Deshojando el cempasúchil | Votemos por quien sepamos que va a responder

Ya en casi un año estaremos votando por el próximo presidente de México, pero muchos estamos esperando a ver el perfil del que proponga la coalición, pero… nos olvidamos que la mayor fortaleza puede estar en las cámaras de diputados y senadores, así como en los congresos locales, así que si no queremos seguir con más de lo mismo, votemos por quien sepamos que va a responder a nuestros requerimientos y necesidades, no que solo sean agachones y que obedezcan órdenes, eso es tanto en lo local como en lo federal, cualquiera que llegue de presidente debe encontrar fortaleza y poder propio e independencia en los otros dos poderes de la unión, ya tenemos un Tribunal Superior de Justicia de la Federación fortalecido, la presidencia tiene fuerza propia, vayamos cuando sea el momento de votar a fortalecer las cámaras locales y federales, sólo así habrá equilibrio, el anular el voto no le sirve a nadie, al contrario, así que vayamos analizando a los candidatos, y escojamos a los que sepan leer y escribir y, que no sean un montón de borregos, solo así recuperaremos la fe y la confianza en quienes elegimos con nuestro voto para que nos representen, pongamos cuidado al elegir a los que tengan mejor preparación, no solo a los que sean capaces de leer y escribir, porque sería un absurdo el poner en las manos de ignorantes el futuro del país y de nuestros hijos… cambiando de tema, sabían ustedes que hay varias denuncias contra López Gatell por incompetencia, porque causó más de un millón de muertos, algunos a causa de la pandemia y otros problemas derivados, como son el haber pospuesto consultas y operaciones, y la falta de medicamentos... ¡que le encontraron un departamento de lujo al secretario de la Defensa, valuado en 30 millones de los que pagó sólo nueve! ¿Con qué ojos, divina garza, si debe ganar menos que el presidente?... Qué escándalo el que la Conade dirigida por Ana Gabriela Guevara -vergüenza como se comporta con los deportistas- ya que las nadadoras que sacaron tres medallas de oro, lo pudieron hacer gracias, a que ellas trabajaron vendiendo trajes de baño y tuvieron una aportación privada muy importante, cuando le preguntaron al presidente dijo que varias- que no todas pertenecían a la milicia y que por ello tenían sus salarios ¿¿¿¿y las entrenadoras, y el viaje y las toallas y trajes de baño en una competencia mundial, para no parecer limosneras, y los alimentos, pasajes, etc. apá????

DE DULCE DE CHILE Y DE MANTECA

Cuando escuchamos que llegaron por una frontera con los EEUU se encaminaban más de 250 mil migrantes tratando de pasar a la frontera- que a la hora de la verdad disminuyeron- y nos enteramos de cientos de historias, de hambre, miseria, humillación, extorsión y demás situaciones que padecen quienes huyeron de sus países y- aún del nuestro- tratando de encontrar su sueño dorado, un lugar donde ganar bien y estar en paz, esa idea se las venden los polleros que ganan con ellos, extorsionando a sus familias que se quedan, a los propios migrantes les quitan lo poco que traen, y ellos que vienen huyendo del hambre la miseria y la dictadura, se encuentran con más hambre y miseria y un totalmente descuidado sistema de migración, cuyo titular debe estar en la cárcel no sólo por los 40 muertos de Chihuahua, y para colmo de males cerraron 30 centros de atención de migrantes con el pretexto de que van a adecuarlos, mientras en México, lugar donde se les prometió paso libre al principio de sexenio, con Trump de presidente, tuvimos que agachar y aceptar bajando la cabeza y ser un tercer país de acogida, lo que en realidad seguimos siendo, lástima que no los absorbemos y aprovechamos la mano de obra y los intelectos que están de paso en nuestro país… Marchan en la capital del país alrededor de 5 mil maestros, en representación de los quince mil que son maestros especializados en la educación indígena -sólo en Oaxaca- ya que al parecer ¡se les olvidó en el presupuesto tomarlos en cuenta para pagarles sus salarios!... El presidente prometió a los maestros un aumento de más del 8 %, debiendo llegar su salario a esa cantidad, la pregunta ¿de dónde va a sacar el presidente los 42 mil millones de pesos que se requieren para cumplir esa promesa? ¡Mientras tanto crece el rumor de que podían echar mano de pensiones y ahorros, de los mexicanos!... también marcharon las madres buscadoras, los enfermos psiquiátricos por falta de atención y medicinas… se dice que el aumento salarial a profesores se anunció con fines políticos, ya que se avecinan las elecciones del Estado de México y Coahuila, que son la antesala de las del 24, que es la grande, mientras tanto el mandamás sigue jugando con sus tres corcholatas y así va a seguir hasta que pasen estas elecciones, pero no va a pedir sus renuncias –aunque estén en plena campaña- porque son indispensables, en fin, en esas andamos.

EN TLAXCALITA LA BELLA

Mientras recorremos las calles vemos cómo los negocios cierran y abren con una rapidez asombrosa, eso quiere decir que hay cobro de piso o que quebraron por la pandemia... Entrando en otro tema, leemos que se ejercieron 211 millones de pesos para la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Cesesp) porque Tlaxcala logró por segundo año consecutivo el 100 % de evaluación al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública… ¡Que alguien me explique cómo teniendo ese nivel de calificación, cuando tenemos células del crimen organizado una en Yauhquemehcan y otra en Acuitlapilco y en Santa Cruz -nada más- encontraron bultos de fentanilo y equipo para producirlo en una casa habitación, cuando siguen los crímenes y los secuestros, los robos de autos, autopartes, escuelas y casas habitación se ha incrementado!... No hay luz en calles céntricas como Porfirio Díaz, Primero de Mayo, en parte de la Muñoz Camargo, por la iglesia de San Nicolás y otras partes de la ciudad y no les quiero platicar de algunas poblaciones cuya única calle bien iluminada es la principal y lo demás está casi en penumbra, uno de los primeros factores para que una ciudad esté segura es la iluminación, otro la confiabilidad de las autoridades en todos los niveles, después la preparación del personal responsable de nuestra seguridad, porque cuando vemos a personas con el uniforme tan apretado que casi se saltan los botones, eso significa falta de ejercicio y de preparación física, buenos sueldos, porque la voracidad y el cochupo están en su máximo esplendor… hay que decirle al presidente municipal que estos días de lluvia quite las mesas que estorban en la calle principal, o que las suba al zócalo. ¡Muy mala idea el haberlos puesto!