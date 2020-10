Deshojando el Cempasúchil | Vox populi, vox Dei…

Admiro verdaderamente a quienes creen, en la palabra del presidente como profecía de fe, quienes, a pesar de que la realidad que está tocando a su puerta prefieren creer que la pandemia está contenida –a pesar de las evidencias en contrario-, que la economía va bien -porque reciben sus 2 mil 500 pesotes bimensuales- y sus dos hijos, que son “ninis”, reciben 3 mil pesos, así que, con más de 8 mil pesos, la van pasando; están felices de que el presidente quiera llevar a juicio a los expresidentes -a pesar de que la consulta con ese fin sea inconstitucional-, pero el presidente amaga a la Suprema Corte de Justicia: “no puede desoír la voz del pueblo” -aunque si la aprobaran no procedería-, ni concluiría con ninguno de ellos en la cárcel.

Cuando vemos la manera en que reaccionan sus seguidores, nos imaginamos las decenas de generaciones que resultarán afectadas por las políticas económicas inadecuadas. Sabemos que, entre más conocidos, influencias y dinero tienen, la justicia es “más justa” y que entre más ignorantes, indígenas o pobres sean, menos posibilidades tienen de recibir la sentencia apropiada, pero sí de ser maltratados por la propia justicia, por las leyes o simplemente por la indiferencia de quienes detentan el poder. Nos imaginamos todo lo anterior y sabemos que los beneficiarios agradecen todas las dádivas -aunque no vengan del “salvador del pueblo”, “del amigo de los pobres”- de quien dice con toda seriedad que no se vale gobierno rico con pueblo pobre, así que lo siguen, más cuando ven cómo está atacando la corrupción en contra de sus adversarios y que es tan listo y con un colmillo tan grande, que ha quitado “dependencias que sobraban” y ha bajado sueldos, bonos y prestaciones a empleados de todos los niveles. Es tan bueno que “sus adversarios han levantado falsos de corruptelas contra funcionarios de la 4T ¡y hasta de su hermano Pío!!! ¡Claro, como todos son corruptos, creen que todos son de su condición! ¡Pero no entienden que, como dice López: “no somos iguales”! ¡Claro que no! Nadie duda de que tenga buenas intenciones y de que algunas de sus ideas sean geniales ¡lástima que está fallando en implementarlas!, ¡lástima que sus colaboradores lo dejen solo en la implementación de las acciones y que parezca que nos rige el gobierno de un hombre sólo!

¿Desentonado?

Pero eso sí, habló ante más de cien presidentes de los países que participan en la ONU, y ¡claro! habló de sus logros, de cómo el país está saliendo de la crisis financiera, de la crisis sanitaria –debida a la Pandemia- y de la inseguridad, y claro, la primera y la tercera “son herencia del pasado neoliberal”, “culpa de los conservadores”. ¡Ah, también habló de la rifa del avión que sigue en venta! Así las cosas, AMLO es un hombre que sabe defenderse, como lo demuestra la “exhibida” que les da “a los periodistas mentirosos”, que lo atacan porque no reciben “chayote”. Pero, eso sí, él no tiene por qué dejarse si les puede contestar con la verdad. Una verdad basada en falsedades, y con una clara inequidad, ya que no es lo mismo escribir en una revista o un periódico, que predicar desde la tribuna presidencial, para eso tiene a sus boots, y ellos si les contestan y atacan a “estos sinvergüenzas que tratan de difamar al presidente”. La “gente” confía tanto en él, que muchos no toman las precauciones sanitarias elementales en cuanto al cuidado y autoprotección de ellos y sus familias, “total lo que dice López acerca de que ya se domó la pandemia es cierto”, “ya ven, esos locos de Frena quieren que se vaya, pero nosotros estamos aquí para defenderlo”, “y las locas anarcas que se manifiestan en contra del aborto, seguro se van a pelear con los de Frena porque ellos son gente de antiaborto”, aunque estas violentas mujeres -con disciplina militar- son enviadas por gente de Morena, pero, los malpensados de siempre, dicen que los alborotadores, agresivos y violentos los mandan, “mandan gente cercana” para polarizar más a la gente, y así lograr el control de mejor manera.

México Mágico

Lo maravilloso es que en el país tenemos a un experto creador de narrativa mágica, al que le quedan chicos Gabriel García Márquez y otros, ya que mientras él asegura que en el país todo marcha bien, las manifestaciones de mujeres se desbordan, las mujeres se “sueltan el pelo”, a grado tal que salen heridas 43 féminas policías –número mágico en México-, quienes son atacadas con violencia también por mujeres hartas de la violencia, de la discriminación, del acoso, en fin, del papel que se le ha asignado a la mujer y que están “hasta la madre”, de ser víctimas, y en esta ocasión se convirtieron en victimarias -no sin sufrir heridas 13 de ellas-. Así las cosas, mientras los muertos de la pandemia se multiplican a velocidad alarmante, lo mismo que los contagios, mientras la violencia se desborda y las masacres se convierten en el pan nuestro de cada día, mientras la policía es humillada, lo mismo que militares y la Guardia Nacional, el poder del crimen organizado crece.... Mientras tanto, López está queriendo meterse con las Afores y desaparecer 109 fideicomisos de distintos géneros, hasta el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) destinado a apoyar a las víctimas de las catástrofes naturales. En fin, la narrativa presidencial, o deberíamos decir lopezobradorista, sigue teniendo efecto, subyugando a millones de mexicanos que siguen viendo en él al Mesías, al salvador de la patria…