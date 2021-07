Deshojando el Cempasúchil | Ser gobernadora electa por Morena ¿facilita o complica las cosas?

Yo no critico a quienes pertenecen a Morena, podré no estar de acuerdo con algunas de sus premisas, pero cada ser humano tiene la libertad de hacer sus propias elecciones, sin embargo, ¡qué difícil será gobernar con las reglas estrictas dictadas desde la Presidencia de la República, donde entre otras cosas se les pide que utilicen la mitad de los ingresos del estado para atender los programas asistenciales presidenciales,

De por sí Tlaxcala no es un estado rico, ni que genere ganancias, ni por impuestos ni por producción, por lo cual a Lorena no le va a quedar más remedio que endeudar al estado para poder cumplir las instrucciones presidenciales y las dictatoriales de Mario Delgado, quien no ha entendido que si Morena ganó esas gubernaturas -con poco margen en la mayoría de los casos- sigue siendo por el efecto AMLO, que aunque ha disminuido todavía está bastante fuerte, no cabe duda que el hombre es un gran comunicador, que sabe venderle a la gente lo que quiere, y aunque ha bajado su popularidad, tampoco es a un grado para alarmarse, todos los que ganaron han declarado -por órdenes de Delgado- que se implantará en cada estado la 4T, lo que sea que eso signifique.

Lorena llegará a gobernar un estado polarizado, con poco presupuesto y con rémoras con los que ha venido cargando desde las elecciones en las que contendió contra Mariano, reconozco que hay gente valiosa entre quienes le rodean, pero la verdad, también hay algunos impresentables, con fama de abusivos y gandallas, pero, Lorena es sabia, los años de trabajar con la gente, las campañas emprendidas, el recorrer el estado varias veces y hasta la experiencia de la pandemia, debe haberle dado la sabiduría que da la experiencia. Insisto, yo no me imagino en un estado pobre como el nuestro, con tantas promesas que hubieron de hacerse durante la campaña y con la mitad del presupuesto¡¡¡¡¡¡????? Los nombres de dos o tres prospectos de funcionarios que se han filtrado, en lo personal me parecen buenas opciones, iremos viendo los nombres que sigan apareciendo. Solo le damos a los nuevos gobernantes y sus colaboradores una recomendación, mucha planeación, paciencia y humildad; la soberbia es mala consejera y exacerba las pasiones. Son muchos los pendientes y muchísimas las promesas por cumplir, poco el presupuesto, las circunstancias no son las más adecuadas, la pandemia vino a agravar la situación, en síntesis: paciencia, congruencia, mucha planeación, y evitar la soberbia, si bien es satisfactorio llegar a un puesto de ese nivel, lo que implica la responsabilidad para cumplir los compromisos ante el pueblo y sin recursos para hacerlo ¡Qué difícil!

BUEN RETO TIENE CORICHI CON TLAXCALA CAPITAL

Tampoco la tiene fácil quien fue elegido como nuevo presidente municipal de la ciudad capital, Jorge Corichi va a tener que ponerse muy vivo, por ejemplo el pertenecer a un partido que presume de “austero” y haber empezado con una gran comilona, mal inicio; también se dice que amenaza con realizar mañaneras, y que va a limpiar el ayuntamiento, yo creo –en mi modesta opinión- que primero habría que realizar un exhaustivo análisis de la realidad y de los logros, así como hablar con el Consejo Ciudadano que le tienen perfectamente bien tomado el pulso al actuar de cada oficina y departamento del ayuntamiento, sin importar que decida seguir o no con este escrutinio ciudadano, porque, seguramente son muchos los compromisos adquiridos, entre ellos darle trabajo a muchos de los que colaboraron en la campaña, de las primeras cosas que creo que se deberían hacer es planear, analizar y priorizar, casi siempre llegan los nuevos funcionarios con la idea de cumplir todos sus compromisos y ayudar a todos sus cuates, sin embargo se les olvida que hay muchos puestos que son de base, por lo tanto inamovibles, y si quisiera hacerlo, no le alcanzaría al ayuntamiento el presupuesto para liquidarlos, hay que comenzar con dragar el río, se ha acumulado arena, piedras y deshechos y habrá que dragarlo, porque las lluvias abundantes amenazan con seguir, -por cierto hay que mandar a limpiar el drenaje “profundo” que se construyó en la época de Mariano González y hasta donde sé, no se le ha dado mantenimiento-, afortunadamente Anabel consiguió varios camiones de basura nuevos, lo que permite que Tlaxcala se mantenga como una ciudad limpia. Cuando uno aspira al poder, en ocasiones se olvida de todo lo que implica el ejercerlo, ojalá lleguen con el afán de servir al pueblo y no con el de enriquecerse y hacer de las suyas.

DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

Se supo que en la reunión del presidente de la República con los 11 gobernadores electos de Morena, les pidió que cumplan con los principios de la Cuarta Transformación, en el sentido de no robar, no mentir, no traicionar, se les pidió priorizar las políticas, temas y programas que interesan a AMLO, por encima de sus planes personales, también les planteó un escenario difícil en materia económica, para cumplir con las becas y ayudas sociales que otorga su gobierno, les pidió que convinieran con la Federación una aportación del 50 por ciento de los programas sociales federales.