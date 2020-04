Deshojando el Cempasúchil | Se multiplican los contagiados, la inseguridad y el hambre

En ocasiones quisiéramos hablar de otras cosas que no sean la pandemia y sus consecuencias en el planeta, en el país, en el estado y hasta en nuestros hogares y estamos hablando de consecuencias no sólo sanitarias sino también económicas.

Llevamos apenas más de un mes de que ¡por fin! el presidente tomó en serio este virus de contaminación global, y pareciera que se multiplicaron los días, las horas, los problemas, estamos enfrentándonos a carencias de todo tipo, miles de personas han perdido sus empleos y, seguramente en este próximo mes llegarán a millones, y no es porque los patrones o dueños de las empresas no quieran pagar, es porque no hay entradas, no hay dinero, la mayoría de los mexicanos somos poco previsores y/o simplemente vivimos al día, los gobiernos de los países más ricos y desarrollados están padeciendo no sólo los embates brutales de la enfermedad como es el caso del país más poderoso de la tierra, que hoy es el epicentro de la pandemia, - aunque su desquiciado presidente no lo quiera reconocer y culpo al OMS de no ser previsora y retirarle los millonarios fondos con los que EEUU participaba- Estados Unidos es, sin duda alguna el país que más enfermos tiene y más problemas está enfrentando, su presidente casi todo lo ha hecho mal, sin embargo -aunque nos caiga mal admitirlo tomó una decisión correcta-, no quiere sumar a los problemas que enfrenta "el país más poderoso de la tierra" una terrible recesión por lo cual ha destinado billones de dólares, para salvar a miles de pequeñas y medianas empresas, porque, por muy poco que sepa de política, hay que reconocer que conoce de negocios y sabe que los creadores de empleos son los empresarios. Pero aquí en México, con ideas trasnochadas y fuera de la realidad, alucinamos, pensamos que aunque sea el mini, mini empresario, "tiene que rascarse con sus propias uñas", porque seguramente tiene dinero, y el dinero del estado es para ayudar a los más pobres de los pobres" por ejemplo el que vende perros calientes en un carrito alquilado en la esquina, ya no vende por dos poderosas razones, ya hay muy poca gente en la calle, y menos dinero circulante. ¿Y los que venden tamales, garnachas, tacos etc. En puestos callejeros? ¿Cómo sobrevivirán? Un país mal administrado, un planeta en plena recesión, miles de muertos , infectados que ya están llegando al millón y los muertos que se acumulan, y en nuestro país, que apenas empieza, se están multiplicando rápidamente, ya que de acuerdo a estimaciones por cada enfermo se infectan ocho más así que, ¡ a hacer las cuentas!. Pero si a ese explosivo coctel agregamos otros ingredientes, como que mucha gente no cree que sea real y lo único que sucede es que se convierten en personas con todas las posibilidades de ser factores de contagio. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué terrible destino nos depara el futuro?

Migrantes, inconciencia, hambre y desesperación

Y si a lo anterior agregamos a los cientos, miles de mexicanos que nos están devolviendo, muchos de ellos residentes en algunas de las ciudades con más casos de contagio del vecino país del norte; todos los extranjeros que se quedaron atorados en las fronteras de México con Estados Unidos, empresas que se están viendo obligadas a cerrar, y además con la angustia de que son empresas como restaurantes y hoteles, que llevan décadas y que debido a que hay que seguir pagando empleados y pagando hacienda, ¿Cómo podrán seguir manteniendo una nómina si no hay clientes? Muchos de ellos no podrán volverse a levantar con facilidad, los pobre migrantes extranjeros que en su desesperación ya hasta quieren regresar a sus países de origen, ¡pero ahí tampoco los admiten! La inseguridad no ha disminuido, sino que se ha incrementado ¡y lo que falta! Si padres de familia, encerrados como leones enjaulados, están mal y de malas y además dejaron de percibir dinero para mantener a la prole, si usted viera que sus hijos tienen hambre, ¿que sería capaz de hacer? Los empresarios están muy preocupados porque esta crisis aunada a la actitud retrograda del Gobierno federal van a lograr que cierren sus empresas, con la consabida cantidad de desempleo, -que conservadoramente se calcula entre millón y medio y dos millones de desempleados los que nos va a arrojar a la cara esta pandemia-. De parte del Gobierno federal no hay apoyo para las empresas de ningún nivel, ni para los micro y pequeños empresarios, sólo sobreviven con millonarios subsidios los programas de "ayuda social" limosnas populacheras y electoreras, para que habiendo dejado caer la economía como lo hicieron, cada vez en las mañaneras nos restrieguen en la cara el hecho de que van a seguir gastando –tirando- carretadas de dinero -en sus tres proyectos bandera, que bien podrían posponerse sin perjuicio para la el desarrollo de la nación-, dinero que nos hace falta para dotar de insumos a hospitales, profesionales de la salud y todos los relacionados con el primer frente de ataque contra esta peligroso y gravemente mortal enfermedad. Ya están llegando aviones cargados de insumos que le estamos comprando a China para poder empezar a proveer a los hospitales, aunque siguen frecuentes las manifestaciones de médicos, enfermeras, afanadores etc. Que están en la primera línea, sin implementos indispensables para trabajar, sin aparatos adecuados, sin posibilidades de cumplir a cabalidad su altruista labor, y si a eso le aunamos los ataques de los familiares en los propios hospitales y los ataques sufridos por el sólo hecho de traer puesta una bata que los identifique como trabajadores de la salud. Pero…no todo son malas noticias ya se habilitaron camiones especiales para llevar y traer a los trabajadores de la salud de sus casas a sus centros de trabajo y, otra buena noticia un buen número de hospitales privados va a asumir la carga de las enfermedades cotidianas de las personas que llegan a IMSS o ISSSTE. Y seguirán prestando sus servicios normales. ¡Bien!

Las cifras son cada vez más alarmantes

Cada vez que sale el subsecretario a darnos informes, nos tranquiliza porque sabe de lo que habla, lo que no nos tranquilizan son los números, y el llamado de quedarse en casa, después de que pase esto habría que ver con urgencia el cambio del patético secretario de Salud. Lo que me ha gustado es la actitud de varios gobernadores, que no estando de acuerdo con algunas disposiciones del centro, han tomado la batuta y están realizando acciones que definitivamente serán las mejores para sus paisanos.