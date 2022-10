Todas las cosas están sujetas a interpretación, la interpretación que prevalezca en un momento dado es una función del poder y no de la verdad.

F. Nietzsche

Hace poco más de dos meses que decidí hacer una pausa en esta columna; variadas han sido las razones. Una de las principales, ha sido la concentración que me ha requerido proponer y encaminar un proyecto que busca cerrar un ciclo de aportaciones en materia de acceso a la información y transparencia en estos primeros 20 años que se celebran durante este 2022, esto en el marco de la publicación de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

Sin embargo, no podía dejar pasar la oportunidad de retomar este espacio para remembrar el 28 de septiembre, fecha en la cual se celebra el Día Internacional del Acceso Universal a la Información.

Para llegar a ello, hay que recordar que fue en 2015, cuando la Conferencia General de la Unesco, declaró el 28 de septiembre como el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Para que posteriormente lo hiciera la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019: un logro que jamás hubiera sido posible sin la sociedad civil que busca estados de derecho, más información y transparencia.

Y es que es necesario recordar que, sin la ley de acceso a la información pública en México, los derechos humanos, como los conocemos en el país, serían inexplicables. Ahí, por ejemplo, encontramos algunos de los casos exitosos y de apertura de información pública donde los elementos de crímenes de estado y corrupción fueron expuestos ante la apertura de los expedientes dando un rumbo distinto a los casos, por ejemplo: Ayotzinapa, la Casa Blanca, Odebrecht.

Más aún, sin un órgano autónomo como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la privacidad sería un derecho olvidado a la vorágine de los mercados y del capricho estrictamente personal del poder. Sin el INAI, en compañía con los distintos órganos autónomos de transparencia en los estados, la lucha anticorrupción y el acceso a la información jamás se hubieran cruzado como herramientas de política pública.

Sin embargo, durante estas dos primeras décadas de la ley de acceso a la información pública en México, también han existido retrocesos como consecuencia natural de las resistencias del poder político al escrutinio público, y también ante contextos específicos que han generado ambientes adversos que nos recuerdan que los derechos humanos no son victorias “inamovibles” que puedan dejarse al olvido una vez alcanzados, si no que, nos recapitulan que los derechos humanos deben ejercerse de manera cotidiana como conquistas de la democracia, y que estos siempre se encuentran bajo el asecho de los deseos del secretismo y de la opacidad por ocultar los intereses personalísimos de quienes ostentan un cargo, responsabilidad pública o poder.

Hay que decirlo claro, desde 2002, ningún gobierno ha ido al día en materia de transparencia. Por lo que es posible asegurar que todos los gobiernos federales han asumido su rol frente a este derecho con titubeos, todos. No hay uno solo que nos permita decir que ha habido un perfecto inmediato en materia de transparencia o que existe un ejemplo a seguir.

No obstante, desde 2002, nunca como ahora había habido una actitud desde el más alto poder para negar a los órganos garantes en materia de transparencia. Es decir, antes, los intentos por la opacidad se escondían desde los gobiernos que se ocuparon de promover tácticas dilatorias por parte de sus burocracias, de los funcionarios territorialistas celosos de sus archivos, de los gobiernos y su política clientelar y de botín; pero hoy por hoy existe un activismo frontal contra la transparencia y el acceso a la información. Y esa es una preocupación que bien debería ocuparnos a todas y todos.

En este sentido, vale la pena señalar que no podemos perder de vista que la transparencia no está en contra de nadie; la idea de acceder a la información, del preguntar del porqué de las cosas, no busca dañar a los gobiernos, solo busca anteponer las razones concretas de las decisiones que toman otros con nuestros recursos públicos. Tenemos una nueva década por delante en la materia, donde los retos son bastos, sin embargo, se debe empezar este camino subrayando lo que se ha dicho desde la sociedad civil, y que ha sido poco entendido desde cualquier ideología que ocupe a los gobiernos; es más cara la opacidad que la transparencia.

*Colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @Integridad_AC @VJ1204