Deshojando el Cempasúchil | Tlaxcala y el turismo

Interesante la presentación del programa turístico denominado “Destino” en el que se contemplan varios rubros a nivel estatal, nacional e internacional con algunos conceptos nuevos, nos gustó la idea, creo que en verdad tenemos atractivos desconocidos y subestimados, con los doce rubros que marcó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, ante la presencia de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, e invitados varios, fue realmente alentadora, ojalá no le pase lo mismo que a otros programas que en el pasado no han tenido seguimientos debido a falta de apoyos tanto institucionales y económicos, claro que como lo plantea la secretaria de Turismo, va a haber muchas cosas en el nuevo programa ambicioso y antojable; ojalá cuente con el apoyo de los entes turísticos que también están necesitados de la presencia de visitantes. El turismo será –si funciona el programa- el oxígeno que necesita Tlaxcala, así como hoteles, restaurantes, haciendas y lo que se les ocurra que esté relacionado con el turismo, simplemente se me ocurre una visita guiada por alguna hacienda ganadera con hospedaje, comida y Wuauuu!!!

Tlaxcala y la política

A estas alturas donde los partidos parecen estar en crisis, sobre todo por la manera en que están pensando “como perdedores”, y después por los líderes tanto locales como nacionales, que no son los adecuados para el momento, se me ocurría un Enrique Jackson –poco antes de que se fuera- una mujer de tamaños como Beatriz Paredes a nivel nacional, ¿dónde están los grandes hombres y mujeres, también pasa lo mismo con el PAN , Marko Cortés –para mí- es un desastre como dirigente nacional, ¿dónde están los buenos? No se trata que lleguen tibios, ambiciosos o novatos en las lides políticas, -y aclaro- no es que piense que los de Morena son lo máximo, hay de todo como en la viña del Señor; en fin, aquí en Tlaxcala renuncia Noé Rodríguez Roldán a la dirigencia estatal del tricolor, -agua tibia- y amenaza con que a lo mejor se cambia a Morena, y al día siguiente aparece el dirigente de Morena en el estado para decirle “fúchila”, ésto es un desastre, no necesitamos que nombren al que esté allí sentado quietecito sin hacer nada y sin los tamaños para sacar adelante al partido, sin experiencia y sabiduría política, solo con ambición y paciencia. Estamos en tiempos difíciles, muchas cosas han cambiado, a nuestra juventud no le podemos prometer nada, ni siquiera una formación académica adecuada, ya el mundo no es el mismo, el planeta está cobrándonos los excesos, por lo que necesitamos niños, jóvenes y políticos con un profundo sentido de la sustentabilidad y el cuidado ambiental, ese rubro está y seguirá estando muy descuidado en este Gobierno federal, simplemente tomando “las empresas del estado Pemex y CFE”. En fin necesitamos buenos políticos que lleven a buen puerto a los diversos partidos yo me preocuparía por el PRI, ya que hay malos políticos en todos, pero no todos son malos, ha habido y hay políticos positivos y que de verdad “saben de política” ¿Por qué no los buscan y los ponen a dirigir los partidos?

¿Morena el partido austero y anticorrupción? ¡SÍ, ajá!

Sorpresas que nos hemos llevado esta semana al conocer que varios de los cercanos a López, a los que creíamos inmunes a la corrupción y a las componendas, entre ellos el director de la UIF, Nieto Castillo, al que despidieron por una boda “ostentosa” y haber viajado en avión privado; al que investigaciones periodísticas le encontraron varias propiedades, él lo niega, y dice que están incluidas en sus declaraciones, pero ahí están las propiedades; y luego aparece su enemigo acérrimo al fiscal Gertz Manero, el cual tiene más casas y dinero que un perro con pulgas, y para iniciar que le hacen públicas unas fotografías de su secretario particular, y otra funcionaria, depositando dinero en determinadas cantidades para que no fueran detectables, y si a eso sumamos a varios de sus funcionarios, nos preguntamos cómo puede desechar tantas corruptelas y lanzarse con el dedo flamígero contra periodistas y personajes que no le simpatizan.