Deshojando el Cempasúchil | Tlaxcalita la bella

Mientras en las sagradas tierras tlaxcaltecas, donde parece que no pasa nada, se están secando 13 de 16 presas, en la laguna de Acuitlapilco sí hay agua y actualmente se dejan ver 19 especies de aves, parece que a ese maravilloso lugar le cayó una maldición desde hace muchos años, porque las escrituras de los pobladores dicen , por ejemplo, “desde la carretera hasta donde empieza la laguna”, y como la laguna se ha ido reduciendo por diversos factores, -muchos producto de acciones del ser humano- la laguna que conocimos y que llegaba a pocos metros de la carretera, se ve remota y llena de construcciones, ya que los propios pobladores se han ido, -como dicen algunos de mis paisanos- “Ananchando” y el espejo de agua es patético a comparación de cómo estaba en el pasado, y aunque ha surgido un grupo de defensores de la laguna, poco pueden hacer contra quienes se han adueñado -sin derecho real y legal- de vastas extensiones de tierra de la laguna...

Una noticia muy buena ¡Tlaxcala destaca entre las tres entidades con mejor manejo del dinero durante el ejercicio fiscal! ¡Bien!... En política la cosa sigue más o menos igual, cada una de las candidatas haciendo su mejor esfuerzo, y con detractores de ambos bandos, de repente atacan sin medir las consecuencias, total en “las benditas redes sociales” difamar no es un pecado, ni un delito, para muchos es un entretenimiento, aunque a veces nos preguntamos si las terribles faltas de ortografía son adrede, o simplemente ¿son para despistar al enemigo?... ¡Qué relajo se traen con el color de la torre del exconvento de San Francisco!, resulta que los colores que le pusieron fueron cuestionados por varias personas, respondió el INAH que al repararla, encontraron en los restos los colores originales del siglo XIX y que de ninguna manera eran los que se observaban, ya que la pátina del tiempo y el deterioro habían cambiado la coloración, en lo personal, no creo que con esa explicación se haya frenado el descontento, ya que la restauración parece un parche en el conjunto, ¡a ver en que para este asunto!... Se nos han acercado algunas personas a preguntarme si yo creo que la vacunación contra la Covid- 19, -la cual está siendo utilizada como incentivo para el voto- por Morena ¡claro! Aunque los resultados son patéticos en cuanto a lo que se está abarcando que se contrapone con la realidad del número de mexicanos que somos, se han vacunado a menos de dos millones y de esos solo 500 mil han recibido la segunda dosis, y pensar que ¡somos 126 millones de mexicanos! ¿o sea?.... pero eso de anotarse en la lista, -y aunque renieguen de la espera, de la forma de trasladarse, las personas de la tercera edad están felices de tener la oportunidad de vacunarse, aunque se tarde varios meses en llegarles, no por nada han elegido áreas de vacunación donde reina el fanatismo y la pobreza, iremos viendo cómo se desenvuelve la situación, cuántas vacunas logran conseguir, como está definiendo a quien se las ponen, en fin, por lo pronto en Ecatepec -uno de los municipios con más números de votantes- eligieron tres sedes y ¡fue el caos! Abrieron espacios sin tener la más mínima idea de lo que estaban haciendo, retrasos, esperas de 10 a 12 horas de personas de la tercera edad muchas de ellas con algún tipo de invalides, en fin la falta de “experticia” de “los Servidores de la Nación”. Al iniciar en delegaciones de la Ciudad de México, se vieron con más experiencia, en fin ¡veremos y diremos!

¡Ya chole! Se ha convertido en la frase de moda del presidente

¿No sienten que a veces estamos viviendo en un universo paralelo, en el cual no entendemos las acciones de quien nos gobierna, ni estamos conformes con los excesos y la falta de explicaciones que NO se han dado, en cuanto a inversiones y corruptelas, y es que “en la mañanera”, ante el informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación, el presidente claramente los cuestionó y yo sentí una amenaza contra ellos –especialmente su presidente-, en el sentido de que corrigieran los datos del aeropuerto de Texcoco –lo que casi inmediatamente hicieron, alegando errores en la metodología-, y luego aparece el secretario de Hacienda en una entrevista, calificándoles de ineptos, inexpertos, etc. ¡No se vale cuestionar todo lo que nos afecta! Y es que el informe cubrió desde carreteras, fideicomisos militares, hasta en lo que se gastó -¡se tiró!- para cumplir el capricho de no continuar con el Aeropuerto de Texcoco, que según la ASF se llevó en liquidaciones más 330 mil millones, -esos datos fueron los que más molestaron al presidente- y no digamos las cuentas -que por cierto no están presentando en los proyectos especiales del presidente, porque ante los datos contundentes de falta de rendición de cuentas él contesta “Yo tengo otros datos” y en las últimas conferencias se ha ido duro contra la ASF ¿la realidad? Para empezar faltan en las cuentas 67 mil 498 millones de pesos, de la cuenta pública de 2019, -¡y lo que falta!- y eso fue en 871 auditorías realizadas en la ASF en el primer año de la presente administración. El presidente se inconformó con el informe “porque están dando mala información a nuestros adversarios” y porque “ya Chole”, la que usó por vez primera cuando le hicieron preguntas acerca de su respaldo al presunto violador y acosador Félix Salgado Macedonio. Supongo que el movimiento que se ha levantado contra el ya candidato al gobierno de Guerrero, allá en su tierra y los señalamientos que se han hecho no solo desde el ámbito femenil, sino a otros niveles, no le van a hacer cambiar de opinión “porque soy muy terco”, lo sabemos, tanto en sus afectos como en sus desafectos ¡vaya que si es persistente!, quienes lo rodean que pierden millones de pesos de los mexicanos, por ejemplo PEMEX y CFE, los justifica, pero da órdenes de cambiar a una ley relacionada con la electricidad, lo que va a cancelar la viabilidad de una electricidad limpia y barata –para beneficiar a la CFE- ordenó no cambiar ni una coma y ¿qué creen? ¡La aprobaron tal cual! En fin, cuando escuchamos las escalofriantes cifras de las pérdidas multimillonarias de esas dos paraestatales y en otro ámbito “las encuestas” para elegir candidatos, lo único que se nos ocurre decirle al presidente ¡Ya chole!