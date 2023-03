Deshojando el Cempasúchil | Y dicen que no fueron acarreados

El espacio de la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, así como las calles aledañas se llenaron, es verdad, igual que cuando se llevó a cabo la marcha ciudadana respaldando al INE-; sin embargo, en esa ocasión AMLO y Claudia contaron máximo 100 mil y ahora 500 mil ¿?????, hubo diferencias, sí, pero no tanto en número real de asistentes, sino en que no pusieron barrera y sí sillas de honor y lució en el centro la bandera nacional, hubo tres oradores: Rocío Nahle, el impresentable y mentiroso director de Pemex y el presidente de la República, quien empezó con la historia de la Expropiación Petrolera, ensalzó al general Lázaro Cárdenas, se refirió a Madero y, de paso, se fue contra los del PAN y no los bajó de conservadores, etc. ¿Será porque es el partido de los que no están en el poder que tiene el mayor número de votos de los de oposición?, y por supuesto no podía dejar de lado al tricolor; en lo que sí se notó la diferencia fue en la gran cantidad de calles que cerraron para llenarlas con cientos de autobuses que traían en el parabrisas el estado del que venían y el responsable de la operación de acarreo, en fin -y dicen que no fueron acarreados-, pero de verdad fue vergonzoso ver cómo acarrearon a gente de lugares de los cuales tardaron en llegar más de 24 horas- ¡carajo!... ¡Si dicen que la Ciudad de México es de ellos, bien pudieron invitar a los de ahí, y pedirles que hicieran lo mismo en cada estado, ¿saben ustedes cuánto de nuestro dinero, del que pagamos de impuestos, se fue en ese acarreo vergonzoso? ¿Y cuantos accidentes carreteros hubo?, de eso no se habla, si estos suceden hasta en las peregrinaciones a la Basílica para ver a la Virgen de Guadalupe, ¡cuántos habrán pasado que no sabemos!, pero eso sí, algunos viajaron 24 horas para oír hablar poco más de una hora al Presidente, pero eso sí -como siempre ocurre- comenzaron a irse cuando les dijeron que sus autobuses ya se iban, lo que siempre sucede cuando están obligados a ir a determinado lugar, so pena de dejar de percibir las pensiones o la ayuda que reciben… En ese mensaje a la nación, el Presidente hizo un homenaje a Lázaro Cárdenas -sin la presencia de su hijo y de su nieto- por expropiar el petróleo, sin embargo se trató de igualar a él, diciendo que la 4T había recuperado tanto el petróleo ¿?, como la luz; lo que en realidad hizo es ponerlos en manos de ineptos y corruptos, y se le hinchó el pecho para hablar de que su lucha contra la corrupción no cesará; ¿y su hijo, y su hermano Pio, y su cuñada y sus varios funcionarios ladrones? Ahora va a salir que estaban cooperando para la causa, que eso no es desvío de fondos. Lo verdaderamente increíble fue la cantidad de mentiras que dijo, y sus fanáticos aplaudiendo como si no estuvieran viviendo la realidad de pobreza e inseguridad de nuestro país, y lo más vergonzoso es que un grupo de crápulas llevaron al Zócalo una presunta imagen de la ministra Norma Piña, la cual fue apaleada y después quemada, cuando esto pasó se vio al Presidente y a Claudia Sheinbaum sonriendo ante el hecho que repudiamos enérgicamente. Porque es la única, junto al presidente del INE, que se ha opuesto a las ocurrencias presidenciales.

EN MÉXICO NO PRODUCIMOS FENTANILO

De verdad me sorprendió la declaración presidencial acerca de que en México no producimos fentanilo, pero casi me pasmó el que dijera que va a prohibir el uso médico del fentanilo, con lo cual está condenando aún más a los enfermos, ya que se utiliza como medicamento para anestesias y para combatir dolores inaguantables en enfermos de cáncer y otras muchas enfermedades, y que le iba a sugerir a EE. UU. que hiciera lo mismo. El señor presidente debería tener consultores 95 % preparados en sus áreas y 100 % éticos, no lambiscones que no se atreven a contradecirlo, aunque debo decir que personas con las características que digo, no existen en su gabinete… Dijo durante su campaña no robar, no mentir, no engañar,… y Segalmex en que el titular rata, Ignacio Valle, ya lo cambiaron de puesto y lo mandaron a Gobernación,para protegerlo de la demanda de desviación de dinero por más de 150 mil millones de pesos, -dinero destinado para Liconsa y demás tiendas a las que les cambiaron el nombre, pero que eran una forma muy buena de ayudar a los lugares en los cuales viven los más pobres de los pobres, los cuales podían adquirir leche y diversos productos básicos a precios muy económicos, pero… la realidad es que en el tiempo de la 4T ha crecido el número de mexicanos en pobreza extrema –de acuerdo con datos del Coneval en 3 millones más.

DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

Hay que comentar que el hecho de que familiares y militares, retirados y algunos en activo, se hayan manifestado fue sintomático de los tiempos que estamos viviendo, resulta que se quejaban de las diferencias entre los rangos, en cuanto a trato, preparación y discriminación, de los bajos salarios y de que los exponían a enfrentarse con el crimen organizado, pero con la instrucción de no utilizar las armas ¡he ahí el dilema!... Sabían ustedes que las tomas clandestinas de huachicol han subido a 11 mil 295, por lo que Pemex ha perdido 686 millones de pesos para repararlas, ¿no que habían acabado con el huachicol?... ¿Y las pipas que compraron para evitarlo?, ¡nadie las ha visto!… Hablando de TLAXCALA… Desde que se cambió el Hospital General a Tepetomatitlán, a la zona de hospitales, nos desconcertó que le pusieran el nombre de Anselmo Cervantes, ¡refrésquenme la memoria, pero no recuerdo nada especial que haya hecho ese señor por la salud en el estado!, yo creo que la disyuntiva es fácil o le ponen el nombre que tenía del Dr. Miguel Lima Ramírez o lo dejan como Hospital General y punto; sin embargo, la problemática es mayor: no hay transporte, lo habíamos dicho desde hace años, hay construcciones en lugares que deberían haber dejado libres por ser parte de la carretera, los puestos que están enfrente son insalubres, además se llevaron todos los muebles viejos aunque lo único que servía eran las camas, y para colmo no hay áreas de hospitalización, los heridos que llegan, los mandan a los hospitales más cercanos y para acabarla de amolar tienen médicos cubanos, que por supuesto no tienen cédula profesional expedida en México, y por lo tanto no aceptan sus recetas en las farmacias por carecer de este requisito y algunos parece que no saben cómo atender enfermos ¿de verdad serán médicos o solo pasantes?, - …me llama la atención que habiendo en el país más de 52 mil médicos desempleados, traigamos del extranjero?... pero ya como puntilla, los medicamos no son surtidos con suficiencia.