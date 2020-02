Deshojando el Cempasúchil | Tsunami femenino… Ola imparable

Este año 2020 está marcando, recrudeciendo, desnudando problemas y conflictos que se han ido gestando a través del tiempo; conflictos, desigualdades, actitudes equivocas, que han sido la simiente de la ira, la inconformidad y el odio, todo ello agudizado por los fenómenos de incompetencia, de desigualdad, de violencia contra las mujeres –los hombres también están sufriendo los envites de la imparable ola de violencia que López no ha podido contener a pesar de sus discursos de que “los va a acusar con sus mamás”, de “abrazos no balazos”, de que “también son personas y mexicanos”- ???...

Cabe hacer mención que el movimiento feminista no es un movimiento contra los hombres, sino un movimiento para que los hombres, especialmente los que están en puestos de autoridad o decisorios, escuchen a las mujeres, vean a las mujeres, comprendan a las mujeres, que somos más del 50 % de la población de México y 49 % de los jefes de familia; quienes sacamos adelante al hogar somos las mujeres, que no queremos la limosna de que “te toca por ser mujer”, ¡no!, solamente queremos que se nos respete, se reconozca el empeño y la preparación que tenemos, que se reconozca que estamos igual o mejor calificadas que muchos hombres para ocupar puestos directivos; está demostrado que las mujeres somos más honradas y trabajamos más. Que se nos reconozca – y se nos ayude- a llevar las tareas del hogar. Cierto, a veces nosotras mismas, debido al tipo de educación que se nos dio y que en la mayoría de las ocasiones reproducimos, aceptamos que la mujer debe servir al varón. El hombre tiene más libertades y si hay dinero para que solamente uno estudie, sin duda se elegirá al hombre. Estoy convencida de que la semilla del machismo en muchas ocasiones somos las mujeres, las que la sembramos en nuestro hogar, sin embargo, en esta época de jóvenes milenium, de liberación, de salir del closet, de exigir igualdad de oportunidades, de trabajo igual a salario igual, de respeto... las mujeres estamos hartas de ser discriminadas, minimizadas y en muchas ocasiones agredidas por nuestras convicciones o, lo que es peor, por el simple hecho de ser mujeres.

Apoyos impensables al movimiento femenino

Llamó la atención el apoyo irrestricto de la milicia y los marinos para darles el día libre a las mujeres que militan en sus filas, diputadas, senadoras, la secretaria de Gobernación, gobernadores –entre ellos el de Tlaxcala-, las presidentas municipales –entre ellas la de Tlaxcala-, así como universidades y centros empresariales, todos están apoyando la celebración de “Un día sin nosotras” el próximo 9 de marzo. El director del IMSS dijo que tenía que pensarlo, porque la estructura del Seguro está basada en un 70% de mujeres, ¡vaya!, al parecer al menos a muchos les sirvió para repensar el papel que las mujeres juegan en el aspecto operativo y económico del país. De acuerdo a cálculos conservadores la inactividad y ausencia de las mujeres costará al país 23 mil 400 millones de pesos. Las mujeres solo piden –pedimos- dignidad en el trato, derechos iguales y libertades para ser, las cuales están expresadas en leyes que existen, pero no se cumplen. Las mujeres somos el 45.5 % de la fuerza laboral y responsables de producir el 37 % del Pib de México, donde, para colmo de todos los males, el 89 % de los homicidios, contra hombres y mujeres quedan impunes. A propósito, hace falta empatía de algunas autoridades, deben entender que atrás de este movimiento no están los conservadores ¿no deberían estar los liberales? Están decenas de años de inequidades, discriminaciones, injusticas, en lugar de reprobar una manifestación justificada, aunque, como siempre, en todo movimiento pueden aparecer excesos, -como sucedió el domingo en Hermosillo, donde se desbordó la ira acumulada-. Habría que hacer la reflexión de que las familias han cambiado, que las mujeres no sólo se ven precisadas a trabajar, sino que su propia preparación las orilla a emplearse, los núcleos familiares tradicionales han cambiado, cada vez vivimos en un mundo más globalizado donde los jóvenes con facilidad se mueven a otros países a estudiar; en fin, estamos ante una encrucijada en la que todos, hombres y mujeres, tenemos que poner nuestro granito de arena y entender que la situación global de la mujer ha cambiado –este movimiento tiene repercusiones internacionales- tenemos que entenderlo, facilitarlo y apoyarlo para cambiar la situación de muchas mujeres y que se llegue a lograr una real equidad de género.

De dulce, de chile y de manteca

No me quiero imaginar que llegara el Covid-19 a México, si bien es cierto que los mexicanos tenemos antivirus -simplemente con los tacos o antojos callejeros que comemos con frecuencia- la verdad es que el país atraviesa por una severa crisis, especialmente en el sector salud, en el cual la falta de médicos y de los elementos básicos indispensables en muchos hospitales, como son el alcohol, gasas, guantes etc., no existen en el inventario -¡menos los medicamentos, que no existen por falta de visión y planeación de los responsables!, ¡pero eso sí, están combatiendo la corrupción! ¡Es como darle un balazo a un enfermo de cáncer para que deje de padecerlo!... Leímos que el gobierno de la República paga cerca de 400 mil pesos por la atención, alimentación y mantenimiento de las redes sociales de la presidencia… En Tlaxcala se ha puesto especial atención en resolver y castigar a los culpables de los 8 feminicidios que ha habido en los últimos 3 años…