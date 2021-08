Deshojando el Cempasúchil | Tiempos difíciles

A Lorena le esperan tiempos difíciles, porque la situación económica, de salud y de seguridad no es la mejor, ya que la pandemia anda desatada –y los tlaxcaltecas también- no quieren entender que no es el momento para fiestas y festejos, y que el estar vacunados no los hace inmunes y además son capaces de seguir contagiando.

Entre las decisiones, -muy inteligente por cierto- fue anunciar que se suspende la celebración de su toma de protesta como estaba programada de forma masiva.

Entre las tareas que tendrá Lorena es mandar el mensaje de no minimizar los riesgos de la pandemia, la que nos obligó a regresar al semáforo naranja, y que los hospitales no carezcan de los insumos necesarios, pero como hemos dicho en ocasiones anteriores, experiencia le sobra, y debe tener la visión de aprovechar las circunstancias para sacar lo mejor de la situación de las personas, retos tiene frente a ella muchos, pero luchó tanto por llegar que no le va a quedar de otra que hacer un buen papel, tanto por su circunstancias, como por ser mujer...

Buena medida la develación de la placa declarando al convento franciscano de la Asunción patrimonio de la humanidad…

Interesante, a pesar de que Marco Mena dejará obras icónicas de su gobierno que beneficien al estado, presentó su último Informe de Gobierno a través de un informe escrito al Congreso Local, y emitió un mensaje -video grabado- de alrededor de 5 minutos.

No cabe duda que su tacto político que le ha caracterizado volvió a hacerse presente. Y aunque hay quien diga lo contrario la actualización y los estudios ¡vaya que si ayudan!... Ojalá lo tome en cuenta la nueva gobernadora a la hora de elegir su gabinete.

¡YO TENGO OTROS DATOS!????????

Los últimos días de la semana pasada estuvieron muy movidos y plenos de información interesante, una de las cosas que llamó de manera importante la atención, fue la decisión del presidente de aferrarse a números ficticios en cuanto al combate a la pobreza en el país ya que Coneval, basado en datos arrojados por la información del INEGI sobre el incremento de la pobreza, y salió como acostumbra con su frase de “yo tengo otros datos”; “Yo tengo mi manera de medir”, dijo que “al menos las personas más pobres reciben un apoyo de los programas de Bienestar; los datos que arroja Coneval son 3.8 millones más de pobres y 2.1 en pobreza extrema en los dos años de su gobierno.

López aseguró que no habrá ningún cambio en su política social para atender a los más necesitados. Resaltó: “No acepto el resultado de la encuesta, tengo otros datos, la gente recibe más apoyo, aun con la pandemia, la gente tiene para su consumo básico y algo muy importante no han perdido la fe, estamos saliendo adelante”; y es verdad el fenómeno que se está dando y que la gente a pesar de las evidencias sigan creyendo en él, las últimas encuestas arrojan un 58% de confiabilidad en el presidente…

Otra declaración, esta sí muy bien recibida, fue la del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Zaldívar, respecto a que él no permanecería los dos años más, propuesta hecha meses atrás por el presidente López Obrador, los juristas y especialistas en derecho declararon varias veces que era inconstitucional la ampliación de mandato- y así lo dio a conocer El presidente del Tribunal Superior de Justicia Arturo Zaldívar, por supuesto, no antes de hablar con AMLO y al día siguiente dio a conocer su decisión personal, muy bien recibida por los estudiosos del derecho, especialmente argüían que el Tribunal era el garante de que se respetara la Constitución y esa “ampliación era una flagrante violación al mismo- en fin una vez tomada y comunicada la resolución de su no ampliación de mandato, la comunicó, aún antes de que el pleno en votación unánime votara en el sentido que era una medida anticonstitucional, y tan tan!!!!! Todos contentos, menos el presidente.

También el magistrado Zaldívar contribuyó a calmar las aguas en el Tribunal Electoral, donde actualmente hay un tercero en discordia como presidente interino. Ahora bien habrá que estar atentos, porque AMLO va con todas sus baterías contra el INE y el TRIFE.

DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

El presidente nos está queriendo distraer con lo de la revocación de mandato, sin embargo, no ha solucionado los peores problemas que padecemos los mexicanos, los principales problemas que señalan, son la inseguridad, la economía y al final la salud; y ese es un fenómeno que no me puedo explicar, sólo que la percepción de las personas en el rubro de salud, se vea empañado por la creencia de que la vacunación les hace inmunes y les va a salvar, a pesar de que no llega apenas al 30% los mexicanos vacunados con el esquema completo, - y de que están perdidas 18 millones de vacunas, dice Gattell, que están en tránsito, y así llevan varios meses- esta tercera ola nos agarró como al “Tigre de Santa Julia”.

Haciendo un análisis aunque las quejas acerca del sistema de salud no rebasan el 25% no hay duda que la creación del INSABI es un terrible fracaso, ya que al sustituir al Seguro Popular, dejó desprotegidos a más de 20 millones de mexicanos… y si aunamos a eso el hecho de que se redujo el presupuesto del sistema de salud en general, es lo único que puede explicar que ante la tercera ola, ya los hospitales estuvieran desmantelados del material para enfermedades respiratorias, que los médicos, enfermeras y demás personal del sistema de salud, carezcan de los insumos indispensable para su cuidado, ya que esta cepa, es más violenta y mortal… y lo peor del caso es que está acabando con las premisas anteriores de que no atacaba a niños y adolescentes, que son los que están cayendo como moscas, el índice de contagios “oficial es de alrededor de 20 mil diarios, -y los muertos están elevando su número- ya llegamos a los 3 millones de contagiados y aunque no lo revelen “oficialmente” han muerto alrededor de 500 mil personas por la Covid, y cerca de un millón por la situación de los hospitales y la carencia de medicamentos, ya que muchas operaciones tuvieron que ser pospuestas y eso produjo un final anticipado.