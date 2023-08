Deshojando el Cempasúchil | Si Beatriz declina nos decepcionaría

Nunca me ha caído bien “Alito”, por agachón y retorcido, a pesar de su mediocridad me extraña que haya logrado tener mayoría en los grupos que ha logrado controlar, sin embargo al señor se le olvida una cosa, que de ninguna manera él es dueño del partido, esas declaraciones fuera de lugar acerca de que Beatriz pudiera declinar a favor de Xóchilt, pocos días antes de la selección entre candidatas, es una soberana estupidez.

Yo no sé si gane Beatriz o Xóchilt, lo que sé es que ambas le han puesto sal y pimienta a esta “no campaña”, porque las “corcholatas” vaya que si han estado aburridas, repetitivas, no solo en el discurso, sino en el acarreo, digo y repito Xóchilt se volvió un fenómeno mediático gracias a AMLO, -así que si ella ganara tendríamos que agradecerlo a la incontinencia verbal del presidente- decía que personajes como Adán Augusto que sólo era conocido en Tabasco, ahora llena espacios completos como el monumento de la Revolución¿???? ¿Quién le dio tanto dinero para esas multitudes de acarreados? Como dice ya saben quien ¿Quién pompó? –sé que les ponen cuotas a los gobernadores morenistas para llevar camiones de acarreados a diferentes puntos del país, y podría asegurar que son los mismos para Claudia y para Adán- a Marcelo le llevaran otros, en fin, regresando al tema inicial “Alito” sale a declarar que Beatriz que no tiene la mayoría debería declinar a favor de Xóchilt, lo que no entiende este personajito es que no sabe nada de política, sino de traiciones y arreglos en lo oscurito, y la verdad es que si Beatriz declinara, nos decepcionaría a quienes la admiramos y la respetamos y no lo íbamos a tomar sino como una traición a sus seguidores, a sí misma y al partido, porque “Alito” no es el partido, ni es la opinión de los mexicanos, yo quiero ver a Beatriz el domingo asumiendo con dignidad el resultado de las encuestas, con dignidad el triunfo, o en caso contrario, alzar la mano de Xóchilt, porque si alguien sabe de política esa es Beatriz, quien aún en estado convaleciente y en tratamiento por un fuerte accidente automovilístico ¡vaya que ha dado la batalla! Y sin las herramientas de inteligencia artificial que maneja Xóchilt, pero para muchos también Beatriz ha sido una sorpresa, se ha crecido ante las circunstancias y con la dignidad que le caracteriza asumirá el resultado. Pero si le juegan chueco, los que íbamos a votar por ella, nos abstendremos y… ganará Morena -ha de ser lo que quiere “Alito”- y el director de orquesta que se quede sin músicos va a ser él… y todos perderemos.





DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

Los libros de texto van a ser uno de los peores fracasos del gobierno de López, ya que además de las decenas de inconsistencias, no están asesorados por pedagogos, maestros ni expertos en educación, si lo que busca es formar iletrados, sin capacitación, ni esperanza para un futuro mejor, lo va a lograr... por los libros de historia se conoce que los conquistadores, lo primero que hacían es asesinar a quienes ostentaban puestos de poder, así como también a los sacerdotes y a los maestros, porque un pueblo sin cabezas de autoridad y sin conocimientos, puede ser fácilmente sometido… entre más ignorante es un pueblo, más fácilmente puede ser sometido, si se gastaron miles de millones en los libros de texto y llevan 5 años de gobierno, ¿Por qué no construyeron y remodelaron escuelas? ¿¿¿¿Hay libros de cuarta y no hay dónde impartir clases?????? ¿Por qué no hicieron un concurso en cada estado para los libros de los pueblos que son distintos en historia, lengua y tradición? es de risa loca las tonterías que aparecen en los libros, en fechas, textos inadecuados para el nivel para el que supuestamente fueron realizados, eso sólo nos hace pensar que quieren a nuestros niños ignorantes, sumisos, y pobres, -carne de cañón para el crimen organizado- y si quien los apapacha con abrazos está en palacio, seguiremos sufriendo estas brutales muestras de violencia -que son sin lugar a dudas terrorismo- aunque en las mañaneras se califique de politiquerías, lo acontecido en Michoacán, camiones con pasajeros balaceados, Oxxos quemados con bombas molotov, balaceras muertos, desaparecidos y un largo etcétera los feminicidios, las madres buscadoras, ¿y los costales de huesos encontrados en diferentes zonas del país?... y ¿los policías secuestrados y asesinados?... y ¿los altos mandos policiacos ejecutados?…. Este presidente de la República tiene las manos manchadas de sangre y atole en las venas… Y valiéndose de los programas sociales –que todos pagamos de nuestros impuestos- y el alza de salarios –que pagan los empresarios se levanta el cuello el que vive en un palacio, mientras miles de pobres fallecen de hambre y sed, cuando no se lleva el agua de las torrenciales lluvias lo poco que tienen, pero… de lo que si tiene que “enorgullecerse” es de que somos uno de los países más contaminantes del planeta, y que estamos contribuyendo en serio para el cambio climático que está azotando a varias regiones del mundo, y nuestro presidente ya quiere entregar el “bastón de mando” a su sucesor –los bastones de mando son propios de los pueblos originarios pero en lugar de llevar un palo con listoncitos, debería encargar uno de Tizatlán para que hubiera más dignidad… entregará el bastón pero… ¿entregará el mando?





TLAXCALITA LA BELLA

Aquí en Tlaxcala, con sus famosos seis módulos de salud, de los cuales cinco son para los burócratas y uno exclusivo para la policía, que está ubicado en Tlaxcala capital, dos en Chiautempan, uno en Apizaco, uno en Huamantla y otro en Apetatitlán, insisto en que la ciudad de Tlaxcala se merece un buen hospital, se imaginan a un viejito sin coche teniendo que ir a Chiautempan a hacer colas para ser atendido y que se encuentre con que no tienen su expediente y que no hay medicinas, con que el lugar es patético e insuficiente para el número de personas que necesitan sus servicios… colas en la calle, no consideraron que un jubilado, la mayoría de las veces es viejo, mal de salud –viene con la edad- tener que pagar combi para dos, y hacer enormes colas bajo el sol o la lluvia para ser atendidos…





