Deshojando el Cempasúchil | Un éxito para Lorena la visita de AMLO a la entidad

Hasta donde sabemos, la visita de AMLO a Tlaxcala, el pasado sábado, tuvo saldos favorables para Lorena, ya que va a recibir apoyos de parte del Gobierno federal para salud, adultos mayores y sembrando vida, sin embargo, quiero hacer una acotación en este rubro específico, sembrando vida, ha habido varias denuncias relacionadas con que los beneficiarios han talado grandes árboles, nativos del área, para sembrar frutales, que no son adecuados para el lugar, y que al poco tiempo mueren, pero los sembradores, vuelven a sembrar de los mismos, sabiendo que no van a pegar por el clima y diversas razones-

Creo que en este programa debería priorizarse la reforestación de la Malinche, con especies nativas, porque la tala inmoderada está causando una gran erosión y después con las torrenciales lluvias que deslavan el suelo de la tierra fértil, sin la protección de los árboles, por más que quiera sembrarse ya no hay tierra que los reciba, esto no puede tardar mucho, y hay que poner a alguien de confianza que los supervise, no a un alcahuete o corrupto más, que haga caso omiso del daño ambiental producido por los mismo sembradores de vida-, Lorena ha priorizado rubros importantes para los tlaxcaltecas como es el abasto de medicinas a los Centros de Salud, el apoyo con oxígeno gratuito a familias con pacientes Covid, el pago a empleados de Sesa, rehabilitación de ventiladores, apoyo al programa de fertilizantes y al sector agropecuario y avícola, -esperemos que al apícola esté incluido-. También la gobernadora se ha reunido con varios empresarios con la intención de reactivar la economía, ha seguido con su incansable apoyo a familias necesitadas con la entrega de sillas de ruedas así como apoyos económicos y reconocimientos para deportistas olímpicos y paralímpicos que han logrado buenos lugares para el estado. Lleva apenas poco más de un mes y ya se nota que está trabajando ¡Bien!

¿Y qué me dicen de Corichi?

Hasta ahora el nuevo presidente municipal se la ha llevado quejándose de la anterior administración, con datos que parecen increíbles dado la transparencia y los logros de Anabell, en fin, Mildred no pudo haber hecho tantas travesuras en pocos meses, pero veremos y diremos, investigaremos, no sé ustedes pero mi premisa desde hace muchos años, no era culpar de los errores e ineficacias a quien hubiera ocupado un puesto al que tuve la oportunidad de llegar, sino analizar las carencias, los errores y solucionarlos, demostrar que era mejor administradora, analizar prioridad, elegir adecuadamente a los colaboradores, -¡ojo con los compromisos y los protegidos, siempre acaban siendo un lastre!- en fin a mí me gustaría ver a un presidente municipal que a primera hora camine las calles, y vea por ejemplo, la cantidad de baches que hay en algunas calles, por ejemplo la de Constructores, el que se fija y manda reparar enseguida para prevenir un terrible accidente, el registro destapado muy grande, como para provocar un accidente y cerca un pedazo de cemento con varias varillas salientes, en la esquina de Muñoz Camargo y Mariano Sánchez, que caminara las banquetas para que confirme que las personas de la tercera edad pueden caminar con seguridad por ellas… y esa y mil pequeñeces más, son las que nos hacen grata la vida a las personas, no las grandes obras de faramalla, ni las “mañaneras semanales, acusando de todo a los que se fueron ¡échale ganas Eleazar, demuestra que puedes!.

¿Acaso está despertando el México bárbaro?

¡Qué cosas siguen pasando en México!, son de verdad aterradoras ¡despertó el México Bárbaro! ¿Será la bestia con que nos amenazaba con despertar AMLO? O este México donde en varios poblados parecen desconocer la ley y los límites y no temen a una autoridad flácida y temerosa, que “pondera” el riesgo antes de ejecutar su deber, donde las policías están obligadas a no responder a las agresiones, por lo cual se ha visto en últimas fechas los policías, que ya ni se molestan en acudir o llegan 5 horas después, dando tiempo a que se consumen los hechos como ocurrió en un poblado de Morelos; donde una turba de alrededor de 200 personas sacaron de una celda en que los policías tenían detenidos a dos individuos, acusados de intentar raptar a un niño, rebasaron a los 12 policías que se encontraban en la presidencia municipal, golpearon a los dos hombres dentro de la celda, y los sacaron, pasaron 5 horas de golpes y tortura –sin que llegara ningún auxilio policiaco como refuerzo- después de ese tiempo se cansaron y decidieron quemarlos así que pusieron llantas y los bañaron de gasolina, dicen que uno ya estaba muerto debido a los golpes y el segundo agonizaba, en fin fue dantesco el espectáculo de los cuerpos incinerados, ¡da pavor ver ese tipo de actitudes, porque “el pueblo manda”… y ¿qué me dicen de la prevalencia del crimen organizado y la manera en que se está ampliando su poderío y para demostrarlo no se detienen; la semana pasada el día que se cambió a la presidente municipal de Acapulco; a una hora temprana para el puerto, - antes de las 10 de la noche- tres individuos prendieron fuego a la icónica discoteca Baby’O, -el que exculpó de inmediato al crimen organizado fue “ya saben quién”- ¡no está demostrado que ellos fueran, los culpan de todo! ¿…?? En fin…