchos querían llegar para ayudar, donde el presidente municipal, no cambiaba de vehículo, ni de casa, ni de esposa, era el mismo y salía con lo mismo con lo que había entrado, pero ahora tanto en los municipios, lo primero que hacen es contratar a sus cuates, y segundos frentes, estrenar casa y vehículo, y no se diga de los diputados, que entran estrenando carro y quieren que se les pague dietas y por cada comisión reciben un “bono” que puede llegar al millón de pesos.