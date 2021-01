Deshojando el Cempasúchil | Vacunar a 120 millones de mexicanos está en chino

Felicidades a nuestro gobernador Marco Mena por estar en primer lugar de la calificación aprobatoria a los gobernadores del país… Sabemos que el 17 se sabrá si la que represente en la coalición de partidos será Anabell o Minerva; mientras tanto están arreciando los ataques de los propios morenistas contra la candidata elegida por Morena, Lorena Cuéllar…

Muchas cosas han pasado en esta semana que transcurrió, se ha incrementado de manera peligrosa la pandemia, y la gente, harta del encierro, se ha alocado –no solo en Tlaxcala, no solo en México, sino a nivel mundial, están hartos del encierro-, las vacunas son difíciles de manejar, algunas no muy confiables, y están escaseando las materias primas y cosas tan elementales como las jeringas, y en nuestro país, no permitiendo que los sistemas de salud de los estados –que son los que saben hacerlo- y aún los hospitales particulares las inoculen, está en chino que se pueda vacunar a 120 millones de mexicanos, desde hace meses se nos dijo que las vacunas ya las habíamos pagado, -los mexicanos, claro- y ahora resulta que están escamoteando cada cantidad que pueden sustraer por algún medio, desapareciendo instituciones -sean autónomas o no- etc. etc. acusando a todos de corruptos, y se dice que cada centavo va a ser destinado ¡a pagar las vacunas! -se supone que el costo va a ser de 180 mil millones de dólares, los que se dijo que ya habíamos pagado- así las cosas y con la información en muchas ocasiones errónea o malintencionada, mucha gente no quiere vacunarse, el desmantelamiento del sistema de salud, recién llegado el gobierno de la 4T, que desapareció el Seguro Popular que beneficiaba a millones de mexicanos, por el obsoleto, ineficaz, incompleto y mutilador Insabi, los que estaban considerados los mejores hospitales especializados en América Latina, estaban en México, como cancerología, nutrición, el infantil, etc. etc. y al haberles reducido sus apenas imprescindibles presupuestos a causa de “ser corruptos” desmantelaron y dejaron sin cubrir decenas de enfermedades, como el cáncer infantil, el cáncer de mama, etc. etc. Desde que llegó la pandemia han muerto cientos de trabajadores de la salud, a causa de la pandemia, pero el Gobierno federal –que centralizó todo- no ha tenido el presupuesto para cubrir los instrumentos y material de protección necesarios para protegerlos, los aplausos, y las medallitas no bastan para cuidar la salud de quienes lo enfrentan diariamente, a riesgo de sus vidas y las de sus familias, además con el incremento de la Covid-19 y con la llegada de la nueva cepa, está cayendo la gente como moscas, contagiados 12, 13 mil personas diarias y muertos más de mil al día. En Tlaxcala no cantamos mal las rancheras, así que a cuidarnos, hay demasiados contagiados en nuestro entorno.

¿Cómo afectará a los vecinos del norte la toma violenta del Capitolio?

Muchos imaginamos al ver las imágenes violentas que los propios estadounidenses cometieron contra el Capitolio, la fuente de poder, el máximo espacio de concentración de poder de un país considerado con una de las mejores democracias del planeta, lo que está pasando, la enfermedad planetaria, los radicales cambios climáticos, nunca vistos o cuando menos no recordados, la violencia desatada, los radicalismos estacionándose en varios países, las filias y las fobias exacerbadas, golpeando a naciones enteras, vendiéndoles cuentas de vidrio, porque ¿Cómo explicar que 73 millones de gringos, hubieran votado por el güerejo desquiciado que gobierna desde hace 4 años a los estadounidenses?, y ¿cómo? ¡explíquenmelo! En un país como el nuestro donde los hospitales están rebasados, donde no hay control, ni elementos de protección, ni forma humanamente posible –en México- de aplicar los millones de vacunas que hacen falta para protegernos, -pero que nos están llegando a cuenta gotas, el presidente siga manteniendo el 54.5 % de aprobación. No cabe duda que el Twitter era una herramienta maravillosa de Donald Trump para manipular a radicales y fanáticos, ¡y que lo bloquean!, quedó inerme. Es como si a AMLO le quitaran la posibilidad de las mañaneras –que se las está tratando de bloquear el INE en los 15 estados donde ya va a haber elecciones; López, como de costumbre –tipo Noroña-, dice que le están queriendo limitar su libertad de expresión, o sea “Hágase la ley en los bueyes de mi vecino”. La mañanera es una muy buena herramienta mediante la cual se enajena a la gente, respecto a muchos mitos, hay quienes después de dos años siguen creyendo que los malos fueron los que nos gobernaron los últimos 30 años, no los defiendo, ¡que conste! Pero ¿culparlos de todo? ¿Hasta de las ineficiencias actuales, de los millones de desempleados y de pobres que está causando esta Cuarta transformación, o…transformación de cuarta????

Se nos fue el cronista de Tlaxcala capital

Al irse Cesáreo Gerónimo Teroba Lara, se cerró un capítulo de la gente a la vieja usanza, de la vieja escuela, en la cual el respeto, el trabajo, el estudio, las aportaciones culturales, la bonhomía, eran parte integral de una personalidad. Hay personajes en la historia, -en nuestra historia personal- irrepetibles, al leer las esquelas –digitales- las expresiones se sienten sinceras, personales, se siente la verdadera sensación de vacío que queda cuando se va un buen hombre, un buen amigo, un cómplice siempre de buen talante y parejo, diestro en el conocimiento cotidiano del transcurrir de la vida, hábil con la pluma y siempre sonriente y con la mano extendida para los amigos. Decano de la Universidad del Altiplano y sucesor del maestro Xochitiotzin como cronista de la ciudad de Tlaxcala. Descanse en paz y que su familia encuentre una pronta resignación a tan grande pérdida…