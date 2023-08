Deshojando el Cempasúchitl | La palabra de AMLO y sus repercusiones

Me llamó la atención el escándalo que hizo AMLO al enojarse porque le acusan de ser promotor de la posible violencia –con posibles resultados catastróficos- para quienes son objeto de su atención y ataques virulentos en las mañaneras contra políticos y periodistas, algunos de los cuales han sufrido atentados, y los que no, tienen que andar en autos blindados y con escoltas; ataca a políticos de mil y una “novedosas” maneras, y violando con ello flagrantemente decenas de leyes; pero además de ello, por todos es sabido que tiene fanáticos que a pesar de todos sus errores, siguen confiando ciegamente en él, y qué les decimos de sus boots, en los que gasta millonadas –lo mismo que en las mañaneras-, así las cosas y teniendo la tribuna del trono del rey, siendo un gobernante que fue electo democráticamente –gracias al INE, que vigiló de cerca las elecciones- pensando que sería un cambio para el país ¡y vaya que lo ha sido! Su palabra tiene un peso superior al de cualquier personaje del reino, me molesta cuando ataca a periodistas que dicen la verdad, cuando exhibe documentos privados y delicados de Xóchilt Gálvez –fenómeno mediático que le dio un buen susto (a López)- y se enardece cuando grupos de la sociedad civil le señalan como responsable por incitación, de cualquier acto de violencia hacia aquellos que ataca con saña en las mañaneras, “no lo dije yo”, ¡ojalá pusieran en las mañaneras todo lo que ha dicho y no ha cumplido! En fin, estamos esperanzados no sólo con la irrupción de Xóchilt, sino también la de otros perfiles como son Santiago Creel, Beatriz Paredes (nuestra paisana a mucha honra) y Enrique de la Madrid, entre otros que se están moviendo por el país. Y ojala el señor que trabaja de presidente de México –al que nosotros le pagamos no solo su sueldo, sino también los onerosos gastos que implica el que viva en un palacio- decía que ojalá analice el hecho de que las declaraciones desde el púlpito presidencial tienen repercusiones para otros, pero también para él y su credibilidad, y que difícilmente el que llegue, por muy incondicional que le sea, seguirá sus reglas… ¡al tiempo!





DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

Qué interesante que el hecho de que AMLO haya universalizado los programas sociales en apoyo a los adultos mayores -que ya existían en sexenios pasados, solo que focalizados a las clases más amoladas- los que en este gobierno se han tornado regresivos, al universalizar el apoyo a los adultos mayores ¡hasta el presidente de la República lo recibe! O sea que hasta los de clase media alta, ricos y muy ricos la reciben, mientras que los estados más pobres del país reciben menos programas sociales. En este sentido se observa una caída de 8 por ciento en la cobertura en Chiapas; en Oaxaca de 3 por ciento y en Guerrero de 2 por ciento en 2022, respecto al 2018. “En 2016, 68 % de los hogares más pobres eran beneficiarios de programas sociales. En 2022 sólo 49 % lo eran (cayeron de casi 20 %). Por el contrario, entre 2018 y 2022 se triplicó el porcentaje de beneficiarios entre los hogares más ricos, sin embargo aquellos cuyos ingresos son más bajos el incremento pasó de 1 mil pesos en 2018 a 1 mil 044 pesos, es decir, un aumento de 4 por ciento, pero eso sí ¡primero los pobres! Lo cual está detonando muchas situaciones de pobreza, muertes injustificables por hambre, por carencia de lo más indispensable y por enfermedades que son fácilmente tratables, sin embargo la cuatrote, lo presume como uno de sus logros… Si le sumamos que la transición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) al IMSS-Bienestar arranca en medio del caos, “sin rumbo, sin directriz, sin normas, sin personal ni infraestructura suficientes, con dudas”, advierte una investigación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) entrevistas al personal médico y pacientes de los estados, revisa “la federalización de los servicios estatales de salud a través del IMSS-Bienestar”, concluye que hay “obstáculos que encara la población sin seguridad social para hacer efectivo su derecho a la salud”… Lo más interesante de esto es que AMLO ya prometió aumento para pensiones y varias cosas más, y Pemex que ha perdido el 80 % de lo que obtenía, ¡ni subiendo impuestos le va a alcanzar para subir salario, mínimos, pensiones, etc.! ¿Qué podrá hacer el próxim@ presidente sin dinero para arreglar todo lo que está descompuesto y con miles de millones de deuda gracias a Pemex y a las obras insignia? ¡Ahora quién podrá ayudarnos!!!! ¿Acaso el Chapulín Colorado?...





TLAXCALITA LA BELLA

No recuerdo cuándo, quizás desde los tiempos de Tulio, los camioneros cerraron la ciudad, ahora fueron los miembros de los sindicatos pertenecientes a la FETSE, quienes coparon la ciudad debido al cambio del sistema de Pensiones Civiles del Estado- emproblemado desde hace varios sexenios- por módulos de atención médica… con el bloqueo no hubo forma de transitar, cerraron todas las salidas y entradas a la ciudad, la gobernadora no se encontraba el lunes en el estado por razones de su cargo, pero a los que sí fastidiaron fue a los tlaxcaltecas y a los transeúntes de otros estados que transitaban por nuestro territorio, y ¿saben que los problemas de los sindicatos se resuelven con dinero? Les deben prestaciones, tienen carencia de medicamentos, en fin, cada sindicato que participó tiene razones de peso y de pesos, para manifestarse… ¿y qué creen? el martes se concentraron en el centro de la ciudad, desde fuera del Teatro Xicoténcatl increparon a la gobernadora -ya saben que en montón y en el anonimato se envalentonan-… es lamentable que los que quieren conseguir algo tengan que recurrir al cierre de vías de comunicación, al no encontrar otra forma de que los escuche la autoridad… habría que resolver el problema no sólo de nuestra sociedad, sino los que aquejan al país para evitar que se siga poniendo de moda y fastidiando, especialmente a aquellos que les urge llegar, por ejemplo ambulancias, y quienes requieren servicios médicos de urgencia… La buena noticia: la Conagua ¡al fin! tomó cartas en el asunto de la laguna de Acuitlapilco, al construir cortinas de tierra y canales de agua para conducir el agua, recuerdo que en el gobierno de BPR los propios pobladores, fueron quienes taparon las avenidas de agua de la Malinche, por el interés mezquino de apoderarse de la tierra de la laguna y construir o ampliar sus casas, sin ver que la laguna perdió en los últimos años el 60 % de su espejo de agua, y que las aves, patos y otras, buscaron otros espacios… veremos que resulta de esto…





