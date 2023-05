Deshojando el Cempasúchil | Vergonzosa la actitud del gobernador de Veracruz

Que vergonzosa y deprimente fue la actuación del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien de lambiscón con el “Presiso” se trajo aproximadamente a 10 mil acarreados, para hacer una “manifestación” afuera de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Nación -al único poder del que se pueden escribir su nombre con mayúsculas y ofrendarle nuestro apoyo por su digna y acertada actuación- fue vergonzoso ver a la chusma jarocha mentando madres a los ministros y a los periodistas más leídos, escuchados, vistos y reconocidos del momento, a los que López les tiene “tirria”, lo cual hizo patente con las actitudes de los acarreados, que además trajeron ataúdes y pancartas previamente elaboradas, la pregunta: ¿cuánto le costó el chistecito al gober jarocho? Si hacemos cuentas 10 mil entre cincuenta nos daría aproximadamente 50 camiones, a $ 15,000 cada uno al día –como cuates – más “viáticos”, más comida, ataúdes, pancartas, etc., lo pelado no lo pagó Cuitláhuac, eso ya lo traían, lo que les dieron fueron nombres y consignas, y después de tirar cuando menos 15 millones en esa patológica exhibición, fue premiado por su jefe con que “es el mejor gobernador que ha tenido Veracruz”. ¿El mejor con tanta violencia? ¿Con tanta miseria y hambre, cuando hay tanta descomposición social? Si ese dinero se le hubiese destinado a subir el sueldo a sus policías no tendría uno miedo de viajar a ese estado... Nunca que yo recuerde había habido tanta inseguridad en ese estado del país… en fin ¿qué les pareció el que le quitaran kilómetros de vías férreas a un consorcio al que se les había concesionado?, pero para que no sufrieran expropiación sólo tomó posesión “temporal” de lo que es propiedad del país, para completar en menos tiempo su proyecto del tren trans-itsmico de madrugada y con marinos armados con metralleta??????? Además de que grupo México perdió millones en la Bolsa, ya no se vende el CITIBANK hasta 2025... Las corcholatas están a todo lo que dan haciendo campaña, aunque solo deberían poder hacerlas cuando concluyan las votaciones del Estado de México y Coahuila, donde por cierto, especialmente en el Estado de México, en cuanto a manera de hacer campaña no cabe duda que el entusiasmo, la capacidad y la juventud de la aliancista de oposición le lleva ventaja a la maestra de escuela que, cuando fue presidenta municipal, le quitó a todos sus empleados un porcentaje “para el movimiento” y se dice que el crimen organizado va a participar obligando a los votantes a emitir su voto por Delfina y no por Ale del Moral… Las balaceras, las masacres y los feminicidios son el pan nuestro de cada día, hubo un sacerdote asesinado y un atentado contra el obispo de Durango, que afortunadamente salió ileso… Si no podemos contra el crimen y les damos abrazos en lugar de balazos, deberíamos aceptar la propuesta del EE. UU. de mandar a la DEA a combatirlos…





EL POPOCATEPETL ESTÁ PONIENDO A PRUEBA A PROTECCIÓN CIVIL





Vaya sustos que nos ha dado el Popo como le conocemos, ha estado arrojando gases y lava con piedras incandescentes, la gente del lugar más antigua dice que está un poco inquieto y que ya se le pasará, aunque los expertos desechan que vaya a hacer erupción, de todas maneras mandaron a siete mil 500 miembros de la Guardia Nacional para estar atentos a que se pudiera llevar al cabo la evacuación en caso de ser necesario, la última erupción del Popocatépetl que se recuerde fue en 1509 y duró 40 días -eso pasó antes de la llegada de los españoles-, sin embargo, vimos que en varios estados, entre ellos Tlaxcala, las rutas de evacuación que fueron planeadas hace años, están en pésimo estado, y cuando no, ¡los pobladores pusieron topes, porque algunos imprudentes pasaban a mucha velocidad! Aunque parece que nuestro vecino volcán esta apaciguándose, más vale que cada estado tome las medidas necesarias para hacer viables los caminos, mientras tanto hay que ponerse cubrebocas y anteojos, para evitar el polvo que inunda nuestras ciudades y por supuesto nuestras casas, aunque no nos ha ido tan mal como a la ciudad de Puebla, hay que barrer los techos y juntar las cenizas que por ningún motivo se debe echarlas a los drenajes, porque se convierten en cemento, hay que juntarla y echarla a las plantas…





DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA





Me parece muy bien que el Congreso local haya aprobado la ley tres de tres en la que se amplía el reconocimiento y protección a los derechos de las mujeres que se trata de suspender los derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público en los tres órdenes de gobierno o de elección popular, a los agresores sexuales, deudores alimentarios o que cometieron algún tipo de violencia contra las mujeres, ¡bien! Lástima que no sea retroactiva, porque muchos machines tlaxcaltecas estarían desocupados y no serían presidentes municipales, diputados o funcionarios públicos del estado o de algún ayuntamiento, habrá que echar una mirada al currículo real de quienes aspiren a serlo -y preguntar por su fama pública…. lo que no me gustó nadita es que bajaran la edad de los que aspiren a ser diputados que pasará de 21 a 18 años cumplidos el día de la elección, y para ser secretario de estado 25, demasiado joven, pero a esa quizá haya terminado la universidad y estar titulado, pero… a los 18 apenas estaría empezando una carrera, o sea, mutilarían su educación y pondrían a alguien que acaba de salir de la adolescencia y al que le falta madurez para tomar decisiones y más para legislar a favor de los tlaxcaltecas, ahora que, si se trata de levantar la mano, a cualquier edad pueden hacerlo…. En Tlaxcala le estamos haciendo el caldo gordo a Ana Gabriela Guevara, al traer eventos, en los que no participan tlaxcaltecas, como el futbol de playa, o el tiro con arco en el que no somos muy duchos, en fin… mensaje para el presidente municipal me hablaron quejándose de que hay varias calles más sin luz, como parte de la 20 de Noviembre, y especialmente lo que era “el callejón del taco”, ¡En una ciudad iluminada se cometen menos ilícitos, está comprobado!





