Deshojando el Cempasúchil | Y se consumó el agandalle de los diputados de Morena

Muchos comentarios se han vertido acerca de las sesiones en la Cámara de Diputados con la finalidad de aprobar el presupuesto de egresos, la verdad las sesiones y lo que alcanzamos a ver, fue digno de una verdulería, ¿cómo es posible que hubiésemos elegido a esa chusma, corriente, irrespetuosa, y servil con el dueño del poder, para formar parte de la Cámara de Diputados? Aprobaron el presupuesto de egresos sin importar a quien perjudicaban, recibieron la orden de “sin cambiarle ni una coma” y así lo hicieron, sabemos que muchos diputados de Morena llegaron al poder gracias al nombre de López, y que hay mucha gente que vota por los candidatos del partido mayoritario, sin investigar siquiera si saben leer y escribir, o tienen la mínima educación, entendida ésta tanto por estudios, como por las actitudes respetuosas hacia los otros, estas sesiones fueron una exhibición de corrientadas, de patanerías, de falta de preparación, los partidos de oposición cerraron filas, pero no alcanzaron a detener esta Ley de Egresos, que afectó a muchísima gente y grupos, e hizo notorio el afán de López por desaparecer al INE y debilitar al poder judicial. Solo fortalecieron los programas insignes del presidente.

Es una vergüenza que tengamos esos representantes populares, esos fanáticos -¿o temerosos de las represalias, del tirano que reina en Palacio Nacional? esta votación traerá consecuencias y no necesariamente positivas para muchos grupos de gente vulnerable, la premisa de López de “primero los pobres” es indiscutible, ya tenemos en el país 6.5 millones más de pobres, ¡los ama tanto que cada año fabrica más!!!!! Vergüenza para el país, vergüenza para Morena, daño irreparable a las instituciones, trampas para convertir una revocación de mandato en una ratificación del poder con la publicidad engañosa que está llevando a cabo Morena en el país.

Aunque los priistas le dijeron que estaba muerta su “reforma eléctrica”, las huestes morenistas ya están haciendo movilizaciones para apoyarla, ¡que peligroso es para la democracia que el poder lo ostente un solo hombre, que tiene el secreto del flautista de Hamelín, pero con la palabra diaria, vertida en las mañaneras, en lugar del sonido de la flauta, eso, aunado a la falta de conocimiento de parte de la población lo que es la democracia, nos está llevando al hoyo de la historia y a un retroceso histórico sin precedentes.

DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

No nos gustó cómo quedó la Plaza de la Constitución, falta revisar los pequeños detalles y poner las plantas de la época, para eso tenían un vivero de macetas, y hay defectos en lajas y decenas de detalles, que tiene la obligación de arreglar el que fue encargado de la obra, lo mismo en la Plaza Xicohténcatl, aplíquense a revisar con rigor y exigir al concesionario que pula las imperfecciones y malechuras. Parece que al presidente municipal no le está yendo muy bien, ya que su cabildo se le está subordinando, aparentemente por la división del dinero que llega al ayuntamiento para ser repartido entre las comunidades, yo recuerdo que cuando Cesáreo Teroba fue presidente municipal, lo que hacía era una lista del número de habitantes y grado de marginalidad de cada comunidad y colonia ,y de acuerdo a ello, hacía un reparto equitativo y adecuado a las necesidades de cada pueblo… y yo no sé si le toque a la federación, al estado o al municipio, el chiste es que Tlaxcala está llena de baches, le vamos a quitar a Apizaco lo de “Tlaxcala te recibe con los baches abiertos”, o quizá optemos como en un municipio de otro estado, que optaron por sembrar árboles frutales en cada bache, así que la autoridad se apresuró a arreglarlos…