Deshojando el Cempasúchitl | Van PRI y PAN en coalición

La presencia en televisión del primer foro Diálogos de los “Cuatro Fantásticos”, dos mujeres y dos hombres que intercambiaron puntos de vista, cada uno de ellos dio su versión del país en que vivimos y en el podríamos vivir… las propuestas de cada uno de ellos fueron muy buenas, los cuatro estuvieron de lujo, un hombre y una mujer del PRI: Enrique de la Madrid y la senadora Beatriz Paredes; por el PAN, quien fue hasta el lunes coordinador de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, y la aún senadora Xóchilt Gálvez, la más conocida, vitoreada y vituperada en las redes sociales.

Este evento se dio como parte del proceso para que entre ellos cuatro se eligieran tres, (ya eligieron y quien quedó fuera fue Enrique de la Madrid, quien seguirá colaborando con el frente opositor), al oírlos y saber que gobernarán como coalición ya no me queda duda sobre por quién votar, lo que sí es seguro es que no será por ninguna de las corcholatas, ya que una parece repetición de la mañanera en sus participaciones, el otro se ve, se siente y se expresa con agresividad, el más ocurrente y carismático de Morena es Marcelo Ebrard, la verdad es que de los otros da pena hablar. En ese foro se habló de buscar alternativas a lo que está pasando en el país, el cual está bañado se sangre… aquí retomo este tema, lo que pasó en Jalisco, donde cinco jóvenes fueron brutalmente asesinados… o lo que pasó en Veracruz donde el impresentable gobernador dice que los 13 cuerpos despedazados y hallados en bolsas dentro de refrigeradores, seguramente son miembros del crimen organizado, afirma que Veracruz está en paz ¿????? la mujer asesinada rumbo a su trabajo por un orate y sigue la mata dando, violencia y muerte en todos los estados, ya da miedo viajar en carreteras con la familia, se dice que seis de cada diez municipios están dominados por los malandros ¿qué nos pasa?





LEER Y SABER, CONGRUENCIA Y SAPIENCIA

Los libros de texto son la punta de un iceberg de una política educativa errática, ubicada 70 años atrás… Libros de texto que enfatizan lo comunitario sobre el aprendizaje individual y el desarrollo de habilidades son inoperantes porque carecen de lógica, método y de formación magisterial, hay 7 estados del país que rehúsan hacer vigente la llamada Nueva Escuela Mexicana (NEM) en el país se está llevando a cabo una batalla cultural donde están en juego entre varios aspectos: intereses políticos, es un tipo de educación que no es acorde con la realidad de la educación internacional…¿Qué orientación y qué contenidos queremos para las generaciones de XXI?... Estos libros contienen errores ortográficos y de narrativa histórica, sesgos ideológicos y ausencia de reflexión, el modelo del plan de estudios propuesto intenta romper con la tradición didáctica y pedagógica que había seguido el país en los planes anteriores y coloca como hilo conductor del modelo, a la comunidad no sólo en política, sino como como educadora, coadyuvando con la escuela a educar… Falta orden lógico y metodológico. La mayoría de los sistemas educativos del mundo están orientados al desarrollo de competencias y habilidades para el desarrollo individual y profesional para que las personas puedan contribuir de mejor manera con el entorno social. Este nuevo modelo de enseñanza que se pretende aplicar nos va a poner en desventaja frente al mundo y va a comprometer la formación de generaciones futuras “ está comprobado que el aprendizaje es un proceso individual, lo bueno que ya hay ocho gobernadores que se han negado a utilizarlos...Y a propósito… leer es un gran placer, nos hace saber cosas, conocer mundos distintos, nos hace tanto soñar como aprender ecuaciones y adquirir madurez intelectual, ¡leer en un placer que no tiene precio, se los digo por experiencia!





TLAXCALITA LA BELLA

Dicen las malas lenguas que Corichi se fue por que escondía malos manejos financieros… ya lo sabremos, ¡todo se sabe tarde o temprano!... A la nueva Presidente Municipal de Tlaxcala, Maribel Pérez Arenas, le dio la bienvenida la torrencial lluvia del viernes pasado, y las ráfagas de vientos huracanados hasta las letras de Tlaxcala se las llevaron, en fin… no solo en la ciudad capital sino en todo el estado se nos cayó el cielo, llovió a torrentes, granizó, cayeron bardas y árboles, se inundaron casas y negocios, se desgajaron cerros, las calles parecían ríos, con decirles que hasta se desbordó la barranca del Xico que lleva años, entubada -se nos olvida que el agua tiene memoria y si ya estaban azolvados los drenajes, todavía hay calles, casas y negocios de los que se siguen sacando montones de tierra- ¡si toda esa agua hubiera llegado a la laguna de Acuitlapilco! La tarea prioritaria que tiene la nueva presidenta es hacer un desazolve completo para evitar estos percances y revisar que las coladeras sean suficientes, por lo pronto varias calles que, de por si tenían afectado el pavimento, ahora parecen zona de guerra, sinceramente no recuerdo haber visto algo tan tremendo, de verdad que la tierra se está desquitando de nosotros, por haberla explotado, mancillado abusado, por haber talado árboles por intere$$es mezquinos, por construir casas sin ton ni son en lugares inapropiados y por tirar basura en las calles. Los seres humanos nos hemos vuelto inconscientes del daño que causamos, nos quejamos del calor y del frío, pero parecemos no darnos cuenta que estamos llegando a extremos nunca antes conocidos, no nos interesa lo que pase en otros países, aunque se nos olvida que el mundo es redondo y que todo nos llega, como llegó a varias ciudades mexicanas la tormenta de arena del desierto del Sahara, tendríamos que implementar en todas las escuelas y en todos los hogares reglas para no desperdiciar, para aprovechar lo que tenemos, separar la basura para que pueda ser aprovechada, en fin… cuando nos veamos al espejo todos los días, pensemos en cuántas cosas de las que nos estás pasando son culpa nuestra...





