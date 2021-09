Deshojando el Cempasúchil | Ya empezaron a darse a conocer los nombramientos en las diferentes secretarías

Ya llegó el cambio, se refrescaron muchas cosas –como cada sexenio o en sus caso trienio-, cambia el ambiente y los ocupantes, se mueven los muebles de lugar, quizá se desempolva, -aunque lo hayan dejado limpio y desempolvado-, se insiste en revisar documentos, cuentas, inventarios y hasta acciones si es posible.

Se renueva a la mayoría del personal -si no es que a todo, con el pretexto de la lealtad- aunque no sepan qué demonios fueron a hacer a las oficinas, ni cuáles son sus responsabilidades, desconociendo sistemas, equipo, etc.

Ya sabemos que este es el juego de Juan Pirulero, los amigos van primero, aunque eso retrase durante meses la eficiencia en el desempeño de las labores encomendadas, -yo creo que debería haber algunos puestos que fueran obligatoriamente de carrera, y que son aquellos en los que, quien los ocupa conoce los detalles y la forma de funcionar del sistema en cuestión- en fin, por ejemplo en la SEP excepto al titular no conocemos a ninguno, son jóvenes, y no dudamos que sean talentosos, solo esperamos que estén avezados en el conocimiento y en el manejo de las responsabilidades como autoridades educativas, además que conozcan los cambios sufridos a causa de la pandemia y diversas circunstancias que han golpeado a la educación.

Al dejar de reportear con frecuencia hay mucha gente que desconozco, sin embargo, tengo la certeza de que todos serán tlaxcaltecas, recordamos un tiempo nefasto en que todos los empleados, muy especialmente del sector salud eran poblanos, no tengo nada contra ellos, pero el dinero generado en Tlaxcala se gastaba en Puebla y como que no ayudaba mucho a la economía local. Sin embargo Lorena con sus raíces 100 % tlaxcaltecas, no creo que se dejase llevar por ese tipo de situaciones, aclaro no quiero decir que por provenir de otro estado no tengamos derecho a trabajar aquí, lo que si es que no vaya a llegarnos una riada de poblanos o de cualquier otro lugar priorizándolos a los nacidos en Tlaxcala.

Comenzando bien

Lorena sin duda está iniciando bien, detalles como el acceso a tanques de oxígeno, ahora que –aunque trate de no hacerse mucho ruido al respecto- estamos en plena tercera ola de Covid, mucho más contagioso y mortal, ahora que le ha tocado que por órdenes presidenciales las escuelas inicien clases, -si los padres lo autorizan- y tomando en cuenta los atrasos, algunos irrecuperables que están sufriendo los chiquillos, la gran cantidad de niños y jóvenes que han desertado, la gran cantidad de personas que en las comunidades, especialmente la rurales, no tienen acceso al internet y carecen de radio y televisión, -hasta de luz eléctrica- así que las soluciones mágicas de AMLO en esos casos no funciona, a más de un año de habernos tenido que encerrar, que enclaustrar, después de meses de sufrir pérdidas dolorosas de parientes y amigos, en ocasiones material, muchos perdieron el trabajo, muchos meses padecimos de aislamiento, violencia intrafamiliar, pérdida de empleo y todas las secuelas que está dejando esta plaga, que parece bíblica, los niños y los jóvenes se han llenado de “aptitudes” poco deseables porque las han sustituido: la inmediatez por la memoria, los celulares y juegos en internet por el deporte, ruidos extraños en lugar de música, los celulares a cambio de la convivencia familiar, aunque estén en el mismo espacio físico, con la inmediatez, con el cretinismo, de una generación que si no nos aplicamos a quitarles los vicios adquiridos durante la pandemia, están destinados al fracaso, todos estamos dispuestos a coadyuvar con la nueva gobernadora y poner nuestro granito de arena para que su gobierno sea un éxito, pero “por favor que no empiece a culpar a las administraciones pasadas de los yerros o carencias, lo de la imposibilidad de inaugurar el nuevo Hospital General, -al que ojalá le dejen el nombre del Dr. Miguel Lima Ramírez-, yo lo había advertido hace meses, no era posible inaugurarlo, porque lo único aprovechable del viejo eran las camas, y que al recortar el presupuesto de salud a nivel nacional ¿de dónde iban a salir los recursos para habilitarlo? Y si acaso, más que culpar al antecesor hay que culpar a quien ordenó los recortes, a quien desapareció el Seguro Popular para sustituirlos por el ineficiente Insabi dejando a millones de mexicanos sin sistema de salud.

En fin, Lorena llegó en el momento preciso… al lugar indicado, y siendo mujer, sabe que –como nos ha pasado a todas a través del tiempo- tendrá los ojos de todos encima, pero también es una oportunidad dorada para ponernos a donde pertenecemos- a las mujeres- le deseamos, mucha paciencia, análisis profundo de los problemas, buscar la forma de hacer más con menos con su propio nombre, no invocando cualquier otro, a través de los años se ha ganado suficiente prestigio con su trabajo en apoyo a los más necesitados.

De dulce, de chile y de manteca

Que Durazo podría ser el primer gobernador que rinda protesta de manera virtual, con la excusa de que está enfermo de Covid, y tenía convidado de lujo a AMLO.

La próxima semana hablaremos de los migrantes y la forma vergonzosa en la que son tratados, pese a los promesas de inicio del Gobierno federal, y qué está pasando con la Covid y los millones de vacunas extraviadas o como dice Gatell “en curso”… ¿a dónde que se han tardado tantos meses?...